Al Sporting se le terminan las excusas
Pablo López y El Arrebato incluyen Gijón en sus giras

El compositor malagueño actuará en el Teatro de la Laboral el 4 de abril y las entradas salen a la venta este martes. Y para ver al sevillano habrá que esperar hasta el 24 de octubre, pero la taquilla ya está abierta

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:53

Gijón sigue sumando nombres propios de la escena española a su programación musical. Y los últimos en anunciar parada gijonesa en sus giras han sido Pablo López y El Arrebato, que actuarán en el Teatro de la Laboral.

Pablo López llegará a la ciudad con su tour 'El niño del espacio en concierto'. Un recital que se celebrará el 4 de abril y cuyas entradas se pondrán a la venta este martes, 25 de noviembre, a las 11 horas, a través de la web www.emotionalevents.es.

El pianista y compositor malagueño regresa a los escenarios con aires intimistas, un espectáculo diseñado para teatros y auditorios en el que combinará sus éxitos más conocidos con nuevos temas de su próximo álbum. Un anuncio que coincide con el lanzamiento del single 'El niño del espacio', anticipo de una etapa creativa que el propio artista ha definido como «ilusionante y profundamente personal».

Y, tras él, se subirá a las tablas de la Laboral El Arrebato, que emprenderá 'El viaje inesperado', un espectáculo que celebra el presente y la capacidad de encontrar la belleza en lo impredecible. Habrá que esperar hasta el 24 de octubre para asistir al que será el último concierto de su gira, pero la taquilla ya está abierta.

«El viaje inesperado para mí es la vida misma. Son las vueltas que da el destino cuando tú creías tener el mapa claro, y de pronto, sin aviso, te cambia la ruta… y también el corazón. Un directo inspirado en la improvisación que nos regala la vida, cuando las cosas no salen como imaginabas, pero que, al final, terminan siendo justo lo que necesitabas«, ha explicado el cantautor sevillano.

