Tricicle, Los Secretos y Sara Baras, en el Jovellanos en 2019 Sara Baras se subirá a las tablas del Jovellanos con 'Sombras'. / E. C. Carmen Maura, Tristán Ulloa, Juan Echanove, Concha Velasco y Resines, estrellas de la programación teatral M. MORO GIJÓN. Martes, 23 octubre 2018, 03:21

El Teatro Jovellanos reunirá en el primer semestre de 2019 un variado plantel de artistas como Sara Baras, Tricicle, Los Secretos, Carlos Núñez, Javier Ruibal, Zenet y Falete. Los amantes de los musicales podrán disfrutar asimismo de 'Music has no limits' y 'History of rock'.

El consejo de administración de Divertia aprobó ayer lunes la programación de los seis primeros meses del año del coliseo gijonés, así como el nuevo convenio colectivo de los trabajadores de la empresa municipal.

Por las tablas del Jovellanos pasarán entre enero y junio del próximo año obras de teatro protagonizadas por rostros muy conocidos del cine y la televisión como Carmen Maura, Carmelo Gómez, Ana Torrent, Gonzalo de Castro, Tristán Ulloa, Juan Echanove, Ricardo Gómez, Pere Ponce, Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Concha Velasco y Antonio Resines, entre otros.

Además de los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Feten volverá una edición más, del 16 al 22 de febrero, y la programación del Antroxu gijonés completará la programación de teatro, música y danza.

Los antiguos abonados podrán retirar sus abonos del 1 al 8 de diciembre, los nuevos del 9 al 15 de ese mismo mes y las entradas sueltas se despacharán a partir del 16 de diciembre. Los abonos para clásica y lírica cuestan 58 euros y los de danza 76 euros. En los abonos por la asistencia a un mínimo de 10 espectáculos teatrales se aplica un 20% de descuento.

Programa del primer semestre de 2019

Enero

Martes 1: Concierto de Año Nuevo con la Orquesta Filarmónica de España (clásica).

Viernes 11 y Sábado 12: Sara Baras con el espectáculo 'Sombras' (danza).

Miércoles 16: Juan Barahona (piano). Ciclo de Jóvenes Intérpretes 'Fundación Alvargonzález' I (clásica).

Jueves 17: Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (clásica).

Viernes 18 y sábado 19: El musical 'History of rock' con Tommy Heart (Fair Warning), Patti Russo (Meat Loaf), Thomas Vikström (Therion) y Pablo Perea (La Trampa).

Domingo 20: 'Último tren a Treblinka', de Vaivén Producciones (teatro).

Jueves 24: Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (clásica).

Viernes 25: Festival de Solidaridad de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón.

Sábado 26: 'La Golondrina' con Carmen Maura y Félix Gómez (teatro).

Domingo 27: 'Las baquetas de Javier' de Fernando Palacios. Música maestro (clásica).

Jueves 31: Jerónimo Granda. XXIII Semana Cultural Aula Popular José Luis García Rúa.

Febrero

Viernes 1: gala premios Oh!

Sábado 2: 'Todas las noches de un día' con Carmelo Gómez y Ana Torrent (teatro).

Miércoles 6: Motus Ensemble + María Díaz-Caneja (violín) + David Roldán (viola). Música para el fin de los tiempos (clásica).

Viernes 8 y sábado 9: Hits lo mejor de lo mejor de Tricicle (humor).

Jueves 14: Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (clásica).

Sábado 16 a viernes 22: Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas (Feten).

Sábado 23: Javier Ruibal. 'Paraísos Mejores' (música).

Domingo 24: 'El precio' de Arthur Miller con Gonzalo de Castro, Tristán Ulloa, Eduardo Blanco y Elisabet Gelabert (teatro).

Miércoles 27: Ganador del VII concurso internacional de música antigua de Gijón. Ciclo de Jóvenes Intérpretes 'Fundación Alvargonzález' (clásica).

Jueves 28: 'Genocidio en el arrozal de Birmania'. Proyecto Maranata (teatro).

Marzo

Jueves 7: 'Femenino plural' de Mayra Fernández (teatro).

Sábado 9: 'La tumba de María Zambrano' de Nieves Rodríguez (teatro).

Sábado 16: 'Una habitación propia' de Virginia Wolf con Clara Sanchís (teatro).

Miércoles 20: Trío 'Wanderer'. Los tríos de Schubert (clásica).

Jueves 21: Orquesta Sinfónica del Principado (clásica).

Viernes 22: Carlos Núñez. 'La Hermandad de los celtas' (música).

Sábado 23: 'Claudia. La conquista del pol sud' con Claudia Victoria Poblete Hlaczick (teatro).

Domingo 24: 'Play off' de Marta Buchaca (teatro).

Viernes 29: Espectáculo 'Music has no limits'.

Sábado 30: 'Rojo' con Juan Echanove y Ricardo Gómez (teatro).

Abril

Jueves 4: Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (clásica).

Viernes 5: 'Brickman Brando Bubble Boom' (Gijón Sound AA. EE.)

Sábado 6: 'La disputa' de Jean -Françoise Prévand con Josep María Flotats y Pere Ponce.

Miércoles 10: Ganador del XX Concurso Internacional de Violonchelo 'Villa de Llanes'. Ciclo de Jóvenes Interpretes 'Fundación Alvargonzález' III (clásica).

Jueves 11: Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Concierto extraordinario de Semana Santa (clásica).

Sábado 13: 'Corín Tellado, el espectáculo' (teatro).

Miércoles 24: Cuarteto de Cremona. Grandes cuartetos de cuerda IV (clásica).

Jueves 25: Gala Carmen Elvira.

Viernes 26 y sábado 27: 'El funeral' con Concha Velasco y Antonio Resines (teatro).

Martes 30: 'El hijo que quiero tener' con Àlex Cantó, Jesús Muñoz y Pau Pons (teatro).

Mayo

Jueves 2: Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (clásica)

Viernes 3: 'Medusa' a partir de la novela homónima de Ricardo Menéndez Salmón (teatro).

Sábado 4: 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla y 'Bolero' de Maurice Ravel (danza).

Miércoles 8: 'Los árboles mueren de pie' de Alejandro Casona (teatro).

Jueves 9: Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (clásica). Viernes 10: Zenet (música).

Sábado 11: 'La valentía' de Alfredo Sanzol (teatro).

Miércoles 15: Antonio Baciero (piano). Los históricos de la Filarmónica (clásica).

Jueves 16: 'Por narices' de Alfonso Zurro (teatro amateur).

Viernes 17: 'México ahora y siempre' con Joaquín Pixán (música).

Sábado 18: '¿Quién es el señor Schmitt?' con Javier Gutiérrez y Cristina Castaño (teatro).

Viernes 24: Alonzo King Lines Ballet (danza).

Sábado 25: Orquesta de Cámara de Siero y Falete (música).

Miércoles 29: 'Camino del aserradero (espacio de un hikikomori)' de Marco Magoa (teatro).

Jueves 30: Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (clásica).

Viernes 31: Concierto de Los Secretos.

Junio

Sábado 1: 'La zanja' (teatro).

Viernes 7: 'El tratamiento' de Pablo Remón (teatro).

Sábado 8: 'Os Son Esquecidos'. Oviedo Filarmonía y Abraham Cupeiro (clásica).

Domingo 9: 'Totum Revolutum'. Banda de Música de Gijón. Concierto extraordinario.