Festival Folclórico de Posada de Llanes en una pasada edición. X. C.
Qué hacer en Asturias

Posada de Llanes celebra su IV Encuentro Folclórico

La cita, en la que participarán cuatro formaciones, tendrá lugar el 8 de noviembre

I. G.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:35

Comenta

Posada de Llanes acogerá el 8 de noviembre su IV Encuentro Folclórico, organizado por ASEPO, la asociación de empresarios de la localidad.

Imagen -

La cita comenzará a mediodía con el desfile del grupo Les Ayalgues d'Ayer, que transcurrirá por la calle principal hasta la plaza Parres Piñera.

Ya por la tarde, a partir de 16.30 horas, avanzarán desde el Centro Cívico hasta la plaza los Hermanos Rey, con su gaita y tambor, y las agrupaciones folclóricas La Asunción, de la Bañeza, y Anduriu Pixuatu, de Cudillero.

