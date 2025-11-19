El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Plácido domingo en pleno concierto.

Plácido Domingo regresa a Oviedo cuarenta años después de su último concierto

Protagonizará una gala extraordinaria en el Auditorio Príncipe Felipe el 10 de enero con entradas entre 79 y 89 euros

E. P.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:43

Cuarenta años después de su última actuación en Oviedo, Plácido Domingo regresará el próximo 10 de enero para protagonizar una gala extraordinaria en el Auditorio Príncipe Felipe. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 20 de noviembre. El precio es de 89 euros en butaca de patio y 79 euros en anfiteatro.

El concierto, que cuenta con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo y el patrocinio de Riesco Abogados y Grupo Resnova, reunirá además en el escenario a la soprano Sabina Puértolas y el tenor Ismael Jordi, bajo la dirección del maestro Oliver Díaz al frente de la Orquesta Oviedo Filarmonía.

«Regresar a Oviedo después de tantos años, me produce una gran emoción. Esta ciudad ocupa un lugar muy especial en mí y me trae recuerdos memorables de los inicios de mi trayectoria artística en España. Estoy feliz de volver en este momento de mi vida», ha señalado Plácido Domingo, en unas declaraciones distribuidas por la organización.

