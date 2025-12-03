Planes con niños en Asturias: ideas para exprimir el puente de diciembre en familia

Isabel Gómez Gijón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Elija un lugar. No le costará mucho encontrar algún tipo de atracción navideña de la que disfrutar en familia durante este puente de diciembre. Sobre todo, en Gijón, Oviedo y Avilés: pistas de patinaje sobre hielo, toboganes y tiovivos; aldeas de Navidad, mercadillos y belenes; incluso las luces y adornos que decoran calles y plazas por toda Asturias son un reclamo para detenerse e inmortalizar entrañables momentos con los pequeños de la casa.

Otra opción para compartir experiencias en familia durante este fin de semana largo es participar en alguno de los muchos talleres y actividades dirigidas al público infantil y familiar que organizan centros museísticos y equipamientos culturales de toda la región. Unos ponen el acento en la naturaleza, otros en la historia de Asturias, pero en casi todos se hablará del invierno y/o de la Navidad. Aquí están algunos de los previstos:

Arte floral en el Jardín Botánico

Un taller de arte floral navideño en el Jardín Botánico Atlántico, en Gijón. Se impartirá el 7 de diciembre, de 12 a 14 horas y está dirigido a familias con menores a partir de 7 años. Con doce plazas disponibles, el coste de la inscripción general es de 6 euros.

Con la naturaleza del Monte Deva

El Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva, también en Gijón, ha programado para el día 7 una actividad gratuita para familias con menores a partir de 6 años titulada 'Ayuda en la naturaleza en invierno'.

El objetivo de esta iniciativa es que los más pequeños conecten con la naturaleza enseñándoles cómo ayudar a los animales a superar el invierno. Para ello crearán refugios para insectos y colocarán alimentos para los pájaros. La actividad, para la que se ofertan 15 plazas y se requiere inscripción previa, está prevista para las 11 horas y durará una hora.

Decoración en espacios protegidos

Varios centros de interpretación de reservas y parques naturales de Asturias han programado para el día 6 un taller infantil titulado 'Decoremos la mesa de Navidad'. Dirigido a menores de 6 a 12 años, está ideado para sensibilizar a los pequeños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

El taller se desarrollará de 16 a 20 horas en los centros de interpretación de las reservas naturales de la Ría de Villaviciosa y Muniellos (Cangas del Narcea) y los parques naturales de Somiedo, Ponga, Redes y la Casa del Agua (Rioseco). Las inscripciones deben realizarse a través del correo info@rednaturaldeasturias.es.

Jugando con dinosaurios en el MUJA

En el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), en Colunga, se impartirá del 6 al 8 de diciembre el taller 'Descubre y estampa el pasado', en el que los peques de 4 a 11 años aprenderán sobre los dinosaurios que habitaron en Asturias al tiempo que estampan su imagen en bolsas de tela. El precio general de inscripción es de tres euros. La actividad, para la que se ofertan 20 plazas, durará unos 45 minutos y se celebrará a las 11, 12, 13, 16 y 17 horas.

Aprendiendo sobre el fuego en Teverga

Sobre el fuego, su descubrimiento y sus usos históricos, versará el taller que se impartirá en el Parque de la Prehistoria de Teverga del 6 al 8 de diciembre a las 12.30 horas. Dirigido a familias con menores a partir de 6 años, el precio general de inscripción es de tres euros. La actividad, para la que se ofertan 20 plazas, durará unos 45 minutos.

Pintando en Tito Bustillo

El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella, tiene dos propuestas para los peques: un taller de pintura para niños de 4 a 11 años que no acudirán acompañados por un adulto y otro dirigido a familias con menores a partir de cuatro años que lleva por título 'Decoramos el invierno'. Ambos se celebrarán sábado y domingo, el primero a las 12 horas y el segundo, a las 16. En ambos casos hay plazas limitadas, el precio general de inscripción es de 2,50 euros y la duración, de unos 45 minutos.

Viaje a la historia del prerrománico

El Centro del Prerrománico Asturiano, en Oviedo, también tiene programadas dos actividades para este puente. El día 6, a las 12 horas, impartirá un taller de cosmética natural en el que familias con menores a partir de 5 años elaborarán jabones, ungüentos o bálsamos. Hay quince plazas para esta actividad, que tiene un coste general de 4 euros y una duración de una hora.

Para los días 7 y 8, el centro propone un viaje al pasado. Gracias a la realidad virtual, se podrá ver el monumento de Santa María del Naranco del siglo IX. Se trata de una experiencia gratuita dirigida a todos los públicos, a partir de 8 años. Solo dura quince minutos, por lo que se realizan varios pases a lo largo del día: el domingo, cada media hora entre las 10 y las 14 horas; el lunes, cada hora entre las 10 a 14 horas. Y apunte: esta actividad se repetirá los días 13, 14, 21 y 28 de diciembre.