Todos los planes de este fin de semana en Gijón

Una de las actividades de la pasada edición de la Noche Blanca de Gijón.

I. G. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:48 Comenta Compartir

Gijón despide el mes de septiembre con una agenda repleta de actividades. Citas culturales y gastronómicas, fiestas populares y convocatorias solidarias son algunos de los planes para disfrutar este fin de semana.

26 de septiembre Noche Blanca

Cita imperdible es la Noche Blanca, que se celebra este viernes, día 26, a partir de las 18 horas. Habrá música, teatro, acciones performativas, proyección de cortos, charlas, exposiciones, visitas guiadas... Más de 40 actividades que se desarrollarán en una veintena de equipamientos culturales y espacios públicos de la ciudad.

26 - 28 de septiembre Agropec

Otra cita fija en el calendario festivo anual de Gijón es Agropec, que se inaugura este viernes en el recinto ferial Lusi Adaro. Hasta el domingo, el certamen reunirá a 1.600 animales procedentes de ganaderías de toda España, así como a numerosos productores hortícolas de Asturias.

25 - 28 de septiembre Salón de Les Sidres de Gala

Gijón acogerá la XV Salón de Les Sidres de Gala entre el jueves 25 y el domingo 28. Aunque la cita está orientada a profesionales y expertos, el sábado habrá una prueba abierta al público en general en el recinto ferial Luis Adaro, donde se celebra Agropec. De hecho, con la entrada a la feria se dará una invitación para degustar las distintas sidras que habrá en horario de 11 a 15 horas y de 16.30 a 20 horas.

Castiello de Bernueces y Pumarín 26 - 28 de septiembre Fiestas de San Miguel

Castiello de Bernueces y Pumarín celebran San Miguel desde el viernes 26 hasta el domingo 28.

Las fiestas de Pumarín arrancarán con el pregón de la directora de la Residencia Mixta de Gijón (19 horas) y durante tres días ofrecerán actuciones musicales, exhibicviones de baile, animadas sesiones vermú y verbenas.

De la programa de Castiello, por su parte, destaca la sardinada que se servirá el viernes (21 horas), la cena campestre del sábado (21.30) y la corderada a la estaca anunciada para el domingo (15). Las música, los juegos infantiles y la misa y sesión vermú del domingo completan la agenda de estos días.

28 de septiembre Carrera contra el cáncer

El domingo, Gijón se vuelca con la lucha contra el cáncer. La V Carrera contra el Cáncer, que espera congregar a 3.000 corredores, saldrá a las 11 horas de los Jardines del Náutico y transcurrirá por un recorrido de 4,5 kilómetros. Las inscripciones están abiertas y pueden formarlizarse hasta una hora antes de la marcha en la zona de salida. La aportación general es de 8 euros.

26 - 28 de septiembre Habaneras y canción marinera

Otra cita anunciada para este fin de semana es el XVI Encuentro Coral Nacional de Habaneras y Canción Marinera. Tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur entre el jueves y el domingo. Todos los conciertos serán a las 19 horas.