¿Qué hacer este martes en Asturias? La actriz Marion Cotillard, en el papel de Edith Piaf. / E. C. KAY LEVIN Lunes, 3 junio 2019, 23:01

La vida de Edith Piaf, en rosa

Hoy, a las 19.30 horas, en Langreo. El Cine Felgueroso, en Sama, acoge la proyección de 'La vida en rosa', dirigida por el cineasta francés Olivier Dahan, en una actividad enmarcada dentro del ciclo Cine Arte. La película cuenta con Marion Cotillard como protagonista y Gérard Depardieu en el elenco, y narra la vida de la icónica cantante gala Edith Piaf, quien se encuentra en las horas cercanas a su muerte. Antes de partir hace un repaso de su vida, desde su humilde infancia a su descubrimiento como artista y ascenso en el panorama musical. Este trabajo obtuvo varios premios y le valió a Cotillard el Oscar, el Globo de Oro y el Bafta por su interpretación. Duración:140 minutos. Entrada libre.

Concierto de cuerda en Gijón

Hoy, a las 18.30 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Esta tarde, el patio del recinto gijonés será escenario de un concierto de la Orquesta de Cuerda de Enseñanzas Profesionales, bajo la dirección de Policarpio Muñiz Santurio, y de la Orquesta de Cuerda de Enseñanzas Elementales, con Sergio Parra Fernández a la batuta. En esta cita, ambas formaciones mostrarán el trabajo de alumnos y profesores a lo largo del curso. Pase abierto.

Cine

'A la vuelta de la esquina', en Avilés. Hoy, a las 20.15 horas, el Auditorio de la Casa de Cultura acoge la proyección de 'A la vuelta de la esquina', dirigida por Thomas Stuber, actividad enmarcada dentro de la programación del Cine de los Martes. La protagoniza Christian, que acaba de entrar a trabajar en un supermercado. Se adentra en este universo con la ayuda de su compañero Bruno, que le enseña todos los trucos de la profesión y se convierte en su amigo. En poco tiempo se enamora de Marion, que trabaja en el departamento de dulces y siempre bromea con él. Pero Marion está casada, aunque no es feliz en su matrimonio. Duración: 125 minutos.Entradas: 3 euros.

'Buñuel en el laberinto de las tortugas', en Cangas de Onís. Hoy, a las 19 horas, el Centro de Cultura municipal acoge la proyección de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', cinta de animación sobre el director de cine español dirigida por Salvador Simó, actividad enmarcada dentro del ciclo La Cinemateca Ambulante. Duración: 84 minutos. Gratis.

Festival de cortometrajes en Mieres. Hoy, a las 19 horas, la Casa de Cultura Teodoro Cuesta será la sede del Festival de Cortometrajes de Mieres, que tendrá lugar también los días 11 y 18 de este mes. En esta primera sesión de la cita se inaugura la Sección Oficial con la proyección de los cortos 'Adivina', 'Mai', 'Marta', 'Un día en el parque', '5105 historias de Mauthausen', 'Centrifugado' y 'RIP'. Duración total aproximada: 100 minutos. Entrada libre.

Música

Concierto de piano, en Oviedo. Hoy, a las 18.45 horas, se podrá escuchar en la Escuela Municipal de Música el concierto de aula de piano con la profesora Tania Guelfat.

Conferencias

'El teatro del Fontán', en el RIDEA. Hoy, a las 19.30 horas, el Real Instituto de Estudios Asturianos, en la capital asturiana, acoge la charla 'El teatro del Fontán de Oviedo: una caja de sorpresas', que estará a cargo de María Sanhuesa Fonseca, catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo. Esta actividad está enmarcada dentro del II Ciclo de Conferencias Teatro Lírico Español: escenarios y géneros. Entrada libre.

'Franco nació en África', en el Ateneo Jovellanos. Esta tarde, a las 19.30 horas, la Escuela de Comercio acogerá la charla-coloquio de presentación del libro 'Franco nació en África:los africanistas y las campañas de Marruecos', con su autor, Daniel Macías Fernández, doctor en Historia contemporánea, y con Luis Rubio, vicepresidente del Ateneo Jovellanos. Entrada libre.

Ciencia antártica, en Gijón. Hoy, a las 19.30 horas, el Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge, en su salón de actos, la última conferencia programada dentro del ciclo '100cia en Extensió__n'. En este caso, se titula 'Expediciones a la Antártida' y será ofrecida por Susana del Carmen Fernández Menéndez, doctora en Geología por la Universidad de Oviedo. Gratis.

Diego Medrano presenta su poesía completa en Oviedo. Mañana, a las 20.30 horas, en Decero Espacio Creativo (Martínez Vigil, 8), presenta Diego Medrano 'Llora mi alma de fantoche', un volumen en el que reúne su poesía completa (2009-2019). Intervienen, además del autor, Susana Villanueva, Fátima Álvarez Arbás y Fran Díaz Faes.

Familiar

'La xana que no reía', teatro en Gijón. Hoy, a las 17 horas, en el CMILa Calzada, se podrá ver esta obra a cargo del grupo de la actividad extraescolar 'Diverteatro' del C. P. Príncipe de Asturias, que supone una adaptación libre sobre el texto 'El rey que no reía', de Ramón Folch. Entrada libre.

Cuentacuentos en la Biblioteca de Trubia (Oviedo). Hoy, a las 11 horas, tendrá lugar la representación de 'La cartera cuentera', a cargo de Factoría Norte. Entrada libre.

Cuentacuentos en San Lázaro. Hoy, a las 18 horas, en la Biblioteca de San Lázaro (Oviedo), tendrá lugar la representación de 'La cartera cuentera, a cargo de Factoría Norte'. Entrada libre.

Literatura

'Los campos de concentración de Franco', en Gijón. Hoy, a las 19 horas, en la segunda planta de la Escuela de Comercio de Gijón, presentación del libro de Carlos Hermández de Miguel.

Arquitectura

La Universidad Laboral, a análisis. Hoy, a las 13.30 horas, en el salón de actos del Colegio de Arquitectos de Asturias en Gijón (Recoletas, 4, Cimadevilla), presentación del libro 'Desde la Universidad Laboral hacia la Ciudad de la Cultura', de Lucía Vallina-Victorero. Entrada libre.

Exposiciones

'Del horizonte al límite', en el Ateneo La Calzada (Gijón). En el centro cultural se podrá ver, hasta el 19 de junio, esta exposición colectiva de los talleres de dibujo y pintura de la Universidad Popular. Ana Vila, Daniel Franco y Laura Alonso coordinan al alumnado en tres propuestas para recorrer el horizonte de la mano del trazo y el color. Entrada gratuita.

'Marinas y merinas', en Oviedo. La Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja) acoge estos días, hasta el 12 de junio, una muestra con las obras de lana de ovejas merinas de Amparo Rúa. Pase abierto.

La contaminación lumínica depende de nosotros. En el CMI El Llano (Gijón), esta muestra organizada por la Sociedad Astronómica Asturiana Omega hasta el próximo 9 de junio. Yes que, dicen, «la luz artificial es un agente más que contribuye a la contaminación y no ayuda a que vivamos más seguros –como habitualmente se cree–, sino que malgasta energía y dinero del contribuyente, afectando a la salud humana, al cambio climático y al medio ambiente». Y, además, «nos roba el gran patrimonio cultural que es el cielo estrellado nocturno».

'El tiempo escondido' en Oviedo. Hoy se inaugura, en El Corte Inglés, la exposición de pintura hiperrealista que recoge una selección de las obras del pintor gaditano José García Prieto. Hasta el 15 de junio. Pase abierto.