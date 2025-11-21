Avilés enciende el 5 de diciembre una Navidad «cargada de novedades»: toda la programación
El hada Brillantina será la encargada de iluminar la ciudad, regresa la pista de hielo real y en la carpa que acogerá todas las actividades habrá una ludoteca «para facilitar la conciliación»
Avilés
Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:02
La Navidad comenzará en Avilés el viernes 5 de diciembre, cuando 'Brillantina, el hada de la Navidad', tras bajar en su carroza por la calle de Galiana, pulse en la Plaza de España el botón que enciende la iluminación navideña en las calles y plazas de la ciudad. Su camino no terminará aquí sino en la Pista de la Exposición, donde también pulsará el botón que acccione el arco luminoso de entrada el recinto 'N'Avilés, Ciudad de la Navidad', que incluirá la Casa de Papá Noel hasta el día 24, una pista de hielo real de 300 metros, hinchables, atracciones feriales, zona gastro y la carpa de actividades.
La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, ha presentado este viernes una programación navideña «cargada de novedades», empezando por la recuperación de Brillantina, un personaje que apareció en un espectáculo navideño en la Casa de la Cultura en 2021, y que pondrá en marcha el encendido navideño. Además, vuelve la pista de hielo real y no el llamado ecológico de los dos últimos años, que se podía ofrecer gratuitamente pero su parecido con el hielo de verdad era muy lejano.
Habrá un circuito hinchable navideño y, dentro de la carpa de actividades, también como novedad, una ludoteca «para facilitar la conciliación» a partir del día 22. Asimismo, se estrena «una 'zona gastro' para papás y mamás».
La exposición de belenes regresa al Palacio de Camposagrado, que la concejala considera el lugar «idóneo», y, aunque no por conocida deja de ser novedad, la Fiesta de Fin de Año que, según ha explicado Alonso, se lleva para el Pabellón de La Magdalena porque es un lugar «más acondicionado» con servicio de guardarropa y baños, entre otras facilidades. Actuará Tekila y se servirá chocolate con churros, todo gratuito. Habrá autobuses lanzadera que saldrán desde distintas partes de la ciudad hasta el pabellón y cuyos horarios se anunciarán más adelante.
En el plano musical, aparte del Concierto de Año Nuevo, habrá un Concierto de Navidad del Conservatorio y el espectáculo 'Una noche de zarzuela'.
El programa por días
-
Viernes 5
- 18.45 horas, aproximadamente. Encendido del alumbrado navideño. Recorrido en carroza de 'Brillantina, el hada de la Navidad', desde la calle Galiana hasta la plaza de España, acompañada por el Grupo de Danza Teresa Tessier. Tras el encendido, actuación del Coro del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón y recorrido en carroza hasta la Pista de la Exposición.
- 19.30 horas. Encendido por parte de 'Brillantina, el hada de la Navidad' del arco luminoso de entrada al recinto 'N'Avilés, Ciudad de la Navidad', y recorrido inaugural por las atracciones.
- De 19.30 a 22 horas. Apertura del recinto 'N'Avilés, Ciudad de la Navidad', la Casa de Papá Noel (de 18 a 21 horas, hasta el día 24), pista de hielo, hinchables, atracciones feriales, zona gastro y carpa de actividades. Horario en fin de semana y durante las vacaciones escolares: de 11 a 14 y de 17 a 22 horas. Solo de tarde: del lunes 8 al viernes 12 y del lunes 15 a viernes 19, se adelantará el cierre a las 20 horas los miércoles 24 y el 31, el jueves 25 y el jueves 1 de enero y se volverá a adelantar el cierre el lunes 5 de enero, el martes 6 solo de tarde.
-
Sábado 6
- De 11 a 14 y de 16 a 21 horas. Tren Navideño. Con salida y llegada en la plaza de España. Este horario solo lo mantedrá los fines de semana y el lunes 8 de diciembre. El resto, de días, solo funcionará de tarde. El miércoles 31 no hará recorrido y tampoco el viernes día 5 de enero.
- 17 horas. Taller 'Joyería navideña'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 6 a 12 años.
- 19 horas. Espectáculo 'La magia de la Navidad'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a público familiar.
- 19 horas. 'Navidad en el pueblo es todo el año'. Sala Polivalente de la Casa de Cultura. Organizada por la Asociación de Vecinos de Pillarno. Mesa redonda, presentación del proyecto Las Salguerinas y del villancico navideño compuesto e interpretado por Marisa Valle Rosso.
-
Domingo 7
- 17 horas. Taller 'Crea un paisaje navideño con slime'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 3 y 10 años.
- 19 horas. Espectáculo 'Los Elfos de la Navidad'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a público familiar.
-
Lunes 8
- 17 horas. Taller 'Diseña tu sticker de Navidad'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 4 y 12 años.
- 19 horas. Taller 'Scrapbooking: crea tu postal de Navidad'. Carpa de N'Avilés Dirigido a un máximo de 20 menores de entre 6 y 12 años.
-
Martes 9
Nuevos horarios del recinto 'N'Avilés, Ciudad de la Navidad' y del Tren Navideño. Hasta el viernes 12, solo funcionarán de tarde.
-
Viernes 12
-. IX Folixa Folixa de Navidá na escuela. Casa de Cultura.
-
Sábado 13
- 17 horas. Taller 'Diseñando el muñeco de nuestro cuento'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a un máximo de 15 menores de entre 4 y 10 años.
- 19 horas. Espectáculo 'Érase una vez... muñeco de nieve'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a público familiar.
-
Domingo 14
- 17 horas. Taller'Imanes de Navidad'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 4 y 12 años.
- 19 horas. Espectáculo 'Historias de la Navidad'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a público familiar.
-
Lunes 15
Horario solo de tarde del recinto N'Avilés y del Tren Navideño, hasta el viernes 19.
-
Jueves 18
- 19.30 horas. Concierto de Navidad del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón, en el auditorio de la Casa de la Cultura.
-
Viernes 19
- De 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Exposición de nacimientos. Palacio de Camposagrado. Hasta el 6 de enero. Apertura solo de tarde el 24 y el 25.
- De 11.30 a 21 horas. Mercadillo de Navidad. Parque de Las Meanas. Hasta el miércoles 7.
- 20 horas. Espectáculo 'Una noche de zarzuela'. Teatro Palacio Valdés. Dirigido por Susana Gómez. Con María Rodríguez, Rebeca Cardiel, Paco Sánchez, Álvaro Andrés Lara, Ruth González, Ricardo Calderón, Ángel Walter, Juanma Cifuentes y E. Sánchez-Ramos. De 27 a 13 euros.
-
Sábado 20
- De 17 a 20 horas. 'Glitter bar navideño: maquillajes y tatuajes de ensueño'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a menores de entre 4 y 14 años. Las pinturas y tatuajes se quitan fácilmente con agua y jabón.
-
Domingo 21
- 17 horas. Taller 'El tronco de Adviento'. Carpa de NAvilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 4 y 12 años.
-
Lunes 22
- De 10 a 14 horas. Ludoteca. Carpa N'Avilés. Servicio para la conciliación familiar. Dirigido a un máximo de 20 menores que realizarán talleres navideños.
-
Martes 23
- 17 horas. Taller 'Los olores de la Navidad'. Carpa N'Avilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 6 y 12 años.
- 18.30 horas. Cortexu del Nataliegu. Recorríu: ilesia vieya de Sabugo, parque del Muelle, calle La Fruta y plaza de España. Bailles y ufrienda l'Nataliegu, representación teatral pol Grupo Santa Bárbara y retratu co'l Anguleru y Lolina.
- 19 horas. Teatro de títeres familiar: 'La bruja rechinadientes'. Teatro Palacio Valdés.
-
Miércoles 24
- 12 horas. Carrera de Papá Noel. Salida y meta: pista de La Exposición.
-
Jueves 25
- De 17 a 21 horas. 'Mickey y sus amigos visitan N'Avilés'. Carpa de NAvilés. Mickey Mouse, Minnie, Goofy, Olaf, Winnie The Pooh y Tiger se harán fotografías con los pequeños.
-
Viernes 26
- De 19 a 20 horas. Concierto de la Banda de Música de Avilés. Carpa de N'Avilés.
-
Sábado 27
- 17 horas. Taller de cocina 'Mi postre de Navidad'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 4 y 12 años.
19 horas. Espectáculo 'La chef Pipa'. Carpa de NAvilés. Dirigido a público familiar.
-
Domingo 28
- 17 horas. Taller de cocina 'Mi postre de Navidad'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 4 y 12 años.
- 19 horas. Espectáculo 'La chef Pipa'. Carpa de N'Avilés. Dirigido a público familiar.
-
Lunes 29
- De 19 a 19.30 horas. Actuación del Coro Contracanto. Carpa de N'Avilés.
-
Martes 30
- De 18 a 21 horas. 'Xmas Disco - Nochevieja infantil'. Carpa de N'Avilés. Fiesta infantil de Nochevieja con DJ, gominolas y cotillón para los más pequeños.
-
Miércoles 31
- 18 horas. XXXVIII San Silvestre de Avilés. Salida de la avenida de Cervantes y meta en la plaza de España.
-
Jueves 1 de enero
- 0.30 horas . Fiesta de Año Nuevo. Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. Con Tekila y DJ Chely. Autobús lanzadera gratuito durante toda la madrugada.
- De 17 a 21 horas. Recepción del Príncipe Aliatar. Vestíbulo de la Casa Consistorial.
- 19 horas. Concierto de Año Nuevo. Teatro Palacio Valdés. A cargo de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés.
-
Viernes 2
- De 17 a 21 horas. Recepción del Príncipe Aliatar. Vestíbulo de la Casa Consistorial.
- 19 horas. Actuación del Coro Voces por Benín. Casa de Cultura.
-
Sábado 3
- De 12 a 14 y de 17 a 21 horas. Recepción del Príncipe Aliatar. Vestíbulo de la Casa Consistorial.
- 17 horas. Taller 'Mi agenda de 2026'. Carpa N'Avilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 6 y 14 años.
-
Domingo 4
- De 12 a 14 y de 17 a 21 horas. Recepción del Príncipe Aliatar. Vestíbulo de la Casa Consistorial.
- 17 horas. Taller 'Mi agenda de 2026'. Carpa N'Avilés. Dirigido a un máximo de 25 menores de entre 6 y 14 años.
-
Lunes 5
- 17.30 horas. Llegada a Avilés de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Puerto Deportivo de Avilés.
- 18:30 horas. Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Salida desde el Colegio El Quirinal.
-
Martes 6 y miércoles 7
Mercadillo de Navidad (de 11.30 a 21 horas), Tren Navideño (de 16 a 21 horas), Exposición de nacimientos (de 17 a 21 horas) (martes, último día) y recinto N'Avilés (martes, solo de tarde. Miércoles, de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.