La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo actúa este 1 de septiembre en las fiestas de Teatinos. Álex Piña
Fiesta solidaria en Teatinos

Durante las fiestas populares de este 1 de septiembre se organizará una recogida de alimentos

E. C.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:22

Septiembre ha llegado, pero las fiestas aún no han terminado en Asturias. Ni mucho menos. Solo hay que pensar en el animado fin de semana largo que se avecina, en el que, más allá de la celebración oficial del Día de Asturias (8 de septiembre), numerosos concejos celebrarán sus fiestas patronales.

Hasta entonces, la agenda tampoco se vacía. Como ejemplo, las fiestas populares de Teatinos (Oviedo), que se celebran este 1 de septiembre y que tienen un claro tinte solidario.

El cartel festivo incluye una exhibición de vehículos y material de salvamento y extinción de incendios (12 horas) y, ya por la tarde, la actuación de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo animará la entrega del bollo y la botella de vino a los miembros de la Asociación de Vecinos. Esto tendrá lugar entre las 17 y las 20 horas en la sede de la agrupación, en las antiguas escuelas de Teatinos.

Durante la jornada se realizará una recogida de alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos de Asturias. Los productos se recogerán en la sede de la asociación de vecinos en horario de tarde.

