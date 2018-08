¿Qué hacer este miércoles en Asturias?

Sidonie está de celebración: cumple dos décadas sobre los escenarios y, para celebrarlo, la banda ha iniciado una gira que le está llevando a escenarios de todo el país. Esta noche, Marc Ros (cantante, guitarra y bajo), Jesús Senra (bajo, sitar, guitarras eléctrica y acústica) y Axel Pi (batería) recalan en Gijón para actuar en la Semana Grande de la ciudad. Ofrecerán a todos cuantos vayan a verlos a la plaza Mayor un directo vibrante, en el que tocarán muchos de los temas que han consagrado su carrera, sobre todo de su último disco hasta la fecha, 'El peor grupo del mundo' (2016), que en su día presentaron en concierto en Asturias. Esta noche, a las 22 horas,en la plaza Mayor de Gijón. Gratis.

Ingmar Bergman es el autor de 'La hora del lobo', la película que se proyecta en Gijón dentro del ciclo de verano '50 años de...'. En una isla viven los Borg: Johan, que es pintor, y su mujer, Alma. Sus vecinos, los siniestros Von Merken, poseen un círculo de amistades tan escalofriante que Johan comienza a obsesionarse con la idea de que los demonios lo acechan... Esta tarde, a las 19 horas, en el salón de actos del CMI Ateneo La Calzada de Gijón. Entrada gratuita.

Regresa 'The Hole Zero', el tercer títuto de la saga que ya han visto más de un millón y medio de espectadores, para mostrar cómo empezó todo. En esta precuela se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del mítico Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los otros títulos para disfrutarla. Desde mañana y hasta el 16 de agosto, en el Teatro Jovellanos de Gijón. Precio: a partir de 25 euros.

Y además...

Firma del libro 'El bosque sabe tu nombre', en Gijón. Hoy, 19 horas, en la Casa del Libro, la escritora Alaitz Leceaga, autora de 'El bosque sabe tu nombre', estará firmando ejemplares de su novela. En la obra se fusionan la fantasía y el género histórico.

Danza en el Campoamor. Hoy, 20 horas, la Compañía Siberia actúa en el Teatro Campoamor de Oviedo. Representa el espectáculo de danza titulado 'La piel vacía'. Gratis.

Alberto & García y Staytons actúan hoy en el Botánico. Hoy, 22.30 horas, el programa musical de la terraza del Jardín Botánico incluye las actuaciones de Alberto & García y Staytons. Los primeros presentarán su tercer disco, 'El buen salvaje', en el que prima el pop-rock combinado con ritmos típicos del folklore latinoamericano. Los segundos mostrarán su primer trabajo, 'Singularity', producido por Igor Paskual. El Botánico permanecerá abierto hasta las 2. Precio: 8 euros.

Concierto de órgano, en Oviedo. Mañana, 20 horas, en la iglesia de Santa María La Real de la Corte, actúa el organista Benjamín Alard. Entrada gratuita.

Proyecciones a la luz de la luna, en Oviedo. Hoy, a las 22.15 horas, en la plaza Julián Cañedo de Otero, se verá la cinta francesa 'Vuelta a casa de mi madre', dentro del ciclo de cine a la luz de la luna. Con 40 años, Stéphanie se ve obligada a regresar a casa de su madre tras perder su trabajo y ser abandonada por su marido. Ambas, habituadas a sus rutinas, tendrán que habituarse a la nueva situación. Gratis. Mañana, a la misma hora, pero en la plaza del Fresno, se verá 'El gran dictador'.

Arte en las calles de Gijón. Esta tarde, a las 19.30 horas, en el paseo de Begoña, actúa el músico Urrechu Meana. Lo hace dentro del ciclo 'Arte en la calle'. Gratis.

Subida al mirador de la Laboral. De lunes a viernes, a las 11.30, 12, 13.30, 17 y 18.30 horas, y los fines de semana, a las 12, 13.30, 14, 17, 18.30 y 20, subida al mirador de la torre de la Laboral de Gijón, desde donde se ven el Jardín Botánico Atlántico y la costa asturiana. 2 €.

Descubra el Niemeyer. Todos los días a las 12.30 y 17 horas, se puede descubrir el centro avilesino con una visita guiada. Dura 45 minutos. Recorrido: plaza, auditorio (vestíbulo y patio de butacas) y torre-mirador. Precio: 3 / 2,50 euros. Sin reserva previa.

Feria Internacional de Muestras de Gijón. Hasta el 19 de agosto, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: la entrada cuesta 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis.

Maqueta modular ferroviaria. Los miércoles, de 17 a 18.30, y los sábados, de 12 a 14, en el Museo del Ferrocarril de Asturias (Gijón). Exhibiciones del funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria por el Grupo de Módulos H0 de Asturias. Gratis con la entrada al museo. General: 2,5 euros.

'La retirada', de Luis Felipe Capellín, se muestra en Gijón. Hasta el 26, en la sala de exposiciones del CMI El Llano, se expone 'La retirada', un nuevo trabajo de divulgación de Luis Felipe Capellín. En esta muestra, da cuenta de cómo a lo largo del mes de febrero de 1939 alrededor de medio millón de personas cruzaron a Francia por las fronteras de Cataluña. Su intención era volver, pero no todos pudieron. Gratis.

Un viaje de Asturias a Madrid para luchar por los derechos. Hasta el día 30, el CMI Ateneo La Calzada (Gijón) expone 'La marcha de hierro. Octubre, 1992', que organiza la Fundación Juan Muñiz Zapico. Las fotografías de Ángel Fernández Alderete y Vicente Juidia que la nutren dan cuenta de cómo, en 1992, siderúrgicos asturianos y vascos, entonces de Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya, iniciaron una marcha desde Oviedo a Madrid tratando de defender la continuidad de la industria siderúrgica. Gratis.

El Museo Evaristo Valle muestra 'Última luz'. La pinacoteca gijonesa, con sede en Somió, alberga la exposición 'Última luz', que firma Senén Merino. La muestra reúne 26 fotografías tomadas por las playas del litoral asturiano. En las imágenes priman los colores suaves, casi monocromáticas, que surgen de la última luz del día. Así, Merino transforma la intensidad del Cantábrico en paisajes oníricos. Hasta el 21 de octubre. Horario: de martes a sábado de 17 a 20 horas y los domingos y festivos de 12 a 14 horas. Precio: 4 euros. Estudiantes, jubilados, mayores de 65 años y grupos pagan 2 euros. Gratis pasan los menores de 12 años.

Los viajes del 'Guernica' se muestran en Gijón. Hasta el 31 de este mes, en los Jardines del Náutico, se expone 'Picasso. El viaje del 'Guernica''. La Fundación Bancaria la Caixa y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presentan una muestra sobre uno de los aspectos menos conocidos del cuadro: sus viajes. Abre todos los días de 11 a 14 y de 17 a 23 horas. A las 12 y 19, hay visitas guiadas en las que se explica al detalle el contenido: carteles, fotos, cartas, prensa y audiovisuales.

El Antiguo Instituto alberga dos muestras del Euroyeyé. Dos exposiciones amparadas en el festival pueden verse en el CCAI. En la sala 3, hasta el día 14, se puede visitar '50 Años de Nancy: la respuesta española a la Barbie', que incluye modelos originales de los años 60 y 70. En el vestíbulo de la segunda planta, hasta el 22, 'El estilo y la estética de los mods originales. 32 ilustraciones a bolígrafo', de Tete Navarro. De lunes a viernes de 9 a 21.30, sábados de 10 a 14 y de 16 a 21 h. Domingos, por la mañana. Gratis.

Las fotos de Ruth M. Anderson se ven en dos espacios de Gijón. El Antiguo Instituto y la Casa Natal de Jovellanos acogen la exposición 'Hallazgo de lo ignorado', compuesta por fotografías tomadas por Ruth M. Anderson, que visitó y fotografió Asturias en 1925 para la Hispanic Society of America. Entrada gratuita.