Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar en el polígono de La Barreda, en Noreña. Pablo Lorenzana
Rutas guiadas por Asincar, en Noreña, para conocer la innovación alimentaria

Se celebrarán el miércoles 29 y jueves 30 de este mes en el centro del polígono de La Barreda, en Noreña. Para participar hace falta inscribirse en la web de la asociación

E. C.

Noreña

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:52

El Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar, en Noreña, ha organizado las jornadas 'Alimencuentros', que incluyen rutas guiadas para dar a conocer a los proyectos de innovación, tecnología y servicios que se están desarrollando actualmente en el centro para el sector alimentario. Esta iniciativa se celebrará el miércoles 29 y jueves 30 de este mes, para que los vecinos de Noreña, centros educativos, asociaciones vecinales, empresas del sector y representantes institucionales puedan «conocer de primera mano» el trabajo de Asincar. Las jornadas se harán en las instalaciones del polígono de La Barreda y contará con la participación de varios profesionales del sector que darán ponencias.

Estas se centrarán en el futuro de la industria alimentaria asturiana (miércoles, 17 horas) y en los requisitos legales para el sector (jueves, 18 horas). Además, las charlas se combinarán con talleres, espacios de trabajo y visitas por las instalaciones. Este foro se organizará en dos horarios diferentes . El turno de mañanas (de 9.30 a 14 horas) será para el ámbito escolar y a la ciudadanía interesada, mientras que las empresas y profesionales podrán apuntarse de tarde. Los que quieran acudir tendrán que inscribirse en la web de Asincar.

