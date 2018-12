«Ante todo, somos un grupo de colegas que van a pasarlo bien» Mario del Valle, Juan Pedrayes, Diego Ibáñez y Martín Vallhonrat, componentes de CarolinaDurante. / Mariano Regidor Carolina Durante llegan esta noche a Oviedo subidos en la ola de un éxito gestado en apenas once meses a base de pop, humor y guitarras estridentes JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Viernes, 7 diciembre 2018, 11:30

Doce meses han pasado desde que Carolina Durante se lanzaron con su primer EP. Desde entonces, la carrera de este grupo que esta noche llega a Oviedo (La Savaje, 21.30 y 23 horas. 12 y 15 euros) no ha hecho más que subir y subir. «No se suele ver una escalada tan rápida y más con tan pocos temas en internet», señala JuanPedrayes, el baterista asturiano de esta banda formada en Madrid.

En el momento de la conversación están en Mallorca. Pero es que estos doce meses de locura les han llevado a pisar los escenarios del FIB, el BBK, Sonorama y MadCool, entre otros festivales.«El éxito lo llevamos con calma; vale más no agobiarse, que si no salen las cosas mal», afirma JuanPedrayes.

Lo suyo es el pop, canciones con destacadas notas de humor, melodías y estribillos que se pegan al cerebro y guitarras ruidosas. Una fórmula que les ha subido en la ola del éxito y que no quieren cambiar para el que será su primer LP. «Hemos ido a Granada a grabar y ya tenemos el 70%.En enero lo remataremos.La idea es que salga a la venta en abril, pero en enero publicaremos un 'single'».

Para esta noche prometen «intensidad y diversión», porque si algo tienen claro en Carolina Durante es que «ante todo, somos un grupo de colegas que van a pasarlo bien». Lo que no tienen tan claro es si las etiquetas que les intentan colocar les encajan.Por ahora, hay una que suena con fuerza a la hora de definir su música: «Pop pijo».«Nos la intentan meter con calzador, pero no mola. No somos pijos, y si lo fuéramos, ni tan mal», bromea Pedrayes.

Su compañeroDiego Ibáñez, vocalista y letrista del grupo, se cuela en la conversación para aclarar cómo se gestó uno de los hitos que no han hecho más que multiplicar su éxito: la colaboración con Amaia Romero, ganadora de la pasada edición de 'Operación Triunfo'. «Ella tocó una canción nuestra y se lo agradecí por Instagram.Fantaseamos con la idea de hacer una colaboración y al final se hizo», explica sobre un episodio que les trajo más de un reproche de los seguidores más ultras del programa de televisión.«Ahora hay más fans de acuerdo que en desacuerdo. Hay gente que nos criticó y ahora se saben la canción de memoria», explica el letrista de Carolina Durante, quien con sus creaciones ha contribuido a darle un toque de humor al grupo.«Me gusta reírme. Tengo un componente bastante intensito, con un punto romántico, y empecé a hacer canciones con un punto más desenfadado para quitarle un poco de intensidad.Creo que el humor es una parte importante de nuestro éxito», señala.

Durante estos doce meses han tenido tiempo de compartir escenario con algunos de sus ídolos, quienes no han dudado en elogiar su trabajo. Una nueva inyección de moral en una carrera meteórica que esta noche les lleva a Oviedo para ofrecer dos pases de su pop cargado de adrenalina. «La gente se va a divertir», concluyen.