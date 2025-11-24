¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?

E. C. Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:51 Comenta Compartir

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Arcos y guirnaldas, estrellas, representaciones de Papá Noel y los Reyes Mayos, globos, regalos y muchos otros ornamentos, de todas las formas y tamaños, están ya instalados en las calles de las principales localidades de Asturias. Tan solo falta que lleguen el día y la hora señaladas para encender sus luces, permanecerán encendidas más de un mes.

Gijón: fecha y hora del encendido de las luces de Navidad

Los más de cinco millones de puntos de luz distribuidos en 256 ubicaciones de todo el concejo de Gijón se encenderán el viernes 28 de noviembre a las 18.30 horas. A partir de ese momento y hasta el día de Reyes no solo brilláran el 'arbolón' de la plaza Mayor o la 'Estrellona' instalada en el Náutico, sino los centenares de arcos, guirnaldas y demás elementos decorativos que brillarán en diversos enclaves del concejo.

Oviedo: fecha y hora del encendido navideño

También el 28 de noviembre, pero a las 20 horas, se encenderá el alumbrado navideño en Oviedo, aunque la música y la animación comenzarán a las 18.30 horas en torno a la plaza de la Escandalera. En la capital asturiana, también habrá decenas de calles y plazas iluminadas, pero entre las novedades de este año están las luces de la recién reurbanizada avenida de Galicia y el árbol luminoso de veinte metros de altura que brillará en la plaza de la Cruz Roja.

Avilés: fecha y hora del encendido navideño

El inicio oficial de la Navidad en Avilés se demorará unos días. Será el 5 diciembre, en torno a las 18.45 horas, cuando 'Brillantina, el hada de la Navidad' pulse en la Plaza de España el botón que enciende la iluminación navideña en las calles y plazas de la ciudad. Sobre las 19.30 horas inaugurará el recinto 'N'Avilés, Ciudad de la Navidad' en la Pista de la Exposición. Incluirá la Casa de Papá Noel hasta el día 24, una pista de hielo real de 300 metros, hinchables, atracciones feriales, zona gastro y la carpa de actividades.