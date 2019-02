«Nos reímos de los flipes de la gente y lo en serio que se toman a sí mismos» Alberto Casado y Róber Bodegas. / E. C. Pantomima Full llega esta noche al Teatro de la Laboral con un espectáculo que hace humor con los personajes y situaciones que inundan lo cotidiano MARIFÉ ANTUÑA Viernes, 8 febrero 2019, 04:02

Róber Bodegas (Carballo, Coruña, 1982) y Alberto Casado (Madrid, 1983) se ríen de todo y lo hacen en pantalla y en vivo y directo, sobre las tablas de los teatros. Pantomima Full, que lo petan con sus vídeos 'online' repletitos de la realidad de hoy -que si los 'runners', que si la gente positiva, que si los exfumadores-, llegan esta noche al Teatro de la Laboral.

-¿Qué tiene el teatro que no tenga el vídeo?

-Que tienes ahí a la gente riéndose, que mola un montón el ambiente que se crea. El nuestro es un 'show' de hora y cuarenta minutos, los vídeos son un minutito, y puedes irte por otros caminos, hacerlo todo más bestia, o más absurdo, tiene más recorrido. El lenguaje es el mismo, pero cambia un poco el envoltorio, el poder hablar diez minutos, poner fotos y vídeos o interpretar un personaje.

-El teatro es el teatro, ¿pero imponen más los 'haters'?

-Impone mucho más el teatro, aunque el público es más amable, viene absolutamente a favor, y si hay un 'hater' no te va a gritar, cosa que en internet sí. Pero en realidad nosotros subimos un vídeo y lo que digan cuatro 'haters' nos da un poco igual. No ha pasado ninguna de las dos cosas, pero sería más duro tener un teatro que no se ríe ni una vez, que tener un vídeo con cero 'likes'.

-¿No tienen entonces miedo a la reacción, siempre impredecible, de internet?

-Hacemos cosas que funcionan mejor o peor, y tampoco es que se nos echen encima, a veces lo petan, y a veces no triunfan tanto, hay gente megafán y gente más crítica. Pero a la hora de hacer los vídeos no es pensando en los 'likes', vamos haciendo lo que se nos ocurre y nos mola. Tenemos más presión cuando escribimos cosas para el 'show', entonces sí que nos lo pensamos más.

-¿Pero se sienten coartados por aquello de no ofender?

-Ha habido muchas polémicas. Sabes que puedes decir algo y que se líe, pero es que no tiene que ser un vídeo, puede ser una entrevista, y alguien coge el titular y ya está. Es así, pero hay un punto de azar. Vemos programas donde se dice burrada tras burrada y no pasa nada, y de pronto alguien suelta algo y se le echa todo el mundo encima. Hay un punto aleatorio y siempre depende del altavoz. Si ofende a alguien con un altavoz potente se puede viralizar.

-¿Qué va a pasar? ¿Esto va a seguir así?

-Que cada uno consuma lo que le gusta y no consuma las que no le gusta.

-¿No tienen líneas rojas?

-En general, no; con los vídeos no, y, luego, cuando hacemos otras cosas, en algún momento se te puede ocurrir un chiste que piensas 'esto es muy bestia' y te limitas tú mismo.

-¿Cómo se compone ese humor suyo que se ríe de nosotros mismos?

-Fijándonos en la gente. Digamos que tenemos una vida social entretenida, siempre te presentan a alguien que te llama la atención. Es fijarte y reírte de las cosas con las que está flipando alguien o con lo en serio que se toma a sí mismo. Y luego es gente que podrías ver en 'Callejeros viajeros', pero que cuando está diciendo 'qué maravilla Londres', el montador le está troleando. El plantemiento es ridiculizar al que habla.

-¿Se ríen más de ustedes mismos que de los demás?

-En todo hay algo de nosotros, aunque sean un par de cosas, y luego hay personajes que somos nosotros.

-¿Se les ha enfadado algún colega al grito de 'ese soy yo'?

-El 'ese soy yo, cabrones' se ha dado más de una vez. Hay ofendidos amables, que se lo toman con cierto humor, y alguno que se lo ha tomado peor. Cuando estábamos empezando con el canal y llevábamos diez vídeos o así, el hermano de un colega lo llamó por teléfono escandalizado y le dijo 'eres tú todos, se están mofando en ti' y nuestro amigo se descojonaba. Esta semana sacamos un vídeo de la gente que en vez de hotel se coge apartamento, es imposible no haber dicho alguna de las frases que usamos.

-Vamos, que la inspiración está en la calle.

-Surge en el día a día, vamos apuntando en el móvil, luego hay cosas buenas y otras que no.

-No les va mal, ¿qué será lo próximo?

-Esto nos divierte y también nos permite vivir, así que tampoco hay prisa por dar otro paso. Al final, trabajamos en lo que nos mola y, por primera vez en nuestra vida, no tenemos jefe ni nada parecido y además nos vamos a actuar y de cachondeo a un montón de ciudades.