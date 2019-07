¿Qué hacer este lunes en Asturias? Gene Kelly, en una escena de la película 'Cantando bajo la lluvia'. / E. C. KAY LEVIN Domingo, 14 julio 2019, 22:50

Cine

'Cantando bajo la lluvia'. Hoy, a las 22.15 horas,en La Losa (Oviedo). La plaza de los Ferroviarios, en La Losa, acoge la proyección de 'Cantando bajo la lluvia', un clásico del séptimo arte dirigido por Gene Kelly y Stanley Donen, en una actividad enmarcada dentro del ciclo Cine a la luz de la luna. En esta película musical, que contiene la famosa canción 'Singing in the rain', la estrella de Hollywood Don Lockwood (interpretada por Gene Kelly) pensaba que lo tenía todo en la vida: fama, fortuna y éxito, hasta que conoce a la aspirante a actriz Kathy Selden (a la que encarna Debbie Reynolds). La aparición de la joven y la llegada del cine sonoro revolucionarán su vida como no esperaba. Duración: 103 minutos. Entrada libre.

'Luna nueva', en Oviedo. Mañana, a las 22.15 horas, el barrio de Otero, en San Lázaro, acogerá la proyección de 'Luna nueva', dirigida por Gene Howard Hawks, dentro de la programación del ciclo Cine a la luz de la luna. En la cinta, el editor de un periódico llamado Walter Burns está a punto de perder a su reportera estrella y ex-esposa, Hildy Johnson, con otro hombre. Burns le pide que cubra una historia más para el periódico, enredándose en el caso del asesino Earl Williams mientras Burns intenta desesperadamente recuperar su amor. Duración: 92 minutos. Entrada gratuita.

Música

Rapsodia lunática, en Gijón. Hoy, a las 19.30 horas, el paseo de Begoña será escenario de una 'Rapsodia dominical', un recital con poemas de Carlos Barral (recitado) y música de órgano Hammond. Gratis.

Festival veladas mágicas en Cangas de Onís. Mañana, a las 23.15 horas, el concejo cangués acoge una nueva cita de su VI Festival veladas mágicas en el claustro, que se desarrollará hasta el 30 de agosto. El concierto será protagonizado por Samuel Levi y los niños perdidos, y tendrá lugar en el Monasterio de San Pedro de Villanueva. Entrada libre.

Otros

Visitas treatralizadas en Oviedo. Hoy, a las 17.30 y a las 19.30 horas, el Teatro Campoamor de Oviedo ofrece dos pases de su visita teatralizada. A lo largo de la misma, un grupo de actores mostrará todos los secretos del teatro y se darán unas pinceladas a su singular historia, con un toque de humor. Precio:8 euros. Entradas en la página del Ayuntamiento de Oviedo.

Nocturnia, en el Botánico. Hoy, a las 21.45 horas, el centro gijonés acoge la séptima edición de Nocturnia, que tendrá lugar hasta el martes. Esta actividad, apta para todo tipo de públicos, ofrece la posibilidad de conocer en vivo el mundo de las aves rapaces. Entradas: trece euros, menores de cinco años gratis.

'Summer in the garden', en Gijón. El Jardín Botánico de Gijón acoge, a partir de hoy y hasta el viernes, un campamento de inmersión lingüística con el inglés y el medio ambiente como protagonistas. Una actividad para experimentar la cercanía a la naturaleza en inglés con divertidas actividades supervisadas por monitores bilingües. De 9.30 a 14 horas todos los días. Para niños de seis a doce años. Precio: 95 euros, 85 para socios.

Visita al cementerio de Avilés. Hoy, a las 12 horas, en el Cementerio de La Carriona. El Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona organiza esta visita guiada, en cuyo recorrido el público se encontrará con una serie de paneles que muestran el contexto histórico en el que se erige el lugar en el siglo XIX, así como sus obras de artistas como Cipriano Folgueras, Manuel del Busto o Federico Ureña, y los avilesinos más significativos allí enterrados. Gratis. Imprescindible reserva previa.

Familiar

Aventura pequebotánica. Desde hoy y hasta el viernes, de 9.30 a 14 horas, el Jardín Botánico de Gijón organiza, para niños de hasta cinco años, actividades en el huerto, en el bosque de robles centenarios y en el jardín. Precio:80 euros, 70 para socios.'Ave parece, dinosaurio es' Hoy, a las 13 horas, el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, organiza la actividad 'Ave parece, dinosaurio es'. Un juego para toda la familia con el que conocer los rastros que dejaron los dinosaurios, para distinguir sus huellas de las de otros animales. Entradas: 3 euros, 2,5 euros reducida.

Descubriendo una costa milenaria. Esta tarde, a las 18 horas, el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, ofrece la actividad 'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios'. Pequeños y mayores aprenderán sobre estos seres en las maquetas situadas en el jardín, con réplicas de yacimientos y un cajón de excavación con restos de T-Rex, de Camarasaurios o de Velocirraptores. Entradas: 3 euros, 2,5 euros reducida.

'10.000 a. L. (antes de Lego)', en Teverga. Hoy, a las 18 horas, el Parque de la Prehistoria de Teverga acoge esta visita-taller infantil en la que se viaja a la Prehistoria para conocer cómo era la vida en un poblado paleolítico. Reproducciones de herramientas y útiles, ídolos neolíticos, pinturas y distintas construcciones sorprenderán a los más pequeños, que se adentrarán en el mundo de Lego con juegos de construcción y, además, elaborarán figurillas y herramientas con goma y material del bosque. Duración: 40 minutos. Entradas: 2 euros.

'De carroñeros a depredadores'. Hoy, a las 13 horas, el Parque de la Prehistoria de Teverga organiza 'De carroñeros a depredadores', un taller familiar que propone un largo viaje a través de la historia de las técnicas de caza y las herramientas utilizadas. Duración: 45 minutos. Entradas:2 euros.

'Conviértete en un paleontólogo', en Colunga. Hoy, a las 11.30 horas, el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, acoge 'Conviértete en un paleontólogo'. Desde la excavación y la extracción de los fósiles hasta su análisis y estudio en el laboratorio, los más pequeños de la casa conocerán el trabajo de un paleontólogo. Buscarán fósiles en unos cajones de arena para después observar sus características e identificar a qué dinosaurio perteneció. Entradas: 3 euros, 2,5 euros reducida.

Exposiciones

'I Love Lego', en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón. Hasta el 29 de septiembre se podrá ver en Gijón la exposición de Lego, en la que se podrán observar seis mundos creados mediante piezas de este juego de construcción. Horario: todos los días de 11 a 21 horas. Entrada: 7 euros, 6 reducida. 4 euros con Gijón Card o presentando el ticket del autobús turístico.

'Origami Medieval', en Oviedo. El Centro del Prerrománico Asturiano acoge esta muestra sobre los modelos más característicos del arte prerrománico y medieval a través de la papiroflexia, de la mano de los seres mitológicos, caballeros, dragones, caballos, leones, gárgolas, armas y diferentes materiales. Hasta el 29 de septiembre. Horarios: de 10 a 14 horas y de 15.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

'De la idea a la materia', en Gijón. El Museo Casa Natal de Jovellanos acoge esta exposición hasta el 22 de septiembre. Muestra del artista Sebastián Miranda, con dibujos, escayolas y otros materiales del escultor asturiano.

'El Señor de la Mar', en Avilés. La Casa Municipal de Cultura acoge esta muestra sobre Pedro Menéndez. Horario: de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. Pase libre.

'Las mil quinientas viviendas de Pumarín', en Gijón. El CMI L'Arena acoge hasta el 25 de julio una exposición en la que se explica el contexto político y social de Gijón en los años 50, así como la problemática de la vivienda durante la dictadura franquista. De 10 a 13.30 y de 17 a 21 horas. Gratis.