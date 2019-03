«Querría que la obra incite a leer a María Zambrano» Representación de 'La tumba de María Zambrano'. / marcosGpunto / CDN-INAEM El Jovellanos acoge mañana un montaje teatral dirigido por Jana Pacheco que reivindica el pensamiento de la filósofa andaluza M. F. ANTUÑA Viernes, 8 marzo 2019, 04:20

No es la historia de su vida. No importa su peripecia personal, sino lo que hizo, la obra, el notable legado filósofico que ha dejado para la historia. 'La tumba de María Zambrano', montaje sobre un texto de Nieves Rodríguez y con dirección de Jana Pacheco que mañana llega al Teatro Jovellanos de Gijón, compone una suerte de poesía con la filosofía, con palabras e imágenes, con música, con cuerpos en movimiento, coloca las piezas de un puzle que busca rescatar del olvido a la filósofa y generar el interés del público. «Yo no quiero que la gente sepa cuántas veces se casó ni cuántos novios tuvo, quiero que salgan del teatro con ganas de leer su obra», afirma Jana Pacheco.

Ella, siempre alerta para rescatar mujeres del olvido, recibió el texto de Nieves Rodríguez y se enamoró. «Es muy poético, no es un texto dramático al uso, su pensamiento, la fenomenología del sueño, está inserto en la estructura. «Me interesó mucho cómo llevar a escena todo eso, cómo generar una dramaturgia del cuerpo y el movimiento».

Jana Pacheco trabaja el teatro gestual y la dramaturgia de la imagen y durante un año investigó sobre la manera de contar la filosofía de María Zambrano en lenguaje teatral. El camino fue complejo pero enriquecedor y concluyó proponiendo un diálogo entre la María niña y la María anciana. Así se articula la obra. «Hay dos actrices que interpretan a María, de niña y cuando tenía 82 años y volvió del exilio», anota Pachedo. Sale a escena esa infancia con su padre, profesor, que le leía los dictados, y que se empeñó en hacer de su hija una mujer muy culta. A partir de ahí van saliendo a escena otros personajes, como la hermana de la filósofa, que fue torturada. «Yo creo que si María Zambrano pudiera verlo se moriría de ternura con este personaje que Nieves ha creado, la escenografía es un cementerio y suelo decir que va a salir de su tumba, que va a aparecer», prosigue la directora. Y es que, en cierto sentido, tiene la sensación de que ella está presente y ha ido acompañando en el camino a ese montaje estrenado en el Centro Dramático Nacional.

Con él quieren reivindicarla, colocarla en la historia en el lugar que merece. «Esta señora es una de las filósofas más importantes a nivel europeo y mundial, es la heredera de Ortega y Gasset y está a su mismo nivel, es protagonista y no se la estudia», concluye la directora.

Óscar Allo, Isabel Dimas, Aurora Herrero, Daniel Méndez e Irene Serrano conformar el elenco que se mueve a las órdenes de las coreografías creadas por Xus de la Cruz. «Hay partes de danza, una danza muy expresionista», anota la directora. Ha sido clave el trabajo de la composición musical de Gastón Horischnik, especialmente creada para la ocasión. Parte de la idea de la caja de música y transita por los ritmos del vals para transmitir toda la simbología de la filosofía de María Zambrano.

Al final, tanto esfuerzo ha llevado a la directora a varias conclusiones. La primera: «A nivel emocional es que quizá tengamos que hablar un poquito más de nuestra infancia». La segunda: «Es increíble cómo las mujeres somos capaces de resistir, resistir y resistir, y nos pueden exiliar de un país, pero no nos pueden borrar, empezamos una y otra vez». Y lo dicho se cuenta con el movimiento, siempre en espiral, siempre de forma cíclica.

Se trabaja más con la emoción que con la narración con ese objetivo reivindicativo que tiene todo el trabajo de Jana Pacheco, que acaba de escribir una obra sobre Remedios Varo y está trabajando con un grupo de mujeres en un proyecto titulado 'La profesión va por dentro'. «Es un trabajo más social, más colaborativo, es un grupo de investigación y probablemente se estrene en el Reina Sofía en octubre», anuncia.