EscenAvilés refuerza el número de funciones por el éxito de público: la programación teatral en Avilés Cinco de las nueve obras del ciclo principal del próximo trimestre tendrán doble sesión

Jueves, 30 de octubre 2025

El éxito de la programación teatral en Avilés es indudable y dado que el público responde a esta apuesta, el nuevo ciclo de EscenAvilés, la programación escénica que elaboran conjuntamente el Teatro Palacio Valdés y el Centro Niemeyer, se refuerza con cinco dobles funciones y una selección de obras que, además de tres estrenos absolutos, incluye varios espectáculos de gran formato. Este éxito de público que han tenido en este trimestre obras como 'Escenas de un matrimonio' o '1936', con muchas localidades vendidas fuera de Avilés, han aconsejado precisamente adelantar la presentación de la programación teatral del primer trimestre de 2026.

Abonos y entradas Renovación: Del viernes 31 de octubre al miércoles 5 de noviembre.

Venta de los nuevos abonos: Del viernes 7 al miércoles 12 de noviembre.

Entradas sueltas: Desde el viernes 14 de noviembre.

Canales y horario. A partir de las 11 horas. En las páginas web del Teatro Palacio Valdés y del Centro Niemeyer. Los nuevos abonos, también en las taquillas del teatro y el Niemeyer.

Precios: Patio de butacas, palcos de platea y butacas del primer piso del teatro. 167.26 euros Palcos del primer piso y butacas y palcos del 2º piso, 149,25 euros. General, 122,25 euros. Sala Club Off Niemeyer: 40,50 euros.

Venta de entradas sueltas: A partir del viernes 14 de noviembre, a las 11 horas.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, junto al director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, ha destacado las tres pecularidades del próximo trimestre escénico: los espectáculos de gran formato no solo en cuanto al número de actores sino también respecto al despliegue técnico, la gran presencia de jóvenes actores que «coexisten con otra peculiaridad: los jóvenes espectadores» y porque tanto el Palacio Valdés como el Niemeyer mantienen el objetivo de compartir los criterios de programación.

También ha destacado la edil tres constantes de esta programación: que es específica e identitaria, con subciclos dentro de ella con una línea clara, que siempre apoya a dramaturgos españoles sin desterrar a los internacionales y que siempre tiene grandes nombres de la escena.

Teatro 2026

9 y 10 de enero Música para Hitler

La del primer trimestre de 2026 no será una excepción y uno de esos grandes nombres, «que es un amigo del Teatro Palacio Valdés», Carlos Hipólito protagonizará junto a Kiti Manver, Dani Muriel y Marta Velilla 'Música para Hitler' el viernes 9 y el sábado 10 de enero en el coliseo.

16 de enero Un monstruo viene a verme

Basada en la novela de Patrick Ness, se representa en el Palacio Valdés el viernes 16 de enero, dentro de la Programación Platea.

23 de enero 'Mihura. El último comediógrafo'

Escrita por Adrián Perea con dirección de Beatriz Jaen, llegará el viernes 23 de enero al auditorio del Centro Niemeyer.

20 de febrero 'El día del watusi'

Una trilogía épica sobre la vida de un joven barcelonés desde los años 60 a los 90, coproducida por Los Montoya, Teatro Lliure y el Festival Grec de Barcelona, se representa el viernes 20 de febrero, a las 18 horas, en el Centro Niemeyer. El espectáculo dura cuatro horas.

27 y 28 de febrero 'Sensación térmica'

El primero de los tres estrenos absolutos, adapta la exitosa novela de la escritora mexicana Mayte López, y programa una doble función el viernes 27 y el sábado 28 de febrero.

6 de marzo 'La patética'

Del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze, escrita y dirigida por Miguel del Arco, llegará el viernes 6 de marzo al auditorio del Centro Niemeyer.

13 y 14 de marzo 'Fuenteovejuna'

A cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 19 intérpretes sobre el escenario, tendrá doble función: el viernes 13 y el sábado 14 de marzo, en el Palacio Valdés.

20 y 21 de marzo 'La vida extraordinaria'

El segundo estreno absoluto, con Malena Alterio y Carmen Ruiz dirigidas por Mario Tenconi, se verá el viernes 20 y el sábado 21 de marzo, en el Palacio Valdés.

27 y 28 de marzo 'Las gratitudes'

Basada en al novela de Delphine de Vigan y dirigida por Juan Carlos Fisher, se representará el viernes 27 y el sábado 28 de marzo en el Palacio Valdés. Es el tercer estreno absoluto.

Ciclo Off Niemeyer

17 de enero 'La secuencia'

Un debate sobre la honestidad en el trabajo, se representará el sábado 17 de enero.

6 de febrero 'Vives a cuerpo de rey'

Guille Zavala rememora una conversación con su padre en un mundo en el que se está quedando solo por la extinción masiva de seres humanos. Se verá el viernes 6 de febrero.

14 de marzo 'Viva!'

Sobre un feminicidio cometido en la dictadura franquista, escrito e interpretado por Daniel Olmos y Lisa Peyron, está programado el sábado 14 de marzo.

Ciclo Hecho en Asturias

29 de enero 'Survival'

Un estreno absoluto basado en una novela de Manuel García Rubio adaptada y dirigida por Emilio Ruiz Barrachina, se estrenará el miércoles 29 de enero en el Palacio Valdés.

4 de marzo 'La balada del norte'

De Alfonso Zapico, con dramaturgia y dirección de Luis Alija, se representará el miércoles 4 de marzo.

Música en escena

26 de febrero Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

En el auditorio de la Casa Municipal de Cultura, el jueves 26 de febrero.

7 de marzo 'Mariemma'

De Larreal, la Compañía del Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, se representará el sábado 7 de marzo.