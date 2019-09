De la psicodelia a la 'kinkidelia' El grupo británico de rock psicodélico Temples actuará mañana por primera vez en Oviedo. :: E. C. Los británicos Temples y los sevillanos Derby Motoreta's Burrito Kachimba se estrenan mañana en Oviedo, donde actuarán Craig Brown Band, Matt Woods y Mystic Braves JOSÉ CEZÓN Viernes, 6 septiembre 2019, 03:11

La banda británica Temples, una de las más emblemáticas del rock psicodélico contemporáneo, actuará mañana por primera vez en Oviedo (Espacio Estilo, 20.30 horas. 22 y 25 euros), donde presentará su tercer álbum 'Hot Motion'. Junto a ellos, se estrenan también en la región los andaluces Derby Motoreta's Burrito Kachimba. El concierto está organizado por la promotora asturiana Casbah Producciones.

Temples se formó en Kettering en el año 2012 por iniciativa de dos amigos: el cantante y guitarrista James Edward Bagshaw y el bajista Thomas Edison Walmsley. Desde entonces ha editado dos discos en el sello PIAS: 'Sun Structures' (2014) y 'Volcano' (2017). El nuevo álbum saldrá a finales de septiembre en el sello ATO Records, por lo que será una gran oportunidad de asistir al estreno de los temas de una banda cuyo directo atesora elogios unánimes.

Sobre el nuevo disco, la banda explica que trataron de hacer notar que venían de una época más oscura. «No es un álbum de once canciones de rock implacable de principio a fin, hay mucha luz y ternura en algunos temas, pero a la vez queríamos reflejar que hay una fuerza más pesada y oscura. Buscábamos ser fieles a todo ese camino de exploración», subraya.

Y el sexteto Derby Motoreta's Burrito Kachimba procede de Sevilla, una de las canteras de rock más prolíficas en los últimos años. La banda, con ese nombre entre surrealista y esperpéntico, propone una singular fusión del rock andaluz clásico con la psicodelia. Entre sus influencias se menciona desde Triana hasta King Gizzard and The Lizard Wizard o Pond. El resultado ya tiene etiqueta: la 'kinkidelia', un estilo que apadrina su disco homónimo 'Derby Motoreta's Burrito Kachimba' (El Segell, 2019).

La sala gijonesa Memphis Live Music acoge esta tarde (19.30 horas. 10 euros) un concierto de las bandas alemanas de hardcore Birth Struggle Death y Suckapunch, ambas procedentes de Hamburgo; y los asturianos Payback y Flayed Alive (metalcore).

Rock desde Detroit

El grupo de rock y garage de Detroit Craig Brown Band protagonizará el domingo en Oviedo (Gong Galaxy, 21.30 horas. 7 euros) la fiesta de aniversario de El Último Mono. La banda debutó con el disco 'The Lucky Ones Forget' en el sello Third Man Records, fundado por Jack White, a quien ha teloneado por los EEUU. Tras el concierto, la fiesta seguirá en La Salvaje con dj´s.

Fiesta de Alta Fidelidad

El martes, en el Gong Galaxy (22 horas), actuarán Matt Woods & the Natural Disaster, una banda de Tennessee que cultiva géneros como americana, folk, rock y country, y que se encuentra de gira por España. Y en la Lata de Zinc se celebrará el martes (21 horas. 14 y 17 euros) la fiesta de duodécimo aniversario de Discos Alta Fidelidad con el grupo angelino Mystic Braves, que recrea la psicodelia con el beat sesentero. Tiene ya editados cuatro discos en seis años y entre sus influencias se menciona a clásicos americanos como The Byrds, The Seeds, The Doors o The Velvet Underground.