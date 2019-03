Leo Bassi: «Hoy en día los políticos están robando el trabajo a los bufones» El humorista Leo Bassi, en una actuación. / E. C. El humorista de origen italiano presenta este viernes su última obra en Oviedo, en la que reivindica la tradición del humor rebelde y contestatario ante el poder KAY LEVIN Viernes, 29 marzo 2019, 11:51

Nació en el seno de una familia de comediantes italianos, en una época en la que los circos eran el centro del entretenimiento humorístico. Una tradición que Leo Bassi (Nueva York, 1952) reivindica en 'El último bufón', obra que nació tras encontrar unas imágenes de su bisabuelo haciendo el payaso, filmadas por los hermanos Lumière en 1896. La cita, este viernes, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

-¿Qué quiere transmitir al público con esta obra?

-Es un espectáculo muy diferente respecto a lo que he hecho hasta ahora. Hay mucha poesía, cosas íntimas de mi historia y mi familia. El mundo que he conocido en mi infancia, el del circo con las carpas, se acabó, y tengo conciencia de ser el último de ese estilo de vida. Esta es una reivindicación de esta tradición. Me inspiré en el impacto que me produjo ver por primera vez en vídeo a mi bisabuelo, en el siglo XIX, que me recordó de dónde vengo, mis raíces. El bufón dentro de mí está más fuerte que nunca.

-Es conocido tanto por su arte como por las reacciones que genera, ¿qué respuestas provoca esta obra?

-La provocación para mí es ir contracorriente. Cuando llegué al mundo de la televisión, donde todo era convencional, tirando excrementos al público, fue muy sorprendente. Ahora en la televisión todos tiran mierdas a todos y se ha vuelto muy vulgar. El nuevo provocador tiene que ser poético, romántico, dulce, y por ahí es por donde quiero sorprender. Mi espectáculo también es filosófico y profundo, sobre qué es la risa hoy en día y la función del bufón en la sociedad.

-Este año se cumplen treinta del estreno de su primera obra teatral, ¿qué ha cambiado en este tiempo?

-Antes había una autoridad, unas convenciones, cierto odio o respeto al poder. Ahora el poder parece muy barato: el presidente de Estados Unidos es una historia de 'reality' y tiene sus dedos sobre los botones de las armas nucleares. La realidad política de EEUU es algo impensable, pero en España también, con Vox, que es una locura. La historia se escribe una primera vez de forma trágica y luego se repite como farsa, según dicen. Hoy es más fácil hacer humor porque hay muchas dianas, y al mismo tiempo es difícil porque: ¿cómo reírse de algo que es bufonesco por sí mismo? Hoy en día los políticos están usurpando el trabajo a los bufones, ridiculizándose a sí mismos.

-¿Es usted realmente el último bufón o hay otros?

-Este espectáculo también muestra mi disidencia contra el humor de monólogo, los veo demasiado vendidos al poder. Vengo de una mentalidad más combativa, rebelde, y por eso la obra la interpreto como el último bufón frente a las nuevas generaciones de 'youtubers', 'influencers' y monologuistas dentro del sistema. Respeto mucho a los humoristas de la revista Mongolia y a otros como Ignatius Farray, que está en el sistema pero mantiene cierta dosis de rebeldía. No me gusta la falta de autenticidad, hacer un papel con guiones de otros. Yo nunca he hecho un espectáculo que no haya escrito, todo lo bueno y malo es mío. Los bufones siempre han sido artesanos en ese sentido, se oponían al poder incluso pagando con la vida. Ese es mi gremio, el de los que no se arrodillan ante reyes, presidentes y papas.

-¿Ha cambiado internet la forma de hacer y percibir el humor?

-El estilo bufonesco seguirá existiendo en el futuro, pero a través de otros procesos. Por ejemplo Julian Assange, fundador de Wikileaks, no es un bufón, pero tiene el espíritu. Lleva siete años en la Embajada ecuatoriana en Londres por publicar los terribles secretos del poder. Y su madre, a quien conozco, ¡es bufón! En cada generación habrá una forma de rebeldía distinta y una forma de contarlo diferente.

-¿Qué le hace gracia a Leo Bassi?

-Soy muy optimista. Incluso la vuelta del fascismo no me asusta nada. Mi próximo espectáculo es sobre Mussolini, y él mandaría a la mierda a Vox porque no saben lo que es el fascismo. Cada país tiene su Vox, es como una moda ahora (se ríe). Hay que ser valiente y enfrentarlo directamente, el espíritu de los bufones es eso: reírse contra el poder sin tener miedo.