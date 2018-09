¿Qué hacer este miércoles en Asturias?

Laboral acoge dos exposiciones

Hasta el día 22, 'The plants sense' y 'La Zona' en el Centro de Arte y Creación Industrial

'The plants sense', obra de María Castellanos y Alberto Valverde, es una instalación que permite al público, a través de un traje-interfaz inteligente, conocer y experimentar el lenguaje secreto de las plantas. Esta interacción hace posible la comunicación entre los humanos y las plantas. Permanecerá expuesta hasta el 22 de septiembre. Un mes más, estará dispuesta 'La zona', la instalación interactiva de Román Torre y Pablo DeSoto. Presenta de manera didáctica algunos elementos que caracterizan la zona de exclusión de Fukushima, en Japón. Hasta el 15 de septiembre la entrada es gratuita.

Cine documental en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica

Iniciado septiembre, el ciclo 'El documental del mes' vuelve a llenar las salas asturianas. Esta semana, en Oviedo, se verá 'Over the limit'. La cinta trata el precio que los atletas están dispuestos a pagar para llegar al éxito. La protagonista es Rita Mamun, una gimnasta rusa de 20 años que quiere ser campeona olímpica antes de retirarse, algo que sabe es inevitable y que, de hecho, no tardará mucho tiempo en suceder.

Previa de 'Fuenteovejuna'

Hoy, a las 13.30 horas, en el Ópera Café Oviedo. Exposición abierta en la plaza de Trascorrales hasta el 23 de septiembre

El 'coach' Fran Parrado da una charla en torno a 'Fuenteovejuna'. Tratará el sentimiento de unión, el cual ha llevado a realizar grandes gestas, aunque en su polo contrario ha generado terribles conflictos. Gratis. En Trascorrales, exposición colectiva en la que 14 artistas asturianos reflexionan sobre la obra en el 400 aniversario de su primera publicación.

Música

Festival de música asturiana

Hoy, 19 horas, en el salón de actos del CMI Pumarín Gijón-Sur, festival de tonada de AICA con la participación de Avelino Fernández Corte y Julio Mallada Gancedo (tonada), La Cruz de Ceares (teatro) y Andrea Fernández (gaitera). Presenta Fernando Ruiz Fernández. Gratis.

Fiestas

Llanes celebra por todo lo alto a Nuestra Señora de la Guía

Hoy, a las 21 horas, en la plaza de las Barqueras, abre el bar de la comisión y empiezan la espicha y el V concurso de tortillas. Después, actúan Bandina del Llacín, Koku la manzana, Néstor Díaz y los Indianos de la maleta al agua.

Corvera sigue de verbena

Hoy, de 10 a 14 horas, se expone 'Corveranos ejemplares' en la sala de arte del Centro Sociocultural de Las Vegas. De 11 a 14 y de 16 a 20, juegos infantiles en el Parque Europa, y de 15 a 21, XVIII trofeo de tenis en el polideportivo. A las 20.15, actúa Willie Monroe, campeón mundial de globofexia, en el Centro Sociocultural de Las Vegas.

Infantil

Talleres en el Colegio de Arquitectos de Gijón

Esta semana es la última en la que la sede gijonesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias acoge talleres infantiles para disfrute de los más pequeños. Hoy, de 9.15 a 11.15 horas, niños de entre 6 y 12 años aprenderán a diferenciar sonidos a partir de la obra del compositor R. Murray Schafer. De 11.45 a 13.45, pondrán en práctica paisajes sonoros. Participar en un taller cuesta 16 euros; en dos, 30, y media semana sale por 55. Los no colegiados pagan 18, 35 y 65 euros, respectivamente.

Charlas

Ciclo '130 años de historia de la UGT', en Gijón

Hoy, en horario matinal y vespertino, y mañana, en el Antiguo Instituto, la Escuela Internacional de Verano de UGT Asturias organiza charlas en las que se tratarán temas como las pensiones, la transición energética y las conquistas sociales. Gratis.

Simposio en Oviedo sobre el monacato asturiano

Hoy acaba el simposio 'El monacato antes de la reforma del siglo XII. Metodología y nuevas líneas de investigación: una perspectiva de género', celebrado en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Habrá: 'El monacato femenino asturiano antes de la reforma del siglo II' (Andrés Martínez, 10 h.), 'Primera historia del monasterio de San Vicente' (Javier Fernández Conde, 11.15 h.), debate e 'Infantas, fraters y deo votae. Género y poder en San Pelayo de Oviedo. Siglos X-XII' (Laura Cayrol, 16 h.). De 17.15 a 20.30 horas, debate, conclusiones y clausura. Gratis.

Gastronomía

Semana de la tapa de Avilés

Hasta el domingo, varios locales hosteleros de Avilés ofrecen pequeños y originales bocados dentro de la XIII Semana de la Tapa en Avilés 2018. Todos están recogidos en un gastromapa, que es la mejor forma de reconocerlos para visitarlos a tiempo. El precio de las tapas oscila entre 1,50 y 3 euros.

Visitas

Pasee por el Niemeyer

Todos los días a las 12.30 y a las 17 horas, se puede descubrir el centro avilesino mediante una visita guiada. Duran 45 minutos. Recorrido: plaza, auditorio (vestíbulo y patio de butacas) y torre-mirador. Precio: 3 / 2,50 euros. Si se suma ver una exposición, sale por 5,50 euros; si son dos, sale todo por 7. No es necesario hacer reserva previa.

Recorrido por la Laboral

De lunes a viernes a las 12.30 y 17.30 horas y fines de semana a las 12.30, 17.30 y 19 horas, hay visitas guiadas a Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón). El recorrido incluye: plaza Cívica, patio Corintio, plaza Central, teatro, iglesia y torre. El domingo, por estrenar mes, se visitará el patio Corintio, jardines históricos, patio de Rocalla, cafetería, paraninfo, teatro, iglesia y torre mirador. Precio: 5 euros. La reducida, solo 3,50 y los niños menores de 3 años pasan gratis. Además, de lunes a viernes a las 11.30, 12, 13.30, 17 y 18.30 horas y los fines de semana a las 12, 13.30, 14, 17, 18.30 y 20, subida al mirador de la torre. Precio: 2 €.

Otros

Oviedo se llena de grafitis

Sigue el Parees, el festival de intervención mural de Oviedo, cuyo programa se prolonga hasta el 30 de septiembre. El Colectivo Licuado acaba mañana de pintar en la calle Amparo Pedragal, 11 (Milán).

'Tour de la víctima' por Oviedo

Hasta el viernes hay sesión doble (de 11 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas) del 'Tour de la víctima'. Recorrido guiado, a pie y en autobús, por distintos lugares de Oviedo y su concejo con el fin de analizar casos de víctimas de naturaleza muy diversa. La ruta sale del Museo Arqueológico. Inscripción gratuita en: www.museodelavictima.org / tourvictimaoviedo@museodelavictima.org.

Maqueta modular ferroviaria

Los sábados, de 12 a 14 horas, y los miércoles, de 17 a 18.30, en el Museo del Ferrocarril de Asturias (Gijón), hay exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria del Grupo de Módulos H0 de Asturias. Gratis con la entrada al museo. General: 2,5 €

Exposiciones

Mabel Lavandera inaugura muestra en OviedoHoy, la artista gijonesa inaugura 'Entre la creación y el compromiso' en la sala de exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Se podrá visitar hasta el 7 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas; sábados, de 10 a 19.30, y domingos, de 10.30 a 14.30 h. Entrada gratuita.

Muestra de Carlos Roces en el café DindurraLa muestra de pinturas de Carlos Roces que acoge el café Dindurra, en Gijón, se podrá visitar hasta el día 15.Se trata de un compendio de 15 cuadros de temática asturiana que el artista ha ido realizando a lo largo de su trayectoria.

Inauguración en GijónEl fotoperiodista Álex Zapico presenta hoy, 20 h., en El Café de Macondo, 'En tierra de hombres. Mujeres en las minas de Asturias', una muestra del trabajo femenino en los pozos de carbón de Asturias. Los historiadores Rubén Vega e Irene Díaz hablarán de la importancia de esto en la minería asturiana. La entrada es libre.