«Hay que poner mucho tiempo el foco en las mujeres para lograr la igualdad» La cantante Zahara Gordillo Campos. Zahara Gordillo campos Zahara llega esta noche al Festival Ewan para presentar los temas de su último disco, 'Primera temporada', en el que revisa las cabeceras de conocidas series JOSÉ L. GONZÁLEZ Viernes, 10 agosto 2018, 10:42

Tiene su propia discográfica, canta, compone, escribe libros e interpreta. Zahara es un torbellino de voz calmada que esta noche (23.15 horas) lleva las canciones de su últimos disco, 'Primera temporada', al FestivalEwan de Salinas.

–En febrero estuvo en Oviedo y ahora en Salinas. ¿Tanto le gusta Asturias?

–Hacía mucho tiempo que no tocaba allí y la verdad es que siempre me han tratado muy bien. Las veces que he ido siempre he estado genial. Además, en una sala en la que yo había tocado por primera vez con el nombre que tenía antes hace diez años.

–¿Qué queda de la Zahara de esos inicios?

–Sigue quedando que me tomo esto con la misma energía, ilusión, empeño. En ese sentido sigo siendo la misma solo que ahora tengo 34 años, casi 35 y el paso de los años en esta profesión suele sentar bien, porque aprendes a tomar decisiones sabiendo un poco mejor dónde estás, lo que quieres. Pero la ilusión, el tesón con los que me presentaba antes en los conciertos sigue intacta.

–¿Está satisfecha de haber probado con una multinacional?

–Cuando firmé con Universal fueron ellos quienes aparecieron, se fijaron en mí y yo venía de una lesión en las cuerdas vocales. No es que me arrepienta de haber firmado, me aportaron cosas buenas, aprendí mucho de la profesión, pero sí que me hubiera gustado tener la capacidad de decir más sinceramente lo que quería y lo que no quería.Me sentía muy pequeña y mi opinión no era relevante; me costaba alzar la voz, mostrar lo que pensaba. Ojalá hubiera sabido hacerlo de otra manera.

–¿Volvería a hacerlo?

–No, de hecho no lo estoy haciendo, menos ahora que ya he montado un sello. La parte burocrática y logística con el anterior disco me desquició. Ahora que ya tengo todo eso hecho, que era lo más difícil, para este disco lo he tenido bastante claro y en un momento que mi mánager y yo lo planteamos, simplemente por tenerlo encima de la mesa, enseguida lo descartamos. Tal y como yo quiero hacer las cosas y tal y como funciona el mundo discográfico, no nos interesa.

–Su carrera está asentada. ¿Qué retos se plantea?

–Mantenerse ya es complicado.Cada paso que das adelante no garantiza ni que te mantengas en esa posición ni que vayas a aspirar a una superior, siempre partes desde cero.Da igual que hayas estado más abajo antes, siempre partes de la casilla de salida y los retos son siempre los mismos que cuando vienen tres personas a verte. Aunque viene más gente a verte y estoy más tranquila en una sala, la inversión que hago en la grabación del disco, la producción de los conciertos, es muchísimo mayor.Todo lo que voy creciendo lo utilizo para invertirlo y volvérmelo a gastar. Al final siempre estoy como en la casilla de salida.

–¿Ha llegado el momento de las mujeres?

–Creo que empieza a prestarse atención y que la atención está dirigida hacia nosotras. Es bonito asistir al comienzo de algo, pero queda muchísmo por hacer. Que el foco esté en nosotras ahora es un acierto y es parte de un camino. Pero normalizar esto y conseguir la igualdad creo que está muy lejos. Tiene que ser el momento de las mujeres durante mucho tiempo para llegar a otra situación en la que no haga falta prestarle atención a este asunto porque haya igualdad. Mientras eso no ocurra eso será necesario.

–¿Qué ofrecerá enSalinas?

–Sé que es un lugar muy bonito porque la gente me lo ha dicho, pero no sé cómo es. Vamos en trío y vamos a presentar las canciones del último disco que saqué hace unos meses, que son versiones de canciones que aparecen en series, además de tocar canciones de otros discos y algunas sorpresas. Serán canciones que no estaban en mi repertorio habitual.