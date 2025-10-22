Posada de Llanes celebra su IV Encuentro Folclórico

I. G. Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:35 Comenta Compartir

Posada de Llanes acogerá el 8 de noviembre su IV Encuentro Folclórico, organizado por ASEPO, la asociación de empresarios de la localidad.

La cita comenzará a mediodía con el desfile del grupo Les Ayalgues d'Ayer, que transcurrirá por la calle principal hasta la plaza Parres Piñera.

Ya por la tarde, a partir de 16.30 horas, avanzarán desde el Centro Cívico hasta la plaza los Hermanos Rey, con su gaita y tambor, y las agrupaciones folclóricas La Asunción, de la Bañeza, y Anduriu Pixuatu, de Cudillero.