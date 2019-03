El Rock-Ola 'reabre' en Gijón La banda italiana Talco actuará esta noche en Gijón. :: E. C. Los grupos Talco, Skontra, Chiquita y Chatarra, Carisma y el Dj Luigi protagonizan un nuevo festival, que toma el nombre de la legendaria sala madrileña de la movida de los 80 JOSÉ CEZÓN Viernes, 29 marzo 2019, 11:41

Gijón incorpora un nuevo festival a su inabarcable oferta musical: el Rock-Ola, que era el nombre de la legendaria sala madrileña que se convirtió en el epicentro de la movida de los ochenta, aunque el cartel va por otros derroteros. Hoy, en la sala Albéniz (20.30 horas, 16 y 20 euros) actuarán la banda italiana de punk y ska Talco, presentando su nuevo disco 'And the Winter Isn't', y el grupo asturiano de punk-folk Skontra. Mañana, a las 13 horas, habrá una sesión vermú en la calle Begoña, a cargo del Dj Luigi. Y en el Memphis Live Music (20.30 horas. 5 euros) actuarán el dueto de punk y rock Chiquita y Chatarra y Carisma. Organizan el Grupo 360 y Bring the Noise.

El grupo Revólver, fundado por el cantautor y guitarrista Carlos Goñi, actuará hoy en el Teatro de la Laboral (21 horas. 25 y 35 euros), dentro de una nueva gira, que sucede a la del 25 aniversario de su álbum 'Básico 1'. Este veterano grupo de pop-rock se formó en 1988, tras la marcha de Goñi de Comité Cisne, una banda valenciana coetánea de la movida española, descendiente a su vez de los 'nuevos-románticos' Glamour.

Y, siguiendo con la movida, que nunca se marchó en este país, uno de sus grupos punteros, Nacha Pop, actuará mañana en la Plaza de la Oliva, de Cangas del Narcea (22 horas), dentro de la XVIII Semana Cultural. La formación liderada por Nacho García Vega defenderá su último disco 'Efecto inmediato', con el que regresó en 2017 tres décadas después de su último álbum de estudio. Como curiosidad, en la canción del disco 'Haz el favor' suena la guitarra del llorado Antonio Vega, miembro fundacional de Nacha Pop. Hoy actuarán Belinda y Omar y mañana, Catete Rococó y Kilika Santa, ambos en el Teatro Toreno (20 horas). Y el domingo, en la Plaza de la Oliva (20 horas) saldrá al escenario la banda gallega Luar Na Lubre, fundada en 1986 y uno de los referentes de la escena folk internacional.

Cinco 'tributos'

Este fin de semana habrá cinco conciertos de los denominados 'grupos de tributo'. Hoy, en Gijón (Acapulco, 22 horas. 10 y 14 euros) se celebrará el Festival Transgresivos con el grupo homónimo, que versionea a Extremoduro, y Platerock, que adapta a Platero y Tú. Y mañana (Buddha, 21 horas. 8 y 12 euros), Runaway recuperará el legado de Bon Jovi.

La banda española Whole Lotta Band estará mañana en Oviedo (Sir Laurens, 22 horas) con otra gira para festejar el quincuagésimo aniversario de la fundación del grupo británico Led Zeppelin. Formados en 2011, se dice que han sido bendecidos por el mismísimo Robert Plant. Y en Avilés actuarán mañana (Le Garage, 23.30 horas) Tres Hombres, grupo que homenajea a los estadounidenses ZZ Top.