Nueve éxitos que sonarán en el 'Tsunami Xixón'

El festival 'Tsunami Xixón' que se celebra el viernes 3 y sábado 4 de agosto en el Patio de la Laboral de Gijón traerá a la ciudad multitud de bandas de ayer, hoy y mañana. Los éxitos de The Offspring o Kaiser Chiefs compartirán escenario con los de Carolina Durante o La MÓ.D.A. Para muestra un botón.

1 The Offspring 'The Kids Aren't Alright'

El tema, grabado en 1998, pertenece al álbum 'Americana'. Aunque no fue el sencillo del lanzamiento se acabaría convirtiendo en uno de los más exitosos de su carrera quizá impulsado posteriormente por su inclusión en la película 'The Faculty' de Robert Rodríguez. La letra de la canción es una visión un tanto pesimista de la adolescencia y los trágicos destinos a los que se enfrentan los jóvenes.

Vídeo. The Offspring.

2 The Baboon Show 'Same Old Story'

'Radio Rebelde' (2017) fue su regreso tras dos años de parón y 'Same Old Story' su pegadizo primer sencillo. Esta banda de punk rock sueca se sacó de la manga un tema reivindicativo como pocos y que fue rápidamente asumido por la clase obrera de su país The Baboon Show son habituales de los escenarios españoles y repasarán los más de 15 años de carrera.

Vídeo. The Baboon Show.

3 Carolina Durante 'Cayetano'

Son el grupo indie de moda, el que está en todos los festivales, el que está en todas partes. Y aunque 'Cayetano' quizá no sea su mejor creación sí será la que tararean al únisono todos los asistentes. La letra es una visión mordaz del pijerío, de los jóvenes que solo piensan en Ibiza y una crítica a los llamados 'influencers'. También hay palos para Ciudadanos.

Vídeo. Carolina Durante.

4 Nofx 'Stickin' In My Eye'

Más de 30 años a sus espaldas son muchos años, muchos singles y muchos éxitos. Con todo, quizá uno de los discos más redondos fuera el que se remonta a 1993, 'White Trash, Two Heebs And A Bean', del que se extrajo el sencillo 'Stickin' In My Eye' escrito por el líder de la formación, Fat Mike. Son una de las bandas de punk rock que con mayor ahínco han intentado alejarse de cualquier aspecto que oliera a 'comercial'.

Vídeo. Nofx.

5 Kaiser Chiefs 'Ruby'

Filias y fobias al margen si uno atiende al número de reproducciones en Spotify, el éxito más rotundo de Kaiser Chiefs está claro: 'Ruby'. Incluso en su día, cuando aún se miraban con asiduidad las listas de éxitos, arrasaba en las británicas. Corría el año 2007 y era el sencillo de su segundo álbum, 'Yours Truly, Angry Mob'. Inolvidable el videoclip donde una pequeña ciudad crece y crece en un entorno desértico.

Vídeo. Kaiser Chiefs.

6 Berri Txarrak 'Katedral Bat'

El trío navarro viene de marcar un récord: 20.000 asistentes a su concierto de Bilbao, el concierto el concierto más multitudinario jamás ofrecido por una banda euskaldun. Una de las últimas paradas, junto la del 'Tsunami Gijón', para poder disfrutar de este grupo de rock que ha anunciado su disolución (o receso, que se dice ahora) tras la finalización de la gira. Y para hacerlo, nada mejor que bailando con su mítico 'Katedral Bat', la meta-canción, la que habla sobre cómo crear.

Vídeo. Berri Txarrak.

7 La M.O.D.A 'Nómadas'

Resulta complicado encasilla a 'La Maravillosa Orquesta del Alcohol'. Es pop, es blues, es rock... ¿al cajón de sastre llamado ahora 'indie'? 'Nómadas' fue el arranque de su primer disco -ya tenían EP en el mercado- '¿Quién nos va a salvar?' de 2013. «Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, miran la carretera, ves los días pasar, ¿cuando vamos a parar?», dicen.

Vídeo. La M.O.D.A.

8 Danko Jones 'I Think Bad Thougths'

El potente y enérgico estilo de esta banda de rock canadiense arrasa allá por donde va, ahora presentando su nuevo disco 'A Rock Supreme', el número trece de su carrera. 'I Think Bad Thoughts' es uno de esos temas que no se te van de la cabeza en cuanto lo escuchas a pesar de formar parte de una trilogía, siendo el tema que la cierra. Para el videoclip contaron con los actores Elijah Wood y Jena Malone, entre otros.

Vídeo. Danko Jones.

9 No Fun At All 'Master Celebrator'

La legendaria banda sueca no siempre ha sido fiel a su estilo. Desde 1993 lo ha ido refinando o reajustando aunque, bien es cierto, con ese aroma punk escandinavo como eje vertebrador. 'Master Celebrator' (1995) es uno de sus clásicos y más celebrados sencillos con, como no, reminiscencias a sus admirados Sex Pistols.