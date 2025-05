Magia con conciencia para abrir Feten

E. C.

M. F. Antuña Gijón Viernes, 7 de mayo 2021, 02:02 | Actualizado 09:54h.

Vuelve Feten, la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, que se quedará hasta el viernes próximo en una decena de espacios de Gijón en esta edición con menos compañías, aforos reducidos y funciones retransmitidas por 'streaming'. La preferia alza el telón mañana (19.30 horas, Teatro Jovellanos) con una compañía catalana que une conciencia, educación y magia en una pieza teatral, 'Gaia'. «Vamos con más ganas que nunca, por la situación que nos ha tocado vivir y por la temática del espectáculo, que toca todo esto, toda esta problemática del mundo, del entorno, de modo que todo encaja», relata el mago Edgard Mauri Pou.

Y con magia sale el mundo a escena con un ánimo de denuncia. «Nosotros damos nuestro punto de vista y cada uno toma nota, no damos lecciones, pero sí lanzamos un mensaje esperanzando y crítico», anota el mago. «Hablamos de las cosas que todavía dependen de nosotros y que pueden cambiar», relata. La idea con la que trabajaron este espectáculo era lanzar ese mensaje pero desde una forma artística, con la magia como hilo conductor. «Cogemos como eje vertebrador a los animales y hemos batallado para encontrar la forma artística, visual, plástica, elegante de contar». El resultado: «Estamos contentos, creemos que tiene momentos muy emocionantes».

No es fácil dar con ese lenguaje. Un año de trabajo hay tras el espectáculo inaugural de Feten. «Es complicado, queríamos ser fieles a nuestra idea y no navegar por la superficie, sino encontrar el equilibrio para atrapar al público y al tiempo dar información, lanzar ese mensaje. Hay un gran contenido visual, están las músicas, la puesta en escena, que es el punto de agarre de los niños, pero también hay que contar, es un espectáculo arriesgado, no de entretenimiento». Dicho lo cual, conviene aclarar que la magia es real, que se suceden los trucos, que hay ilusión y sorpresas y que con ellas se va al contenido: «La magia nos hace entender los problemas de nuestro mundo. Es lo bonito, explicamos una idea y la magia va tejiendo el camino, se adapta a la idea».

Nada es gratuito. Cada hilván tiene su porqué: «Cuando hacemos aquel truco se entiende por qué, a qué hacemos referencia». Hay partes más visuales, más divertidas, hay ese cóctel que hace posible llegar a los niños y a sus papás, esa hibridación de géneros tan común en Feten. «Navegamos en distintas emociones, tocamos distintos sentimientos que a todos nos afectan».

Un año de prueba-error hasta dar con el quid y ahora toca salir a escena. «Tenemos ganas de hacerlo en Gijón para probarlo, tenemos ganas de estar ahí, ver el teatro, en el Jovellanos he actuado alguna vez y creo que es un espacio en que va a encajar». Sí siente el peso de la responsabilidad. Saber que Feten ha resistido al virus y que pocos son los elegidos para estar en la feria les anima, pero también les pesa: «Nos produce alegría y responsabilidad, Feten es el festival más importante y cuesta mucho entrar. Los artistas siempre estamos pasando pruebas, forma parte de nuestra realidad».

Y, como ellos, pasarán prueba las 39 compañías presentes, que ofrecerán 88 funciones desde mañana y hasta el viernes próximo en diferentes escenarios, aunque no todos podrán verse en directo. Hay una notable disminución de propuestas respecto a años anteriores. Por ejemplo, mañana solo está programado 'Gaia'. A partir del domingo hay algo más de actividad. La Colegiata de San Juan Bautista recibe (16.30 y 18.15 horas) a Teatro Silfo, compañía murciana que pondrá en escena 'Chatungla'. Ese mismo día, en el patio del Antiguo Instituto, 'Año Zero' (18 y 21 h), a cargo de los andaluces de Laviebel. Queda solo la inauguración oficial en el Jovellanos (19.30), con 'Gaia' de nuevo.