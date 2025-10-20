Villayón y San Martín de Oscos homenajean la tradición del medio rural

I. G. Lunes, 20 de octubre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Conocer antiguos oficios y costumbres de la zona rural de Asturias, disfrutar de platos y productos típicos y divertirse con música y bailes tradicionales. Es la invitación que brindan este fin de semana dos concejos del Occidente: Villayón y San Martín de Oscos.

En Villayón se celebrará el sábado, día 25, la Feria de todos los Santos. Desde las 10 horas, el polideportivo se llenará de puestos de artesanía y productos agroalimentarios y se animará con la música de la banda de gaitas El Oso Pardo. Además, habrá cestería, juegos y actividades infantiles y una feria de ganado, vacuno y caballar, en la que concederán premios en metálico a los mejores ejemplares.

En San Martín de Oscos, por su parte, tendrá lugar el mismo día la III Xuntanza Filandeiras, aunque el suyo no será el único oficio y trabajo tradicional que se recreará. Así, se representará la elaboración del pan y el lavado de ropa, entre otros. Esta cita se desarrollará en la Casa del Marco a partir de mediodía.