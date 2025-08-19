El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carla Alabern y Moi Jordana en el espectáculo 'Taller de malabares' que tendrá lugar este martes en Oviedo. E. C.
Oviedo, escenario para todas las artes

Un espectáculo circense, cine, teatro y hasta la literatura encuentran su lugar en distintos espacios de la capital de Asturias

I. G.

Martes, 19 de agosto 2025, 10:05

Oviedo es este martes, 19 de agosto, escenario de una variada oferta cultural y de ocio. Y es que distintos espacios de la ciudad serán esta tarde el marco en el que se desarrollarán otras tantas actividades dirigidas a diversos públicos.

La plaza del Conceyín, en La Corredoria, acoge, a partir de las 19 horas, el espectáculo circense 'Taller de malabares' de la compañía Moi Jordana, galardonado con el Premio Zirkolika del Público en 2023.

A la misma hora, en el Estanque de Covadonga del Campo San Francisco tendrá lugar un nuevo encuentro con un escritor, en este caso, Jorge Ordaz.

Y a las 22.15 horas, en la plaza de la Araña de Las Campas, tendrá lugar una nueva proyección del ciclo 'Cine a la luz de la luna'. El título previsto para hoy es 'Cuerpo escombro', una película protagonizada por Dani Rovira, Cassandra Ciangherotti, Ernesto Sevilla, El Langui, y María Hervás. La asistencia es gratuita, pero la cinta no está recomendada para menores de 12 de años.

Teatro amateur en el Filarmónica

Por otra parte, la compañía Sintexto Teatro se sube a las tablas Teatro Filarmónica a las 20 horas para representar 'La Casa de Bernarda Alba'. Esta cita forma parte del XV Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo 'Memorial José Antonio Lobato' 2025.

Esta adaptación del clásico de Federico García Lorca tiene una duración estimada de una hora y media y el precio de la entrada es de 6 euros.

