Música aguerrida en el Patio de la Laboral Dexter Holland, líder de The Offspring, en Gijón. / d. m. Este nuevo festival de música cuenta con servicios y atracciones que lo convierten en una ciudad en miniatura JORGE ALONSO Jueves, 1 agosto 2019, 05:50

La civilización egipcia dependía tanto del Nilo como posteriormente los nómadas árabes del camello. Sin las crecidas del río la tierra, que se llegó a conocer como «el granero de Roma», no hubiera existido. Así, cuando algo inunda un espacio para luego retirarse lentamente dejando a su paso los nutrientes que dan la vida, no queda más que celebrarlo, sea el Nilo, sea el Tsunami.

El festival de música aguerrida llega mañana y el sábado por tercer año para ocupar felizmente la Universidad Laboral y marcar propuesta en un fin de semana en el que Gijón, Asturias, se desborda de propuestas. Más que consolidado, cuando te escriben amigos de allende Pajares dando por hecha su visita otro año más casi sin fijarse en el cártel es que la prueba está superada. El Tsunami reincide en nombres que funcionan, y mantiene el buen gusto atento y las ganas de sacar los guitarrazos fuera del recinto (el skate park de Cimadevilla, el viernes, y la plaza del Mayor, el sábado).

El cartel nos pone de nuevo ante las fauces el modo infalible de Offspring (nunca me hicieron gracia, y hace un par de años me taparon la boca en directo), y suma kilates del tamaño de Danko Jones, una bestia llena de actitud y repertorio, el punk de Pulley, los inevitables Carolina Durante y nombres a subrayar como The Lizards, con su rollo Supersuckers con labios pintados, contundentes y, afortunadamente, divertidas. Los ASG, con su puño de hierro, y la apuesta local de Atomic Zeros, que suenan para quedarse.

Y para el sábado, además de la bien conocida y notable propuesta tan sólida como festiva de La MODA o el maravilloso descerebre de Los Bengala, la escalofriante personalidad de El Altar del Holocausto, la despedida de esa apisonadora que responde al nombre de Berri Txarrak, cuya creatividad, arrojo y buen hacer va a echarse mucho de menos, además de, pos supuesto, los himnos de Kaiser Chiefs, quienes más allá de 'Ruby' y 'Everyday I love you less and less', tienen un repertorio plagado de guitarras tabernarias. Y, por supuesto, la acertadísima visita de NOFX, una banda de esas que por su personalidad, repertorio y ese pelín de nostalgia del pelo largo que llamaremos 'ganas del punk in drublic', pinta a momentazo tras momentazo, sin dejar de rechinar los coros, las danzas o los dientes. Échense un largo en el Tsunami.

Horario de los conciertos

Viernes

13.30: Amplify. Skatepark Cimadevilla (gratuito).

14.30: Adrenalized. Skatepark Cimadevilla (gratuito).

16: Satanic Surfers. Escenario Mahou.

16.50: Atomic Zeros. Escenario Jägermusic.

17.30: The Baboon Show. Escenario Mahou.

18.25: The Lizards. Escenario Jägermusic.

19.05: Carolina Durante. Escenario Mahou.

20.05: Willis Drummond. Escenario Jägermusic.

20.55: Pulley. Escenario Mahou.

21.55: Toundra. Escenario Jägermusic.

22.45: Danko Jones. Escenario Mahou.

23.45: Bastards On Parade. Escenario Jägermusic.

00.35: The Offspring. Escenario Mahou.

1.30: ASG. Escenario Jägermusic.

Espacio Mahou: DJ Javier Malevo.

Sábado

13: Agoraphobia. Plaza Mayor (gratuito).

14.10: Peralta. Plaza Mayor (gratuito).

16: Sylvain Woolf. Escenario Jägermusic.

16.40: False Heads.Escenario Mahou.

17.25: Venturi. Escenario Jägermusic.

18.05: No Fun At All. Escenario Mahou.

18.55: Side Chick. Escenario Jägermusic.

19.35: La M.O.D.A. Escenario Mahou.

20.35: El Altar del Holocausto. Escenario Jägermusic.

21.20: Berri Txarrak. Escenario Mahou.

22.20: Sugus. Escenario Jägermusic.

23.10: Kaiser Chiefs. Escenario Mahou.

00.25: Los Bengala. Escenario Jägermusic.

1.15: NOFX. Escenario Mahou.

Espacio Mahou: DJ Luigi vs Melo Soho.