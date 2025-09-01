El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una escena de 'Disobedience', el largometraje de Sebastián Lelio que se proyecta en la sesión inaugural de la IV Muestra de Cine Lésbico de Gijón. E. C.
IV Muestra de Cine Lésbico de Gijón: todas las películas

La Escuela de Comercio de Gijón acogerá hasta el viernes 5 proyecciones diarias de entrada libre

E. C.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:03

Regresa a Gijón una nueva edición de la Muestra de Cine Lésbico, organizada por la Asociación para la Resolución de Conflictos Contemporáneos y la Sociedad Cultural Gesto. Se celebrará en la Escuela de Comercio hasta el próximo viernes 5 con proyecciones diarias de entrada libre.

En la sesión inaugural de este 1 de septiembre (18 horas), se podrá ver la película 'Disobedience' (2017) del cineasta chileno Sebastián Lelio, un drama íntimo que explora los límites entre fe, identidad y deseo prohibido.

Programa completo

  • Lunes 1, 18 horas: Disobeidence. Dir. Sébastian Lelio (Reino Unido, 2017 - 118 min.) Premio British Indeppendent Film Awards. Presenta: María José Palma.

  • Martes 2, 18 horas: Maidens in uniform. Dir. Leontine Sagan (Alemania, 1931 - 88min.). Presenta: Marta Corral López, de Amnistía Internacional. Arqueología del deseo lésbico. Dir. Camille Zehenne (Francia, 2024 - 14 min.). Estreno en el Principado de Asturias.

  • Miércoles 3, 18 horas: Ammonite. Dir. Francis Lee (Reino Unido, 2020 - 118 min.). Presenta: Dulce Gallego Canteli.

  • Jueves 4, 18 horas: Extramuros. Dir. Miguel Picazo (España, 1985 - 118 min.). Presenta: Julia Navas, escritora.

  • Viernes 5, 18 horas: Lesvia. Dir. Tzeli Hadjidimitriou (Grecia, 2024 - 78 min.). Estreno en el Principado de Asturias. Gran Premio Zinegoak 2024, patrocinado por EITB. Premio al Mejor Largometraje Documental 2024. Presenta: Dalia Alonso.

El ciclo finalizará el viernes con 'Lectura de poemas de Safo' a cargo de Marichely Fernández y Puri García, del grupo teatral La Galerna, acompañadas de música griega.

