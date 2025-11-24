El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Representación de una de las estrellas gigantes que brillará en Gijón durante esta Navidad. E. C.
Navidad en Asturias 2025

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?

Con calles y plazas ya decoradas, las principales localidades de Asturias ultiman los preparativos para el encendido de las luces de Navidad y el inicio oficial de las fiestas

E. C.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:51

Comenta

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Arcos y guirnaldas, estrellas, representaciones de Papá Noel y los Reyes Mayos, globos, regalos y muchos otros ornamentos, de todas las formas y tamaños, están ya instalados en las calles de las principales localidades de Asturias. Tan solo falta que lleguen el día y la hora señaladas para encender sus luces, permanecerán encendidas más de un mes.

Gijón: fecha y hora del encendido de las luces de Navidad

Los más de cinco millones de puntos de luz distribuidos en 256 ubicaciones de todo el concejo de Gijón se encenderán el viernes 28 de noviembre a las 18.30 horas. A partir de ese momento y hasta el día de Reyes no solo brilláran el 'arbolón' de la plaza Mayor o la 'Estrellona' instalada en el Náutico, sino los centenares de arcos, guirnaldas y demás elementos decorativos que brillarán en diversos enclaves del concejo.

Más sobre la Navidad en Asturias

Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

Estos son los belenes monumentales que se exhibirán en Gijón

Estos son los belenes monumentales que se exhibirán en Gijón

Diez días y más de cien plazas en el Pequecampus navideño de Oviedo

Diez días y más de cien plazas en el Pequecampus navideño de Oviedo

La Navidad llega antes al Jardín de Molleda

La Navidad llega antes al Jardín de Molleda

Oviedo: fecha y hora del encendido navideño

También el 28 de noviembre, pero a las 20 horas, se encenderá el alumbrado navideño en Oviedo, aunque la música y la animación comenzarán a las 18.30 horas en torno a la plaza de la Escandalera. En la capital asturiana, también habrá decenas de calles y plazas iluminadas, pero entre las novedades de este año están las luces de la recién reurbanizada avenida de Galicia y el árbol luminoso de veinte metros de altura que brillará en la plaza de la Cruz Roja.

Avilés: fecha y hora del encendido navideño

El inicio oficial de la Navidad en Avilés se demorará unos días. Será el 5 diciembre, en torno a las 18.45 horas, cuando 'Brillantina, el hada de la Navidad' pulse en la Plaza de España el botón que enciende la iluminación navideña en las calles y plazas de la ciudad. Sobre las 19.30 horas inaugurará el recinto 'N'Avilés, Ciudad de la Navidad' en la Pista de la Exposición. Incluirá la Casa de Papá Noel hasta el día 24, una pista de hielo real de 300 metros, hinchables, atracciones feriales, zona gastro y la carpa de actividades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  3. 3 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilso, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  4. 4 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  5. 5

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  6. 6 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  7. 7 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  10. 10 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?