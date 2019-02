Nuevos grupos de sonidos añejos El grupo francés Cayman Kings. :: E. C. La banda francesa de garage Cayman Kings actuará mañana en Valles, mientras que los estadounidenses Travers Brothers inauguran hoy un ciclo en Avilés JOSÉ CEZÓN Viernes, 8 febrero 2019, 03:59

La banda francesa de garage Cayman Kings actuará mañana (23.15 horas) en el local de la asociación cultural Pepe Bocanegra, en Valles (Piloña) presentando su segundo disco editado por el sello Soundflat Records. Formada en la ciudad de Lille, uno de los puntales del grupo es el extremeño Guillermo Pacheco, quien fue el último en llegar para hacerse cargo del órgano Farfisa, instrumento básico en su estilo.

Entre sus influencias, Cayman Kings mencionan a los clásicos del género como The Sonics o The Strollers y otras bandas británicas esenciales del rock, el beat o el rythm&blues de los sesenta como The Animals, The Kinks, The Yardbirds o The Spencer Davis Group.

El cuarteto estadounidense Travers Brothership estrenará esta noche en la Factoría Cultural de Avilés (21 horas. 10 y 12 euros) una nueva edición del ciclo 'Factoría Sound'. La banda, formada en 2012 en Asheville (Carolina del Norte), protagoniza su primera gira europea con la presentación de su álbum 'Let the world decide', de base rockera, pero con elementos de rythm&blues, soul o funk. El grupo está liderado por dos hermanos gemelos, Eric y Kyle Travers, y llegó a compartir escenario con Taj Mahal, Dr. John o Charles Bradley.

El excantante y guitarrista del grupo de pop-rock La Trampa, Pablo Perea, presentará esta noche en Gijón (Memphis Live Music, 21.30 horas. 15 y 18 euros) en formato acústico su último disco en solitario 'Talón de Aquiles', aunque anuncia que hará un repaso a sus tres décadas de carrera musical, desde La Trampa hasta el presente.

Fiesta de los ochenta

Y en la sala Acapulco, se celebrará esta noche (22 horas. 20 euros anticipada) el AMA Fest Gijón, dedicado al pop español de los ochenta, con las actuaciones de Javier Ojeda, de Danza Invisible, y el dueto gallego Cómplices, formado por Teo Cardalda (Golpes Bajos) y María Monsonis. La presentación correrá a cargo del dj Carlos Moreno, 'El Pulpo', quien también pinchará durante la velada.

Wolfest, en Oviedo

En Oviedo (Sir Laurens) se celebrará hoy y mañana el Wolfest, dedicado a los sonidos metal, heavy-metal, trash-metal y metalcore. Hoy (19.30 horas. 15 y 18 euros) actuarán Synesthesia, Sydius, Boneflower, Meltdown y Brothers Till We Die. Y mañana (19.10 horas. 24 y 28 euros) le tocará el turno a Blast Open, Cathexia, Guilles, Dr. Living Dead y Crisix.

Los veteranos grupos gijoneses Elle Belga y Pauline en la Playa estarán mañana compartiendo escenario en La Salvaje (22 horas. 12 y 15 euros). Y en la Lata de Zinc actuará mañana (22 horas. 10 y 12 euros) la banda jienense Guadalupe Plata, que presentará su último trabajo homónimo, donde da una nueva vuelta de tuerca a su particular interpretación del blues-rock.