¿Qué hacer este lunes en Asturias?

El Gijón bélico, en una exposición

Hasta el 31 de marzo, en la Biblioteca Jovellanos

Por tercer año consecutivo se puede ver en Gijón la exposición sobre el bombardeo indiscriminado que sufrió la ciudad por mar y aire entre el verano de 1936 y octubre de 1937. El terror causado en la población civil fue algo premeditado por el bando sublevado como estrategia en un conflicto que es considerado como la primera guerra moderna en la que se ensayó una nueva tecnología y potente maquinaria armamentística de destrucción de gran alcance. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 20.45 horas; sábados, de 10 a 13.45 y de 16 a 19.45 h., y domingos y festivos, de 10 a 13.45 horas. Entrada gratuita.

Cine italiano en Oviedo

Esta tarde, a las 20 horas,en el Teatro Filarmónica

Los amigos Gianni, Antonio y Nicola se conocieron en la guerra, pero luego siguieron caminos diferentes: uno se hace abogado, otro es conserje y el tercero se dedica a la crítica cinematográfica. Un día, se vuelven a encontrar y Antonio se enamora de la novia de Gianni, a la que este ha abandonado. ¿Cómo continuarán sus vidas? Para saberlo, tiene que ver la comedia 'C'Eravamo tanto amati'. Gratis.

¿Quién teme a Virgina Woolf?

Mañana por la tarde, a las 19 horas, en el salón de actos del CMI L'Arena

Elizabeth Taylor protagoniza '¿Quién teme a Virginia Woolf?', película dirigida por Mike Nichols en 1966 que se proyecta en Gijón dentro del ciclo 'Puro teatro'. George y Martha son un matrimonio que se odia. Ambos conocen perfectamente las debilidades del otro y saben cómo exasperarlo. George es un profesor de historia alcohólico. Martha, la hija del rector de la universidad. Gratis.

Charlas

Acaban en Mieres las jornadas sobre la toponimia de montaña

Hoy, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, última charla enmarcada en el ciclo sobre la toponimia de montaña. El geólogo estudioso del Alto Aller Santos Nicolás Aparicio hablará sobre 'El binomio toponimia/cartografía: una visión histórica y una propuesta de futuro'. Gratis.

Encuentro de senderismo (Turón)

Hoy, a las 20 horas, en el Atenéu de Turón, Víctor Guerra hablará de 'Mis caminos a Covadonga'. Gratis.

Sobre el reciclado, en Gijón

Mañana, a las 19.30 horas, en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, coloquio sobre reciclaje con la participación del concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes, Esteban Aparicio, y el jefe de servicio de gestión de residuos de Emulsa, Sergio de Lucas. Gratis.

Conocer el ictus, en Oviedo

Mañana por la tarde, a las 19 horas, en el Centro Social Argañosa, el neurólogo responsable de la Unidad del Ictus en el HUCA, Sergio Calleja Puerta, imparte una charla. Acceso libre hasta completar aforo.

Cine

Idris Elba y Kate Winslet protagonizan peli en Mieres

Esta tarde, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, se proyecta 'The mountain between us' (2017). El doctor Ben Bass y la reportera gráfica Alex Martin son dos extraños que han decidido compartir un viaje privado y se verán obligados a confiar el uno en el otro para sobrevivir tras sufrir un accidente de avioneta. Se proyecta en versión original. Duración: 104 minutos. La entrada es gratuita.

'Apuntes para una película de atracos' se proyecta en Langreo

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el Cine Felgueroso de Sama, se verá el documental 'Apuntes para una película de atracos', dentro del ciclo de la Cinamateca Ambulante. La trama comienza cuando el Robin Hood de Vallecas responde la carta de un director de cine. Duración: 85 minutos. Gratis.

Familiar

Cuentacuentos para niñosy bebés en Oviedo

Hoy, a las 18 horas, en la Biblioteca José María Laso Prieto de Ventanielles, Beatriz San Juan dirige una sesión de cuentacuentos para bebés titulada 'Salir del nido'. A la misma hora, en la de Pumarín, turno para Olga Cuervo y sus 'Cuentos violetas'. Gratuitas.

Visitas guiadas

Visite el Niemeyer

De miércoles a viernes, a las 17 horas y los sábados, domingos y festivos también a las 12.30 horas, puede descubrir el centro avilesino mediante una visita guiada. Duran 45 minutos. Recorrido: plaza, auditorio (vestíbulo y patio de butacas), cúpula y torre-mirador. Precio: 3 / 2 euros. Si se suma ver una exposición, sale por 6 y con dos muestras, por 8 euros. No es necesario hacer reserva previa.

Otros

Homenaje a Francisco Prendes en Gijón

Hoy, a las 19 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la I República, se celebra un homenaje a Francisco Prendes Quirós, recientemente fallecido. Gratis.

Exposiciones

Reflexión en Gijón sobre el paisaje postindustrial

¿Paisaje idílico o porvenir incierto? Ambas perspectivas están presentes en la exposición 'Paraíso postindustrial', que hasta el 15 de febrero se expone en el CMI de El Llano. Pretende hacer reflexionar a su espectador sobre la realidad asturiana actual. Muestra de grabado y cerámica de la Universidad Popular. Gratis.

'Egipto. Vida en el Nilo', en Gijón

El Espaciu Astragal acoge la exposición 'Egipto. Vida en el Nilo', del joven fotógrafo gijonés Guillermo Suárez Llana. Comparte su visión personal del país. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14. Entrada gratuita.

'Creación', en Cimavilla (Gijón)

Hasta el día 15, en la sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález (Óscar Olavarría, 11), se puede visitar 'Creación', compuesta por pintura y escultura de María José Requena. Gratis.

Fotos sobre los 40 años de la Constitución Española, en Luarca

Hasta el 19, en la nueva sala de Álvaro Delgado, se puede visitar la muestra fotográfica '40 años de la Constitución Española'. Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21 horas, y martes y jueves, de 12 a 14.

'Almas negras', en Oviedo

El Museo de Bellas Artes acoge la muestra 'Litomorfologías: Almas negras (III)', del artista asturiano Francisco Velasco. Una selección de sus estampas más recientes referidas a problemas y situaciones sociales así como a la actual toma de decisiones políticas. Gratuito. Hasta al 31 de marzo.

Arte comparado en el Museo Evaristo Valle

El museo de Gijón muestra, hasta el 30 de marzo, 'La plenitud del vacío. Juan Ariño, pintura / Héctor Jácome, fotografía'. Reúne 35 pinturas de Juan Ariño (Madrid, 1945) y 48 fotografías de Héctor Jácome (Pola de Lena, 1974) que muestran la notoria afinidad que las une. Entrada general: 5 euros. Niños menores de 12 años, gratis.

Del Grupo Covadonga

El Centro Municipal Integrado de La Arena acoge hasta el día 22 una exposición del Real Grupo de Cultura Covadonga. Se trata de una muestra colectiva de pintura. Entrada gratuita.

La cúpula está llena de palabras

'Joan Brossa & Alain Arias-Misson: De la poesía a la palabra; de la palabra a la calle' se puede visitar en la cúpula del Niemeyer hasta el 5 de mayo. Las obras del catalán y el belga resultan al espectador metafóricas. De miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Entrada: 4 / 3 euros.

¿Quién es Shadi Ghadirian?

Hasta el 31 de marzo, en el vestíbulo del auditorio del Centro Niemeyer, está 'Shadi Ghadirian. Como todos los días'. Retrospectiva que incluye imágenes que representan a las mujeres iraníes en marcado contraste con la forma en la que los occidentales las retratan. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 h. Entrada: 4 / 3 €.

'Los caprichos' de Goya se muestran en el Centro Valey

Hasta el 23 de marzo, en el centro de Castrillón, están 'Los caprichos' de Goya. Ochenta grabados que suponen una sátira de la sociedad española del siglo XVIII. Gratis.