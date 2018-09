Fiestas de San Mateo en Oviedo | 10 días de fiesta, 130 conciertos y 9 escenarios La capital asturiana arrancará la celebración de este año con el pregón de Conchita Quirós y los conciertos de José James y Neneh Cherry SUSANA NEIRA Oviedo Domingo, 9 septiembre 2018, 03:08

Diez días de fiesta, 130 conciertos y nueve escenarios. Con esta carta de presentación llega San Mateo, que comienza este viernes con un presupuesto de 1,7 millones de euros, casi medio millón más que las pasadas fiestas. Por primera vez, la Fundación Municipal de Cultura (FMC) organiza estos festejos, tomando el relevo de la SociedadOvetense deFestejos. Arrancarán a las ocho de la tarde, con el pregón de la librera Conchita Quirós y el chupinazo, que correrá a cargo de Víctor Pérez, capitán del Oviedo Baloncesto, desde el balcón consistorial. Y a partir de ahí, por partes, porque cada ovetense y visitante disfruta de estas fiestas, las de transición entre el verano y el otoño, como guste. Con música o con un mojito, con actividades infantiles, en el teatro, en la verbena o de romería. Lo importante es pasarlo bien.

El programa de los conciertos de la Catedral es, sin duda, uno de los puntos que más interés suscita. Entre el viernes 14 y el domingo 23 pasarán por su escenario José James, Neneh Cherry (primer día); Sidecars, La Mala Rodríguez y León Benavente (sábado, 15); Alberto & García e Izal (domingo 16);Def con Dos y Desakato (lunes 17);Big Daddy Wilson, Oumu Sangare y Orishas (martes, 18); Oysterband y Celtas Cortos (miércoles, 19);Marisa Valle Roso, Ana Moura y Café Quijano (jueves, 20); Tomasito, Soleá Morente y Camela (viernes, 21); Gecko Turner, Nacho Vegas y Natos y Waor (sábado, 22); y como colofón, la final del Festiamas.

Un punto neurálgico, pero no el único donde sonará la música. La plaza de El Paraguas, el Paseo del Bombé, el Auditorio y la plaza Feijoo serán los escenarios alternativos. Conciertos de noche, dirigidos principalmente a un público adulto, pero que los niños no piensen que para ellos no hay diversión. En el Campo de San Francisco habrá actuaciones de rock, pop, música folk o indie. También espectáculos de títeres y circo clown, y muchos juegos para disfrutar en familia.

Programación al aire llibre y a cubierto, como la que oferta el Filarmónica, por cuyas tablas pasarán actores asturianos y de renombre nacional. Abrirán la cita Alberto Rodríguez, Carlos Mesa y Arantxa Fernández, con 'X tu culpa' (viernes, 14); le seguirán las caras conocidas de Kiti Mánver, Melani Olivares, Gorka Otxoa e Inés Sánchez, con 'Juntos' (sábado 15 y domingo 16); Esteban García Ballesteros, Sandro Cortero y Lidia Méndez, entre otros, con 'La vida secreta de mamá' (martes, 18), y 'Horror', con Álvaro Bárcena, Wilón de Calle, Sil Fernández y Sam Rodríguez (miércoles, 19). Completan el cartel 'Dos + dos', con los populares Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, Kira Miró y Álex Barahona (jueves y viernes, 20 y 21); 'Dos', con Juanra Bonet y David Fernández (sábado, 22) y 'Conversiones con mamá', con Maria Luisa Merlo y Jesús Cisneros (domingo, 23 de septiembre).

Desfile principal

Si hay una cita de referencia en San Mateo, con permiso de la jornada festiva, es el Día deAmérica en Asturias. Las figuras de Pinón, Telva y Pinín, en recuerdo a Alfonso Iglesias, abrirán un desfile en el que participarán la Real Banda deGaitas Ciudad de Oviedo, los grupos Trasgu, Xeitu, Naranco, Fitoria, San Claudio o el Centro Asturiano, que intercalarán entre las carrozas 'El Bombé', una recreación clariniana de Casilda Riu con la Banda de Música Ciudad de Oviedo, Sonia Fidalgo y Chus Pedro; 'Trolls'; 'Tango astur', encabezada por el gaitero Guti, al frente del trío Arévalo Band; 'Torazo', de la Asociación de Amigos de Cabrales; 'Olivia de Bolivia', de la agrupación folclórica Jenerechu; 'Batalla de flores'; 'México', con Mariachi Pop Band y Anabel Santiago como invitada especial; 'Oro de Colombia', con el grupo musical 'sentimiento llanero'; 'Mc Rural's de la Agrupación Como Yera Antes, de Valdesoto; 'Canto a la sidra', con Silvia Suárez , Michale Lee Wolfe y José Manuel López; 'Sol Inti', de Ecuador, y la de Nueva Orleans, con el grupo Kinkfolk Brass Band, que celebran el 300 aniversario de la fundación de la ciudad.

Una cita en grande que da paso a otra en mayúsculas, el Día de San Mateo, que tras los fuegos artificiales la noche anterior comenzará con el tradicional reparto del bollo y el vino en la plaza de España, y un amplio programa. Será la antesala de los dos últimos días de fiesta antes de cerrar los festejos, cuyo broche final será la romería del Cristo de las Cadenas, el domingo, en el parque del Truébano.

La exhibición de bolos y juegos tradicionales dará paso a escenas costumbristas, clases de escanciado de sidra con Alberto Rodríguez y una comida participativa. La música correrá a cargo de Duo Vibe, Anabel Santiago, Dixebra y Los Berrones. Y para los más pequeños, la actuación del Mago Pelayo.

Una de las novedades del año pasado, para conseguir que la fiesta sea eso, simplemente fiesta, se consolida. El objetivo de 2018 es que haya cero agresiones machistas. Las concejalías de Igualdad y Participación Ciudadana repartirán, con el lema 'No es no', 10.000 mil chapas, 5.000 pegatinas, mil globos y difundirán la campaña en cinco mupis. Instalarán, en colaboración con Abogadas por la Igualdad, el punto de encuentro, que estará abierto de lunes a jueves a partir de las ocho de la tarde, hasta la una, y los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las tres de la madrugada. En cualquier caso, estará permanentemente abierto el teléfono 637727618 para denunciar o atender posibles casos de violencia contra las mujeres.

Una verbena en el Bombé.

Viernes 14 20 horas. Pregón. La librera Concha Quirós será la encargada de pronunciar el pregón desde el balcón de la CasaConsistorial. Chupinazo a cargo del jugador Víctor Pérez, capitán del Oviedo Baloncesto. 7.30 horas. Campo deSan Francisco. Actividades infantiles: Carrillón (pases a las 17.30 y 19 horas); espectáculo de Saqueti (18 y 19 horas); Pinturilla y la pandilla vainilla (19 y 21 horas); y la banda Billy Boom Bang (19.30). 20 y 22 horas. Teatro Filarmónica. 'X tu culpa', con Alberto Rodríguez, Carlos Mesa y Aratxa Fernández Ramos. Entradas a 18 y 14 euros. 21.30 horas. Plaza de la Catedral. José James en escena. Neneh Cherry actuará a las 23.30 horas. 22.30 horas. Plaza Feijoo. Concurso de rock Ciudad deOviedo 'Alejandro Blanco Espina', con Escuela de Odio como artista invitado. 23 horas. Plaza de El Paraguas. Concierto homenaje a Ángel González, 'Entre el amor y la sombra'. 23 horas. Paseo del Bombé. Verbena con Galilea.

El vocalista de Sidecars.

Sábado 15 17.30 horas. Campo deSan Francisco. Actividades infantiles: Carrillón (pases a las 17.30 y 19 horas) y Custodios (a las 18 y 19 horas). 19 y 21 horas. Teatro Filarmónica. Sube a escena 'Juntos', protagonizada por Kity Mánver, Melani Olivares, Gorca Otxoa e Inés Sánchez. Entradas a 22 y 20 euros. 21 horas. Plaza de la Catedral. Actúa Sidecars, LaMala Rodríguez y León Benavente. 22.30 horas. Plaza Feijoo. Concurso de rock Ciudad deOviedo 'Alejandro Blanco Espina', con Los Deltonos como artista invitado. 23 horas. El Paraguas. Billy Boy y los Ácratas hacen un homenaje a Tino Casal. 23 horas. Paseo del Bombé. Verbena con D' Moda.

La actriz Melani Olivares.

Domingo 16 De 12 a 14.30 horas. Paseo del Bombé. Actúan la coral LaCorredoria y los coros Vetusta y Reconquista. 18 horas. Campo deSan Francisco. Actividades infantiles: La Ratita Presumida; y Ratonautas Little Rocket (a las 19.30) . 20 horas. Teatro Filarmónica. Sube a escena 'Juntos', protagonizada por Kity Mánver, Melani Olivares, Gorca Otxoa e Inés Sánchez. Entradas a 22 y 20 euros. 21.30 horas. Plaza de la Catedral. Actúa Alberto & García. A las 23.30 horas, Izal. 22 horas. Plaza de El Paraguas. Concierto de Son de Cuba. 22.30 horas. Plaza Feijoo. Concurso de rock Ciudad deOviedo 'Alejandro Blanco Espina', con Bisonte, Los Brucos y The Real Mccoyson en esta noche especial 'Que pasen los años'.

Lunes 17 18 horas. Campo deSan Francisco. 'La princesa y el guisante' y Los Chichacarcos & The Katiuskas Bandas (19.30 horas) 21.30 horas. Plaza de la Catedral. Def con dos. Y a las 23.30 horas, concierto de Desakato. 22 horas. Plaza de El Paraguas. Concierto de Les fiyes de Illighadad. 22.30 horas. Plaza Feijoo. Noche hip hop con Garolo, Anier y Denon.

Martes 18 17 horas. Campo deSan Francisco. Actividades infantiles: MisterParfum; Peter Punk (18 horas); y a las 19.30 horas, grupo Comics. 20 y 22.30 horas. Teatro Filarmónica. Sube a escena 'La vida secreta de mamá', protagonizada por Esteban García Ballesteros, Sandro Cordero, Lidia Méndez, ángela Tomé, Miguel PérezPolo, Rubén Torres y Concha Rodríguez. Entrada a 12 y 15 euros. 21 horas. Plaza de la Cadredral. Actúación Big Daddy Wilson; a las 23 horas, Oumu Sangare. A la 1 hora, Orishas. 22 horas. Plaza de El Paraguas. Concierto de Nadah El Shazly y Macam Arábigo. 22.30 horas. Plaza Feijoo. Concurso de rock Ciudad deOviedo 'Alejandro Blanco Espina', con Jeff Rosentock como artista invitado.

Miércoles 19 17 horas. Día de América en Asturias. 68 edición del tradicional desfile. Saldrá de la calle Independencia y pasará por Uría, Marqués deSanta Cruz, SantaSusana, plaza del General Ordónez, Avenida de Galicia, Plaza de América, Marqués de Teverga y plaza del Instituto. 18 horas. Campo deSan Francisco. Actividades infantiles: Bon Appetit; y Puzlle Kids (a las 19.30). 20 y 22.30horas. Teatro Filarmónica. Sube a escena 'Horror', con Luis Alija, Carlos Dávila, Pedro Durán, Arantxa Fernández Ramos, Yasmíne Sadeghi, Nerea Vázquez y Rodrigo Cuevas. 21.30 horas. Plaza de la Catedral. Actuación de Oysterban; y a las 23.30 horas, Celtas Cortos. 22 horas. Plaza de El Paraguas. Concierto de Antón Menchaca. 22.30 horas. Plaza Feijoo. Concurso de rock Ciudad deOviedo 'Alejandro Blanco Espina', con Escuela de Odio como artista invitado. 23 horas. Paseo del Bombé. Verbena con Assia.

Jueves 20 17 horas. Campo deSan Francisco. Actividades infantiles: Manneken's Piss; The Trap (a las 18 horas); y Carabín Carabán, a las 19.30 horas. 20 horas. Teatro Filarmónica. Sube a escena 'Dos+ Dos', con DanielGuzmán, Miren Ibarguren, Kira Miró y Álex Barahona. Entradas a 24 y 20 euros. 21 horas. Plaza de la Catedral. Actuación de Marisa Valle Roso; a las 23 horas, Ana Moura, y Café Quijano a la 1 hora. 22.30 horas. Plaza Feijoo. Concurso de rock Ciudad deOviedo 'Alenjandro Blanco Espina', con Aurora & The Betrayers como artista invitado. 23 horas. Plaza de El Paraguas. Concierto de Ammar 808 & The Magheb United. 23 horas. Paseo del Bombé. Verbena con Tekila. 00 horas. Parque de invierno. La víspera del día grande, espectáculo de fuegos artificiales.

Viernes 21 De 10 a 14.30 horas. Plaza de España. Reparto del bollo y el vino. 12. Catedral. Misa mayor de San Mateo. 17.30 horas. Campo deSan Francisco. Actividades infantiles: Manneken's Piss; Rodolfo y Rita (18) y Petit Pop (19.30). 20 horas. Teatro Filarmónica. Sube a escena 'Dos+ Dos', con DanielGuzmán, Miren Ibarguren, Kira Miró y Álex Barahona. Entradas a 24 y 20 euros. 21 horas. Plaza de la Catedral. Tomasito en concierto; a las 23 horas, Soleá Morente; y a la 1 hora, Camela. 22.30 horas. Plaza Feijoo. Concurso de rock Ciudad deOviedo 'Alejandro Blanco Espina', con Staytons como artista invitado. 23 horas. Plaza de El Paraguas. Concierto de Esteban y Manuel. 23 horas. Paseo del Bombé. Verbena con Dominó.

Sábado 22 De 12 a 14.30 horas. Paseo del Bombé. Actúan la coral Son Astur, Polifónica de Llanera y Bloque al Canto. 18 horas. Campo deSan Francisco. Actividades infantiles: Las aventuras de Mandarina y Serafín; a las 19.30 horas. 21 horas. Teatro Filarmónica. Ponen en escena 'Dos', dirigida por David Fernández y Juanra Bonet. Entradas a 12 y 15 euros. 21 horas. Plaza de la Catedral. El primero en subirse al escenario esa noche será Gecko Tourner; a las 23 horas, Nacho Vegas; y a la 1 hora, Natos y Waor. 23 horas. Paseo del Bombé. Verbena tributo a Tino Casal con Los Linces, Los de Siempre, Mickey, Niti Colsa, Los Ciclones y Covadonga de la Rúa.