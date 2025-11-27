Oviedo enciende la Navidad para alumbrar más de cinco semanas de actividades: no te pierdas nada Este viernes, niños de Apaci iluminarán las fiestas desde el escenario de Uría entre mucha música, el Campo abrirá sus juegos y El Antiguo, el mercado navideño

Paz De Alvear Oviedo Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:35 Comenta Compartir

Con el objetivo de tener «una ciudad llenan de actividad e ilusión, una ciudad viva», Oviedo inaugurará mañana la Navidad. Más de cinco semanas de celebraciones que brindarán «una programación amplia, diversa y ambiciosa que consolida a Oviedo como capital de la Navidad en nuestro país», según afirmó la concejala de Festejos, Covadonga Díaz.

Unas fiestas para todos, más sociales e inclusivas. A las 20 horas de mañana viernes tendrá lugar el encendido desde el escenario que, nuevamente, se colocará en la calle Uría –que tendrá música desde las 18.30 horas–. «Estará protagonizado por niños y niñas representantes de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas, Apaci, porque, por primera vez, hemos querido dar un toque social a este acto tan entrañable para que sirva de altavoz a asociaciones de nuestra ciudad que tanto lo necesitan y con quien queremos volcarnos», abundó la edil.

El pistoletazo de salida llegará también con actuaciones musicales y pasacalles en El Antiguo –desde las 18 horas– y el Espectáculo Puppets Noël –a las 18.30 saldrá de la plaza de la Catedral dirección a Uría–.

Con Oviedo iluminado –las luces se reparten en 340 ubicaciones–, el tradicional Mercado de Navidad –con 104 puestos– abrirá de nuevo en las plazas de la Catedral y de Porlier, ofreciendo también diversas actividades infantiles, actuaciones de coros, de jazz y villancicos, además, como novedad, de visitas guiadas al propio mercado los días 1,10 y 18 de diciembre.

«Los niños serán como siempre los protagonistas en estas fechas y el Campo se convertirá en su punto de encuentro», desde mañana mismo, «con la pista de hielo, el tobogán, los multijuegos, la noria, el tren, el tío vivo, hinchables y la exposición 'Navidad, loca Navidad'». No faltará el espacio de hostelería Winter Garden.

Estrenada de forma oficial la Navidad, la plaza de Trascorrales abrirá su exposición de Belenes, a cargo de la Asociación Belenista, este sábado, 29 de noviembre.

El Mercado de Navidad El Camino, que hasta ahora se realizaba en la calle Gil de Jaz, abrirá sus puertas en Milicias Nacionales el 5 de diciembre. En colaboración con la Fundación Contemplare, venderá productos monásticos hasta el 23 de diciembre.

Ese mismo día, a las puertas del puente, comenzarán los espectáculos navideños itinerantes, siete en total hasta el 27 de diciembre, desde la plaza de la Catedral.

El 19 de diciembre volverán el tren de la Navidad –con salida desde la plaza del Ayuntamiento– y el Navibus –desde Marqués de Santa Cruz– para disfrutar de la decoración navideña.

Entre las novedades de la programación, destacó la edil, estará la celebración de un amagüestu infantil en el Campo San Francisco el 20 de diciembre. «Todos podrán buscar sus castañas, pero la condición es llevar un jersey navideño».

El deporte no faltará en estas semanas, –además de con la tradicional San Silvestre–, el 21 de diciembre, a mediodía, será la t carrera de 'Papá Noél by TotalEnergies', en la plaza de la Escandalera.

El 24 de diciembre, Nochebuena, «llegará el momento tan esperado del desfile de la magia de Papá Noel, que irá en su trineo tirado por elfos y acompañado por la Banda de Gaitas Vetusta«.

Con la llegada de 2026, el Príncipe Aliatar recibirá a los niños los días 2 y 3 de enero en el Teatro Campoamor. Sus Majestades de Oriente les esperarán el 4 y 5 de enero en el Calatrava. «Y por supuesto, el 5 de enero tendrá lugar la gran Cabalgata«, que este año cambia de recorrido y tendrá como sede de operaciones el IES Alfonso II, por lo que Díaz agradeció la colaboración del Principado. Una Cabalgata que llegará »con récord de figurantes«. El año pasado fueron 1.550.

Se trata de una programación, en definitiva, «envuelta en un espíritu festivo». «Cada año son más los visitantes que eligen nuestra ciudad para disfrutar de estas fechas y seguiremos trabajando para que esa tendencia continúe», aseguró.

Inclusiva

La Navidad en Oviedo será integradora. «Hemos diseñado y adaptado nuestro programa para que las Navidades sean más accesibles para todos. Durante el encendido navideño se va a habilitar una zona reservada para personas con movilidad reducida. En cuanto se ponga a funcionar la pista de hielo, la primera hora de apertura se desarrollará sin ambiente musical para personas con hipersensibilidad acústica. El primer trayecto del tren de Navidad también irá sin música y contará con un acceso prioritario y luego durante el resto estará. En la recepción de los Reyes Magos también habrá acceso prioritario para menores con reconocimiento de discapacidad. La primera media se desarrollará sin música y con reducido estímulo visual y se contará con bucles magnéticos y pictogramas como apoyo de la comunicación. En la Cabalgata se habitará una zona reservada para personas con movilidad reducida y se dispondrá de una zona específica para personas con hipersensibilidad acústica. El último tramo, en la subida de la calle Márquez de Santa Cruz, se hará totalmente en silencio».