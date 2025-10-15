El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación de Cultura, y Manuel González, jefe de departamento de Educación, en la presentación. Pardo
Teatro, danza y ciencia para niños de 3 a 12 años en Gijón

Se desarrollará entre el 3 de noviembre al 20 de diciembre en los centros municipales de El Llano, El Coto, el Ateneo de La Calzada y en la Escuela de Comercio

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:26

Comenta

Catorce actividades, entre talleres y espectáculos, conforman la edición de otoño del programa 'Esparciendo Cultura', de Gijón, que se desarrollará entre el 3 de noviembre al 20 de diciembre y tendrá lugar en los centros municipales de El Llano, El Coto, el Ateneo de La Calzada y en la Escuela de Comercio. La propuesta se dirige a niños de 3 a 12 años que podrán disfrutar de estas actividades donde las propuestas van desde teatro, danza, cocina o ciencia.

En total, habrá 554 plazas y se podrá realizar la inscripción a partir del 21 de octubre de manera presencial en las oficina de atención a la ciudadanía más cercana o de forma online. Habrá también plazas inclusivas reservadas. En este caso, la inscripción se realizara solamente presencial en el departamento de Educación del ayuntamiento, situado en el Antiguo Instituto para poder tener un contacto directo con las familias.

En el apartado dedicado a los espectáculos, estará presente la compañía gallega Os Náufragos que el 6 de noviembre ofrecerá su espectáculo 'Hugo'. El 13 de diciembre, estará la obra 'Brujas' de David Acera y el 20 de diciembre la compañía de teatro El Cuervo ofrecerá su espectáculo 'Ágada, la guardiana del bosque'.

