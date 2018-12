Navidad para disfrutar con niños Las integrantes femeninas de Petit Pop, rodeadas de pequeños músicos en Sonidópolis. :: CAROLINA SANTOS Petit Pop presenta nuevo disco mañana en la Laboral dentro de un fin de semana dedicado a los más pequeños PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA Viernes, 21 diciembre 2018, 05:06

Este 'finde' llega cargado de propuestas navideñas para toda la familia y en las que los peques de la casa serán los grandes protagonistas, como no podía ser menos en tiempo de vacaciones escolares. Y mientras ya se oyen resollar los renos de Papá Noel en su viaje desde el Polo Norte a nuestras casas y casi, pisándoles las pezuñas, el aliento de los camellos de Sus Majestades de Oriente, llega un año más otra caravana de ilusiones ya tradicional en estas fechas, la de los músicos de Petit Pop y su nuevo disco, 'Canciones para el coche'. Mañana sábado, la banda formada por Mar Álvarez, Lara González, Cova de Silva y Pedro Vigil las presentará en un concierto en el Teatro de la Laboral, al que seguirán otros en Avilés y La Felguera. Su música puede servir de banda sonora para animarnos a participar en las innumerables actividades programadas por toda Asturias para celebrar juntos estos días.

Lara, Mar y Cova, integrantes de Petit Pop, nos reciben dándose un baño de masas infantiles en las aulas de Sonidópolis para hablarnos de su nuevo trabajo, el séptimo de un proyecto que surgió, como explica la primera de ellas «como un juego o un hobby para conciliar la dedicación de todos a la música con nuestros 'guajes' y los de nuestro entorno». Ellos son su primer público y también sus principales colaboradores a la hora de preparar un disco como el que acaban de grabar. «No te lo puedes imaginar, este año incluso lo hicieron en formato Eurovisión, puntuando cada tema y emitiendo sus críticas, las que nadie se atreve a plantear. Cosas como: 'Uy, creo que nos estamos versioneando a nosotros mismos' y a ese nivel. Y si no hay mayoría el tema no entra en el disco. Funcionamos así», explica la teclista de la banda.

Su nuevo trabajo discográfico sigue la estela de los anteriores, «pura fórmula petitpopera en la que mezclamos lo familiar y lo infantil con buenas dosis de ironía para reírnos un poco de todo, de nosotros mismos y también de ellos», detalla Lara, subrayando ese 'ellos', los niños, con idéntico humor: «Son un público extraordinario por esa falta de filtros que los vuelve totalmente sinceros y porque además son de los que luego te ven por la calle y pasan totalmente de ti (risas). Nos dan más importancia los padres», afirma. Han sido, precisamente, los de la parte adulta de sus seguidores quienes les sugirieron el título del disco. «Cuando nos presentan les dicen a los críos: 'Mira, son los del coche', porque es ahí donde más suelen escucharnos. Y me parece genial, yo también disfruto oyendo música en el coche: es un sitio estupendo para ello en el que puedes poner el volumen todo lo alto que quieras, gritar o cantar», declara la integrante del cuarteto.

Un disco titulado 'Canciones para el coche', además de para practicar el humor comenzando por uno mismo, da pie para interesarse por el tipo de música que las propias componentes de la banda (el único varón, Pedro, no pudo estar presente en el encuentro) escuchaban de niñas en sus desplazamientos familiares. Lara confiesa que «Víctor Manuel y Perales, prácticamente vuelta y vuelta», marcaban los viajes de su infancia. Mar, junto a su hermana Alicia, disfrutaban de una oferta más amplia: «Recuerdo ir oyendo a Neil Young, The Byrds, Sam Cooke o los Rolling, de todo» y su compañera Cova, tras remover en la memoria evoca «haber escuchado a Leonard Cohen y seguramente también a Víctor Manuel», aunque «ahora mismo lo que me viene a la cabeza es 'El auto de papá' de Los Payasos de la Tele, probablemente en nuestro subconsciente estaba eso al titular el disco», opina, sorprendiéndose ella misma.

Historias de perretas, de estrés urbanita, robots, sonambulismo o de padres clarividentes como la que relata 'Creo que mis padres ven el futuro' forman este regalo navideño de Petip Pop que mañana sonará en directo en la Laboral a las 17 horas.

Gijón ofrece otras citas con las que ir preparándose para la celebración de estas fiestas en familia. En el centro de la ciudad, el Parque del Tren de la Libertad (en el solar que ocupó la estación ferroviaria) hay nieve y hielo a toneladas para deslizarse en trineo, patinar o visitar Snow City, un auténtico poblado para quedarse helado de sorpresas. En el Acuario, al mediodía de Nochebuena desembarcará el mismísimo Anguleru con sus regalos y para los peques más intrépidos hay programado un Campamento Polar. Una pista de hielo espera también a los niños ovetenses en el Paseo del Bombé, además de actuaciones de magia, teatro o un viaje en un tren infantil.

En Avilés, vuelve un año más el Salón del Juego Infantil y Juvenil de Navidad, Imagina en el complejo deportivo de El Quirinal y un variado programa de actividades pensadas para niños de todas las edades. Ya saben, es tiempo de navidad: que nadie se quede en casa.