¿Qué hacer este jueves en Asturias?

Festival Marítimo, en Gijón

Esta tarde, a las 19 horas, en la sala de actividades del Museo del Ferrocarril de Asturias

Este año se cumplen 100 años de una de las locomotoras alemanas que custodia el museo gijonés, la 'Alemana'. Es una pieza fabricada por Henschel en 1918 que acabó sus días útiles en la factoría de Veriña de Ensidesa. En la charla de esta tarde recordarán la historia de la empresa fundada en 1810 y que comenzó la fabricación de locomotoras de vapor en 1848. Entrada gratuita.

Teatro en Mieres

Esta tarde, a las 20 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta

La obra teatral 'Mi defecto o arrancaré flores en el desierto', cuya autoría, dirección e interpretación firma Borja Roces, de El Encuentro Teatro, se representa esta tarde en Mieres. La pieza es, para #el actor, un pulso consigo mismo, con su fragilidad, debilidad e imperfección. Muestra cómo le ven los demás y cómo se ve a sí mismo. Duración aproximada: 55 minutos. Precio: 2 euros.

Fiestas de San Mateo en Oviedo

Pasacalles, conciertos y fuegos artificiales...

El programa de hoy de San Mateo incluye: a las 12.30, pasacalles con la Kinfolk Brass Band de New Orleans por las calles Gascona, Águila y plaza Alfonso II El Casto. A las 20, en el Teatro Filarmónica, se representa 'Dos más Dos' (entradas por 20 / 24 euros). De poner la nota musical se encargan: Paquito d'Rivera, Trío de Pepe Rivero y Oviedo Filarmonía bajo la batuta de Joan Albert Amargós (20 horas, Auditorio Príncipe Felipe), Marisa Valle Roso, Ana Moura y Café Quijano (21, 23 y 1 de la mañana, respectivamente. Plaza de la Catedral), Aurora & The Betrayers y los participantes del concurso de rock (22.30 h. Plaza Feijóo), Ammar 808 The Maghreb United (23 h. Plaza del Paraguas) y la Orquesta Tekila (23 horas. Campo de San Francisco). A medianoche, se lanzarán fuegos artificiales desde el Parque de invierno.

Infantil

Tarde para niños en Oviedo

Con motivo de San Mateo, se celebra un sinfín de actividades en el Campo de San Francisco destinadas al público infantil. Hoy, entre las 17 y las 20, abre sus puertas el espacio de juegos al aire libre del paseo del Angelín. A las 17.30 y 19, en el paseo del Bombé, se representa el espectáculo 'Mannenken's Piss' y a las 18 y 19.30, en el de la Herradura, 'The Trap'. Finalmente, a las 19.30 horas, concierto de Carabín Carabán en el paseo de la Rosaleda.

'El gran Braulio' vuelve a hacer de las suyas en Gijón

Hoy, a las 18 horas, Adrián Conde actúa en los jardines de la avenida de El Llano. Recupera a uno de sus personajes más queridos, el gran Braulio, un mago que se piensa el mejor del mundo, aunque la suerte nunca le sonríe. Gratis. 45 min.

Cuentacuentos, en Gijón

Hoy, a las 18 horas, la sesión de animación a la lectura dirigida a niños de entre 4 y 7 años se celebra en la biblioteca Roces. Gratuito.

Se recomienda tener la plaza reservada porque las sesiones suelen estar completas.

Cine

Proyección de 'La vida de Galileo', en Gijón

Hoy, a las 19 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, se verá 'La vida de Galileo' (1975), dentro del III ciclo de cine científico de Gijón. La trama se centra en la vida y obra del matemático y astrónomo del siglo XVI. 145 minutos. Gratis.

Charlas

Sembremos memoria, en Gijón

Hoy, 19 horas, en el local social del Ateneo Obrero (Covadonga, 7 , primero izquierda), tendrá lugar una charla-coloquio a cargo de Naya Parra y Zenaida Rubio. La primera es miembro del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, que trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Entrada libre.

Laboral acoge dos charla e inaugura instalación

Hoy, Laboral Centro de Arte (Gijón) inaugura la instalación 'ArchaeaBot: una forma de vida post-singularidad y post-cambio climático' y organiza dos mesas redondas. Comenzarán a las 17.30 horas, con el panel 'Conexiones: aproximaciones a los retos medioambientales desde el arte y la ciencia', una conversación entre los artistas María Castellanos y Alberto Valverde, y Javier Cristobo, director del Centro Oceanográfico de Gijón. Después, a las 18.15, los artistas Anna Dumitriu y Alex May participan junto a Amanda Wilson en la mesa redonda 'Vida futura'.

Dos siglos de minería y metalurgia, a debate, en Mieres

Hoy, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, las X Jornadas de Historia y Patrimonio programan la charla titulada 'Dos siglos de minería y metalurgia en el Archivo Histórico de Asturiana de Zinc (1833-2000). La importancia de los archivos de Empresa'. Al frente estará Alfonso García, responsable del Archivo Histórico de Asturiana de Zinc.

Otros

Cuenta historias musical, en Gijón

Hoy, a las 20 horas, en la calle peatonal del CMI Ateneo La Calzada, el ciclo 'Arte en el barrio' programa la actuación de Storytellers. Su propuesta incluye narración oral y música de violín, guitarras y violoncello. Gratis.

Presentación literaria en Gijón

Hoy, 20 horas, en el Café Museum (San Bernardo, 55), Ramón G. del Pomar presenta la novela 'Hijos de mentiras'. Entrada libre.

Exposiciones

Mabel Lavandera expone en la Universidad de Oviedo

La artista gijonesa y colaboradora de ELCOMERCIO muestra 'Entre la creación y el compromiso' en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. De 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Visita guiada a las XXVI Jornadas Filatélicas y de Coleccionismo

Hoy, a las 19.30 horas, visita guiada a varias colecciones de la exposición que hasta el domingo se puede visitar en diferentes espacios del Antiguo Instituto con motivo de las XXVI Jornadas Filatélicas y de Coleccionismo. Gratis.

'Soledad en la ciudad genérica', en el Antiguo Instituto

La sala 1 del CCAI acoge la muestra 'Homo Faber. Soledad en la ciudad genérica', de Federico Granell y César Lacalle. Esta obra reflexiona acerca de la soledad del sujeto contemporáneo en las grandes ciudades. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21, sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 y domingos y festivos solo por la mañana. Gratis. Hasta el 7 de octubre.

Fotografías históricas de Asturias en Gijón

El Antiguo Instituto y el Museo Casa Natal de Jovellanos acogen la muestra 'Hallazgo de lo ignorado. Fotografías de Asturias de Ruth M. Anderson para la Hispanic Society of America, 1925'. Serie de imágenes encargadas a la fotógrafa para esta sociedad que muestran una Asturias desconocida y tienen un alto valor etnográfico. Horario del Jovellanos de 10 a 14 y de 17 a 19.30 horas.En el CCAI, de 11 a 14 horas.

Grandes figuras del siglo XX, en el Bellas Artes

El museo con sede en Oviedo acoge la muestra 'Picasso, Braque, Gris, Blanchard, Miró y Dalí. Grandes figuras de la Vanguardia. Colección Masaveu y colección Pedro Masaveu'. Es un compendio de ocho obras realizadas por algunos de los más importantes representantes de las vanguardias históricas del siglo XX, así como del arte contemporáneo en general. Horario: de 11.30 a 14.30 horas. Gratis.