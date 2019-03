¿Qué hacer este martes en Asturias? La soprano Sandrine Piau y el director de Les Paladins, Jérôme Correas. / E.C KAY LEVIN Lunes, 25 marzo 2019, 23:20

Música de Haendel en Oviedo

Hoy, 20 horas, en elAuditorio Príncipe Felipe

La programación del ciclo VI Primavera Barroca del centro ovetense continúa con esta segunda cita, protagonizada por Les Paladins, el conjunto de Jérôme Correas. Reconocido como cantante, Correas decidió dedicarse a la dirección al frente de este grupo que fundó en 2001, con el que interpretará la música compuesta por Georg Friedrich Haendel en un programa que incluye fragmentos de tres de sus óperas más famosas que creó en suelo inglés, como son 'Giulio Cesare', 'Ariodante' y 'Alcina'. Como solista intervendrá una de las sopranos francesas más valoradas, Sandrine Piau. Entradas: 15 euros.

Vanesa Montfort, en Oviedo

Mañana, a las 19 horas, en el Foro Abierto de la Libreria Cervantes

Vanessa Montfort (Barcelona, 1975) es novelista y dramaturga. Es licenciada en Ciencias de la Información y autora de doce obras teatrales y cuatro novelas —tres de ellas premiadas—, del thriller a la novela histórica. Mañana presenta en Oviedo 'El Sueño de la Crisálida', su última novela, en un acto del Foro Abierto de la Librería Cervantes en colaboración con el Aula de Cultura de EL COMERCIO.

Memoria histórica en Noreña

Mañana, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura

'El silencio de otros' es el nombre de la cinta ideada por Almudena Carracedo. Un documental sobre la memoria histórica que recoge los testimonios de varias víctimas de la dictadura franquista, y cómo confrontan el silencio y luchan por la justicia, en España y en Argentina, en tanto que rompen con el 'pacto de silencio' impuesto en la sociedad. Duración: 96 minutos. Pase libre.

Cine

'To be or not to be', en Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, el CMIL'Arena acoge la proyección de 'To be or not to be', dirigida por Ernst Lubitsch. La cinta, uno de los clásicos del humor del cine, se sitúa en Varsovia durante la ocupación alemana. El profesor Siletsky, un espía al servicio de la Gestapo, está a punto de entregar una lista con el nombre de los colaboradores de la Resistencia. Pero un actor polaco, junto al resto de la compañía teatral que interpreta 'Hamlet', deciden evitarlo haciéndose pasar por oficiales nazis. Duración:99 minutos. Entrada libre.

'Las trece rosas', en Mieres

Hoy, a las 19 horas, en el Ateneo de Turón se podrá ver este largo de Emilio Martínez-Lázaro, en una actividad enmarcada en el ciclo del Día Internacional de la Mujer. Recién terminada la Guerra Civil, un tribunal militar condena a muerte a unas jóvenes por un delito que no habían cometido. Tras ser detenidas y sufrir duros interrogatorios y abusos, su paso por la cárcel termina de la peor de las maneras. Duración: 132 minutos. Pase libre.

'Con la muerte en los talones', en Mieres

Esta tarde, a las 19 horas, la Casa de Cultura Teodoro Cuesta proyecta este clásico de Alfred Hitchcock. Cuenta cómo un ejecutivo del mundo de la publicidad es confundido con un agente del gobierno por unos espías, que le persiguen y secuestran con inesperadas consecuencias. Duración: 136 minutos. Entrada gratuita.

'Bobbi Jene', en Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, el Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge la proyección de este documental de Elvira Lind. Sigue a una prestigiosa bailarina que, tras años de éxito en Israel, vuelve a Estados Unidos a trabajar de forma independiente, abandonando su zona de confort con una nueva forma de expresión artística que le llevará a descubrirse a sí misma. Duración: 94 minutos. Gratis.

Conferencias

El director Jérôme Correas, en Oviedo

Hoy, a las 18 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe y previo al recital con obras de Haendel por parte de e Les Paladins, su director, Jérôme Correas, ofrecerá una conferencia pensada para alumnos de los conservatorios de Oviedo y de musicología, y abierta además a abonados y asistentes al ciclo que estén interesados.

Exposiciones

Gijón es patria de sidra

'Patria de Sidra. La industria de la sidra champagne en Asturias 1884 – 1936' es la exposición que materializa la investigación realizada por Manuel Crabiffose Cuesta sobre las fábricas de sidra champagne en Asturias desde 1880 hasta 1940. Se presenta una amplia selección de material iconográfico. La exposición podrá visitarse en la Sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 23 de junio. La entrada es gratuita.

'Dedicatoria', en Gijón

Hasta el próximo 21 de abril, en las salas 1 y 3 del Antiguo Instituto, se muestra 'Dedicatorias', de José Iges. Son 60 obras de un minuto de duración en las que el artista comenzó a trabajar en 2003 y con las que rinde tributo a diferentes creadores. Gratis. De lunes a viernes de 18 a 21 horas, sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 y domingos, solo por la mañana.

'La magia de lo efímero', diseños de Hollywood en Gijón

La Iglesia de la Laboral acoge esta exposición sobre la vida y carrera de Gil Parrondo, el director de arte asturiano que dejó un legado inmenso, con dos premios Oscar que se pueden ver en la muestra. Hasta el 21 de abril. Gratis.

Avilés se llena de palabras

'Joan Brossa & Alain Arias-Misson: de la poesía a la palabra; de la palabra a la calle' recoge las obras de ambos artistas en el Niemeyer. El primero como poeta visual y escrito, y el segundo como creador de performances en espacios públicos. Entradas: 4 euros.

El Reino que nació en Asturias, historia en Oviedo

El Centro del Prerrománico Asturiano acoge, hasta el 30 de abril, esta exposición basada en el cómic del ilustrador y escritor gijonés Gaspar Meana sobre el Reino de Asturias. Gratis.

Tesoros singulares de Gijón

En las Termas Romanas del Campo Valdés se expone entre otros, hasta el 19 de mayo, un fragmento de vidrio de botella del yacimiento de la villa romana de Veranes.

'Tierra negra', en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado, en Sama, acoge el segundo volumen de la muestra 'Tierra Negra. Minas y mineros', abierta hasta el 29 de marzo. Una auténtica enciclopedia visual en la que se encierran los últimos treinta años de historia de las comarcas mineras asturianas, españolas y europeas, territorios carboneros que comparten muchas características en común.

Fernando VII, en Oviedo

El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge un retrato goyesco de Fernando VII. La obra de Francisco de Goya viene acompañada por otro retrato de Carlos IV ejecutado por Bernardo Martínez del Barranco. El cuadro fue encargada por el Consejo Municipal de Santander tras el cautiverio del monarca en Valençay (Francia). Tras la muerte del Rey, en 1833, el retrato quedó relegado al olvido. Muestra abierta hasta el 2 de junio. Horarios: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Domingos de 11.30 a 14.30 horas.

La injusticia de ser mujer en India, expuesta en Gijón

La muestra 'Nacer niña', elaborada por Global Humanitaria, se podrá ver en la sala Astragal de Gijón hasta el 6 de abril. Una exposición fotográfica e informativa que destaca la cantidad de injusticias a las que se enfrenta una mujer en India, solo por el hecho de haber nacido con dicho género, a lo largo de todas las etapas de su vida. Pase libre.

Exposición de los 'Mazcaritos de Oviedo' en el Palacio de Toreno

Los mazcaritos representan la forma tradicional de celebrar el Carnaval en Oviedo. Formaban grupos que recorrían plazas y calles corriendo el Antroxu o pidiendo el aguinaldo. Con la exposición 'Mazcaritos d'Uviéu' se pretende dar a conocer este patrimonio cultural a través de fotografías. La exposición puede visitarse en el Patio de Columnas del Palacio Conde de Toreno (plaza de Porlier) hasta el 31 de marzo en horario de 10 a 14 de lunes a sábado y de 12 a 14 los domingos.