IV Muestra de Cine Lésbico de Gijón: todas las películas

Una escena de 'Disobedience', el largometraje de Sebastián Lelio que se proyecta en la sesión inaugural de la IV Muestra de Cine Lésbico de Gijón.

Regresa a Gijón una nueva edición de la Muestra de Cine Lésbico, organizada por la Asociación para la Resolución de Conflictos Contemporáneos y la Sociedad Cultural Gesto. Se celebrará en la Escuela de Comercio hasta el próximo viernes 5 con proyecciones diarias de entrada libre.

En la sesión inaugural de este 1 de septiembre (18 horas), se podrá ver la película 'Disobedience' (2017) del cineasta chileno Sebastián Lelio, un drama íntimo que explora los límites entre fe, identidad y deseo prohibido.

Programa completo Lunes 1, 18 horas: Disobeidence. Dir. Sébastian Lelio (Reino Unido, 2017 - 118 min.) Premio British Indeppendent Film Awards. Presenta: María José Palma.

Martes 2, 18 horas: Maidens in uniform. Dir. Leontine Sagan (Alemania, 1931 - 88min.). Presenta: Marta Corral López, de Amnistía Internacional. Arqueología del deseo lésbico. Dir. Camille Zehenne (Francia, 2024 - 14 min.). Estreno en el Principado de Asturias.

Miércoles 3 , 18 horas: Ammonite. Dir. Francis Lee (Reino Unido, 2020 - 118 min.). Presenta: Dulce Gallego Canteli.

Jueves 4 , 18 horas: Extramuros. Dir. Miguel Picazo (España, 1985 - 118 min.). Presenta: Julia Navas, escritora.

Viernes 5, 18 horas: Lesvia. Dir. Tzeli Hadjidimitriou (Grecia, 2024 - 78 min.). Estreno en el Principado de Asturias. Gran Premio Zinegoak 2024, patrocinado por EITB. Premio al Mejor Largometraje Documental 2024. Presenta: Dalia Alonso.

El ciclo finalizará el viernes con 'Lectura de poemas de Safo' a cargo de Marichely Fernández y Puri García, del grupo teatral La Galerna, acompañadas de música griega.