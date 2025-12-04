La Ópera de Oviedo estrena 'Rigolerdo' para público familiar Se concibe como una comedia musical que rinde homenaje al género lírico desde el humor

La Ópera de Oviedo y Unicaja, acompañados de varios de los artistas del espectáculo, presentaron 'Rigolerdo', la nueva propuesta para público a partir de los siete años, de creación propia, con el que ambas instituciones renuevan su compromiso con la difusión de la lírica y la formación de nuevos públicos.

'Rigolerdo' es el nuevo espectáculo juvenil de creación propia de la Ópera de Oviedo, concebido como una comedia musical que rinde homenaje al género lírico desde el humor. La obra, que se representará este viernes, 5 de diciembre, en el Teatro Filarmónica de Oviedo (19.30 horas), toma como punto de partida momentos reconocibles del género operístico e indaga en los entresijos del backstage de una compañía teatral.

Su protagonista, Rigolerdo, factótum de una compañía ficticia llamada La Grandonna, sufre un accidente en pleno escenario y queda atrapado entre la vida, la muerte… y la propia ópera. A partir de ahí se desencadena una sucesión de encuentros disparatados con personajes tan peculiares como una Muerte funcionaria especializada en artistas, una valquiria empeñada en llevarlo al Valhalla o un libretista entrometido que complica aún más su situación.

'Rigolerdo' se presenta como una celebración burlesca del mundo operístico y una propuesta pensada para despertar la curiosidad de nuevas audiencias y favorecer el acercamiento del público juvenil y familiar al género.

El montaje, con guion de Pachi Poncela, cuenta en el reparto con Josep M. Riera, Ana Santos, Arantxa Fernández y Carlos Mesa. La dirección de escena corre a cargo de Maite García Heres.