«A la música electrónica le hace falta un Jimi Hendrix» El genio de Detroit, Jeff Mills. / EC El dj norteamericano Jeff Mills actúa la madrugada del sábado en el festival In-Door tras sacar nuevo disco y publicar recopilatorio KAY LEVIN Viernes, 22 febrero 2019, 11:27

El estadounidense Jeff Mills (Detroit, 1963) actuará en Gijón, en el marco del festival In-Door, a las 3.30 horas del sábado. Una sesión para la que viene acompañado de su último lanzamiento, 'The Director's cut re-issue project' (Axis Records), un recopilatorio que se publicará por fases a partir de este mes con versiones inéditas de sus temas, a través de seis EP's en vinilo y un CD. Todo ello después de haber sacado en 2018 el álbum debut de su cuarteto Spiral Deluxe, 'Voodoo Magic', en el que, esta vez como percusionista, explora las sinergias entre la electrónica y el jazz, el funk y el gospel.

-¿Qué le llevó a mirar atrás en su carrera para 'The Director´s Cut Project'?

-Tras tantos años de carrera me pareció una buena idea mirar hacia atrás en retrospectiva y volver a visitar estos temas, darles una nueva oportunidad. Hay otras generaciones ahora que se están introduciendo en esta música, y esto es una oportunidad para volver a ser testigos de lo mucho que pasó en los primeros años en que se formó la electrónica. Cuando retrocedo hasta finales de los 70, en mis inicios como artista, veo cómo en estas décadas la música ha influido en la gente y cómo cada género se relaciona con el otro, y eso se ve en este lanzamiento.

-Es reconocido como dj, pero también es percusionista en Spiral Deluxe. ¿A qué se debe su evolución?

-Siempre he tratado de crear una música que fuera reflejo de mi personalidad y de mi mirada en cada época. Creo que mi evolución es una muestra de cómo se ha ido formando mi personalidad a lo largo de los años. A partir de la década del 2000 ya tenía suficiente material y variaciones en mi música como para ser libre para explorar nuevas formas. He tocado bastantes géneros en mi carrera, cada uno como reflejo de un tiempo, una gente y de lo que sucedía en el mundo.

-¿Cómo ve el espacio que ocupa la electrónica en el panorama musical actual?

-Se podría decir que la electrónica podría haber evolucionado más rápida y ampliamente, haber conseguido ciertos niveles de éxito, pero hay que señalar que estamos en una etapa muy temprana de su evolución si se compara con otros géneros. Solo han pasado 35 años desde que comenzó la producción intensa de música electrónica. Es difícil decir en qué situación está, no hemos tenido un Jimmi Hendrix de la electrónica, o una Janis Joplin, que hayan creado algo nuevo en este género para darle la vuelta. No se ha descubierto a ese referente aún.

-¿Espera que sea descubierto?

-No todavía, no creo que suceda en lo que me queda de vida, pero tengo confianza absoluta en que sucederá, en que hace falta. Surgirá una persona, un grupo o un movimiento en esta música con la habilidad de dar un paso adelante y liderar el género. El formato actual hace muy posible que esto pase, ya que la mayor parte de esta música no es publicada por grandes productoras, es decir, no está centrada en el dinero, sino que es una música todavía independiente y libre. Esa libertad es la que posibilitará que esta figura salga, y en la electrónica somos muy conscientes de la necesidad de mantener esa libertad.

-Hace unos años actuó incluso en el museo del Louvre, en París. ¿Qué le parece esta manera de acercar este género a otros públicos?

-La idea de dar un concierto en una institución artística como el Louvre abre el camino para conectar la música electrónica con el arte y la historia, y es a su vez un desafío. Creo que cuanto más se produzcan esta clase de experiencias más se podrá difundir la música. Para mí, como artista, es importante que existan estas oportunidades porque necesitamos continuar produciendo, extrayendo lo mejor de nuestras ideas y acercándolas al público.

-¿Cómo definiría su conexión con el público en los conciertos?

-En este estilo el contacto con la gente es más directo y trato de aplicar lo que sea necesario para que la gente entienda lo que hago y lo disfrute. En este arte no hay forma de saber lo que realmente quiere la gente en cada momento, así que se trata de imaginar qué va a ser lo que disfrutarán más y me centro en sentir cómo llegar a ellos.