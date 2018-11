El Mago Nacho: «Soy hijo de Magia Borrás y Tamariz» El Mago Nacho / E- C- El Mago Nacho llega el sábado a la Laboral en sesión doble con un espectáculo que hace balance de 15 años de trabajo y mira al futuro con nuevos números M. F. ANTUÑA Viernes, 2 noviembre 2018, 04:41

'Abracadabra' es el título del espectáculo. No engaña. Y eso que lo que se sirve en escena es pura magia, puro engaño, pura ilusión. El sábado, en doble sesión, el Mago Nacho (Noreña, 1978) sale a escena en la Laboralpara hacer balance de 15 años de trabajo y disfrute.

–¿Qué es este espectáculo?

–Es un repaso a todo lo que hicimos durante estos años y vamos a estrenar algún numero nuevo, para mostrar hacia dónde vamos, cuál es el futuro.

–¿De dónde viene y adónde va?

–Empezamos con espectáculos pequeñitos y nos hemos ido haciendo mayores, invirtiendo siempre en nuesos proyectos para, aparte de hacer números mayores, entrar más por los ojos, hacer cosas que nunca se habían visto en Asturias e incluso en España, mejorando la iluminación, metiendo música. Ahora incluso nosotros componemos la música. Hemos intentando hacer espectáculos mayores con más medios técnicos, crecer.

–¿Qué va a ver el público?

–Grandes ilusiones y lo que se denominan juegos de escena. Hay cartomagia, desapariciones, levitaciones, cambios rápidos de vestuario...

–Habla siempre en plural. El equipo es importante.

–Sí. No estoy solo. Mi mujer me acompaña en escena desde 2012, y tenemos una actriz, un técnico, un fotógrafo. Cuantas más personas estemos pensando en la magia y el espectáculo y aportando ideas, mejor. Le cuento un ejemplo: ensayando un número, de pronto mi hijo de siete años dio con la forma para mejorarlo, nos mostró cómo con un movimiento se creaba la ilusión.

–¿Ha sido difícil el camino?

–El camino es muy difícil. Y cada vez está más complicado. Antes en Asturias estaba el Circuito de Teatro que servía como base y ayudaba un montón y este año lo desmantelaron; es un hándicap a superar, una pena.

–O sea, que vamos a peor.

–Es todo difícil.Hay que poner mucha pasión, al final estás 24 horas pensando en magia. Yo nunca solicité ninguna subvención, todo ha sido a base de actuar y del público. La propuesta ha gustado y se han llenado las actuaciones. Un camino de año a año. Yo cuando llega enero no sé si voy a poder seguir o no. Así de cercano está el horizonte.

–¿Cuál fue su primer truco?

–El número que más me gusta es el de carta al número: un espectador dice una carta, otro un número, se cuenta esa cifra y aparece esa carta. Lo aprendí con seis, siete años, en el Magia Borrás, es una técnica sencillita; ahora podría escribir un libro, es un efecto que me gusta muchísimo.

–O sea, que es un hijo de Magia Borrás.

–Sí, soy hijo de Magia Borrás y y de aquella época de Juan Tamariz y el mago Andreu.

–¿Se acuerda cuándo dijo en casa 'voy a ser mago'?

–Como trabajar hay que trabajar, llegó un momento en que me planteé ¿qué puedo hacer para que me apetezca levantarme y trabajar? ¿Qué me llena? A mí me llena la música, la magia... Y se quedó la magia.

–¿Y en casa qué? ¿Qué dijo su madre?

–A día de hoy todavía no lo entiende. Pero sí es verdad es que cuando a veces voy a la televisión, crece dos tallas.

–Citaba Magia Borrás.Pero, después de eso, ¿cómo se forma un mago?

–Empiezas con libros un poco más serios, Juan Tamariz, Pepe Carrol, hay una bibliografía muy extensa. Luego estaban las sociedades mágicas, en Oviedo tenemos una, y hace años solo se podía comprar material en Madrid y Barcelona y te lo mandaban por correo.

–Hasta que internet lo revolucionó todo.

–Es una herramienta fundamental, todo lo tienes muy a mano... También los tutoriales de Youtube, pero yo creo que es mejor comprar un libro. La magia tiene mucho de psicología y eso los tutoriales no lo explican.

–Empezó con cartas, pero fue avanzando hacia otros terrenos.

–A mí me gustan mucho las cartas, yo me quedaba de pequeñito alucinado viendo a Juan Tamariz, que para mí es dios, pero me gusta la magia en general. Según fui creciendo y pudiendo acceder a contenidos, me adentré en grandes ilusiones, efectos más visuales.

–Las galas mágicas se llena. ¿Un buen momento?

–La magia está muy bien. La española a nivel internacional está muy bien valorada, este año hubo campeonato mundo y se vinieron siete premios mundiales para España. Al público le gusta y lo disfruta.

Síguenos en: