Las Perseidas desde Asturias: todo sobre cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros

La cita anual con las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo ya está aquí. De hecho, desde la segunda mitad de julio se puede ver de la popular lluvia de meteoros en el cielo nocturno del hemisferio norte. No obstante, aún no ha llegado a su pico. Lo hará la próxima semana y Asturias puede ser un buen lugar para disfrutarla.

¿Qué son las Perseidas?

Las Perseidas son restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, que orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años. Al acercarse al Sol, el cometa libera polvo y partículas sólidas que quedan esparcidas en el espacio formando una cola que la Tierra -y también la Luna- atraviesa cada año entre mediados de julio y finales de agosto.

Estos pequeños fragmentos, llamados meteoroides, entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre (más de 210.000 kilómetros por hora) y, al rozar el aire, se calientan hasta alcanzar unos 5.000 grados, desintegrándose en un destello brillante conocido como meteoro o estrella fugaz. En ocasiones, partículas mayores generan bólidos, destellos mucho más intensos y espectaculares.

¿Cuándo se verá la lluvia de meteoros?

La actividad de las Perseidas en 2025 alcanzará su pico la noche del 12 al 13 de agosto, aunque tanto la noche anterior como la siguiente serán también muy propicias para observarlas.

Hay que tener en cuenta que la Luna estará en fase de cuarto menguante, apareciendo en el cielo alrededor de la medianoche con un brillo considerable, lo que dificultará la observación de las estrellas fugaces más débiles.

Además, es importante recordar que la contaminación lumínica de las ciudades limita la observación del cielo norcturno, por lo que se recomienda desplazarse a zonas rurales o parajes naturales.

Actividad: 17 julio - 24 agosto 📅

Máximo: madrugada del martes 12 | Luna menguante 90% 🌖

En el máximo: 100 meteoros/hora en condiciones perfectas 🎆

¿Es necesario algún equipo especial?

Para disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo no es necesario usar ningún tipo de dispositivo, ni siquiera prismáticos o telescopios. Se pueden ver a simple vista.

Actividades

Con motivo de esta lluvia de meteoros, desde el proyecto Allande Stars han organizado una semana de observación del cielo nocturno. El equipo de Allande Stars acompañará a quienes participen en su recorrido por el cielo y los cuerpos celestes. Habrá telescopios y prismáticos disponibles.

Las actividades, que requieren inscripción y tienen un coste de 27 euros, se desarrollarán en Allande del lunes 11 al sábado 16 a las 22.30 horas.

La organización recuerda que este tipo de actividades está sujeto a las condiciones meteorológicas y recomienda llevar una manta, esterilla o silla plegable para sentarse, además de ropa de abrigo.