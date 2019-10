¿Qué hacer este miércoles en Asturias? Fotograma del documental 'Push', que hoy se proyecta en el Filarmónica. / E. C. ANA RANERA Miércoles, 2 octubre 2019, 00:05

Cine

'Push' se proyecta en Oviedo. Teatro Filarmónica de Oviedo, hoy, a las 20 horas. En el Teatro Filarmónica se proyectará un documental que reflexiona acerca del precio de la vivienda en las ciudades de todo el mundo que no para de incrementarse, mientras que no sucede lo mismo con los ingresos de sus habitantes. Esta cinta de Fredrik Gertten investiga por qué ya no puedela gente permitirse el lujo de vivir donde quiera. La vivienda es un derecho fundamental para una vida segura y saludable y cada vez es más posible encontrar una a un precio razonable. La situación es particularmente grave en ciudades como Madrid, donde en zonas como el centro se ofertan pisos minúsculos a precios insólitos.

'Los días que vendrán', en Castrillón. Hoy, a las 20 horas, en Valey Centro Cultural de Castrillón, se proyectará la película 'Los días que vendrán' dirigida por Carlos Marqués. Una joven pareja barcelonsa que se entera de que está esperando un hijo. Precio: 3 euros.

Conferencias

'El paisaje toponímico minero',en Mieres. Hoy, al las 20 horas, en la calle Manuel Llaneza de Mieres, tendrá lugar la conferencia 'El paisaje toponímico minero. El valor de la Tierra Madre traducido a palabras del terreno'.

Deporte

Torneo de rugby en silla de ruedas, en Oviedo. Hasta el sábado se celebrará en Oviedo en el polideportivo municipal Hermanos Chelini, en el barrio de Vnetanielles. Participan las selecciones de Italia, Israel, República Checa y España.

Jornadas

Jornadas 'Asturias diseña', en Gijón, Avilés y Oviedo. Hasta el día 10 de octubre se celebrarán las jornadas 'Asturias diseña' en Gijón, Oviedo y Avilés. En ellas se congregarán figuras relevantes del diseño. Hoy, a las 19 horas, en la Escuela de Comercio, habrá una conferencia 'Diseño, moda y artesanía'.

Jornada de teatro, en Aller. Hoy, a las 18 horas, en el Teatro Carmen de Moreda, en Aller, se representarán las obras 'Escenas frente al televisor' y 'Cuernos, cuernos, cuernos'. Las funciones las llevan a cabo centros sociales de personas mayores. Las jornadas continuarán hasta el día 9 de octubre.

Festival Artístico, en Gijón. Hoy, a las 19 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín Gijón Sur. En el salón de actos se celebrará este festival, organizado por la asociación gijonesa Mar de Niebla. La cita contará con la colaboración de diversos artistas invitados: grupo de teatro de la Agrupación Artística Gijonesa, Dúo Imparables (canción variada), Berta Suárez (monologuista), Coro Centro San Agustín y también participará el Coro rociero Sueño del Camino. Presenta: Carmen Castillo.

Literatura

'Te invito a meditar', en Luarca. Hoy, la las 18.30 horas, en la plaza de Abastos de Luarca se presentará el libro 'Te invito a meditar', una obra con la que aprender a descansar la mente de forma práctica. En el acto, habrá también una conferencia sobre este asunto.

Exposiciones

'La unidad dividida por cero', en Avilés. Hasta el próximo 6 de enero, en el Centro Niemeyer de Avilés, tendrá lugar esta exposición en la que se muestran cuadros del reconocido pintor Juan Genovés. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19.Precio: 4 euros; entrada reducida, 3 euros. La última hora de la apertura será gratuita.

'Los asturianos en la cocina', en el Museo del Pueblo de Asturias. Hasta el 31 de diciembre se podrá visitar en el Museo del Pueblo de Asturias, la exposición 'Los asturianos en la cocina'. En ella se ve la vida de los asturianos.

'Paisajes para la escucha', en Gijón. La Laboral acoge la exposición de Juanjo Palacios hasta el día 26 de octubre. Se trata de una instalación sonora en la que se pretende alterar el paisaje sonoro del patio Corintio de la Laboral, queriendo incidir en la escucha como herramienta para la percepción. Horario: de 10 a 14 horas y de 16 a 20.30.

'Anhelo+encuentro=amor', en Gijón. Hasta el 4 de octubre, en el centro municipal integrado de El Coto, 'Anhelo+encuentro=amor'. Se podrá visitar esta retroespectiva de 50 años del artista asturiano Xesús Trincado. En la muestra habrá distintas técnicas artísticas como aguadas con la técnica sumi-e, dibujos, grabados, esculturas, óleos y guaches.

'Fe ciega', en Gijón. Hasta el 8 de diciembre, se podrá visitar en el Museo Barjola de Gijón la exposición 'Fe ciega' de Enrique Marty. En ella se recogen distintos tipos de expresiones artísticas como esculturas en actitud de sumisión u oración.

'Para quitarse el sombrero', en Gijón. Hasta el 31 de diciembre, en el Museo del Pueblo de Asturias, se podrá visitar la exposición 'Para quitarse el sombrero'. En la muestra se podrá hacer un recorrido por la historia a través de esta prenda.

'Arissa. La sombra y el fotógrafo', en Gijón. Hasta el 6 de octubre, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, se podrá visitar la muestra 'Arissa. La sombra y el fotógrafo'. Una exposición de fotografías en las que se recorre la trayectoria profesional de Arissa a través de los tres bloiques estilísticos en los que se podría dividir su carrera profesional.

Exposición de fotografía, en Mieres. Hasta el 26 de octubre, en la sala de exposiciones del Ateneo de Turón, se podrá visitar la exposición deEsperanza Xochitl Fdez. Núñez, 'Mein Jahr in Deutschland'. traducida como 'Mi año en Alemania'. Trata de mostrar la vida de la autora como voluntaria europea en un circo durante un año en Alemania. Tras sus estudios de Realización de Audiovisuales, su trabajo como fotógrafa y la dirección de su primer cortometraje, 'El Caballero y la Muerte', Esperanza Xochitl deja el Valle de Turón para trabajar en Alemania en una escuela de circo como fotógrafa y monitora, donde surgió su interés por retratar la vida en el país germano.

'Cosmogonía', en Gijón. Hasta el 9 de noviembre, la galería Cornión acogerá la exposición 'Cosmogonía' del artista asturiano Pelayo Ortega. En ella se hace una inmersión en la cosmogonía de este artista, un universo dotado de fuerza, singularidad y autenticidad. Cada cuadro es un reflejo de lo que le hatocado vivir en cada momento.

'Dimensional Flush', en Gijón. Hasta el 9 de noviembre, se podrá visitar en la galería Cornión de Gijón la exposición 'Dimensional Flush' de Javier Ortega. Una muestra con obras ligadas a las nuevas tecnologías, sin caer en la banalidad ni en la superficialidad.

'Emporios', en Gijón. Hasta el 22 de noviembre, en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, se podrá visitar la exposición 'Emporios. El comercio del Mediterráneo al Cantábrico en la antigüedad'.

'Equivocada no es mi nombre'. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial acoge la exposición 'Equivocada no es mi nombre', que reflexiona sobre la violencia que la sociedad ha ejercido y aún ejerce contra las mujeres. Varias artistas de distintas generaciones muestran sus obras en un ejercicio de arte y de denuncia.