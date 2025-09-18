Rincones y Recovecos: la obra de teatro 'Justina y Jacinta' inaugura hoy el festival de Gijón

E. C. Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:39 Comenta Compartir

La compañía Teatro del Cuervo inaugura hoy, 18 de septiembre, el festival de artes escénicas Rincones y Recovecos, que presentará hasta el sábado una programación diurna y nocturna para todos los públicos en espacios escénicos poco convencionales de Gijón.

'Justina y Jacinta', que se representará en la Ciudadela, habla de dos cómicas asturianas del Siglo de Oro que recorren caminos contando historias desde su pequeño carro mezclando clásicos y teatro popular. Cuando se enteran de la muerte de Lope de Vega, deciden viajar hasta Almagro para rendirle homenaje.

Durante tres días, el festival acercará a Asturias producciones de compañías de Aragón, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Valencia y Navarra, además de las de la tierra, con presencia múltiple a través de Higiénico Papel, Adrián Conde o Nun Tris, entre otros.

Habrá propuestas muy singulares, como es seña de identidad del festival, como el 'Justina y Jacinta' de Teatro del Cuervo que abrirá la cita y 'Con sumo placer' de Eugenia Manzanera que cerrará el festival en una de las cenas aliñadas con escenas que se proponen. El Perro Azul, La Carreta Teatro, la Compañía de Fernando Hurtado, Teloncillo Teatro o L'Om Imprebís serán otros de los presentes en una cita que tendrá también a la Petite Caravane de Adrián Conde y La carpa de Francis.

No se detendrá la actividad durante tres días en los que se podrá ver por la Laboral un títere de tres metros altura, se contarán cuentos en lugares muy especiales e incluso se estrenará el programa Recovecos Insólitos, que pone a competir a tres compañías asturianas para participar en un festival de Logroño, con el que se abre un intercambio que trae a Gijón a la compañía ganadora de su concurso del año pasado.