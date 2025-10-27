Rutas guiadas por Asincar, en Noreña, para conocer la innovación alimentaria

E. C. Noreña Lunes, 27 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar, en Noreña, ha organizado las jornadas 'Alimencuentros', que incluyen rutas guiadas para dar a conocer a los proyectos de innovación, tecnología y servicios que se están desarrollando actualmente en el centro para el sector alimentario. Esta iniciativa se celebrará el miércoles 29 y jueves 30 de este mes, para que los vecinos de Noreña, centros educativos, asociaciones vecinales, empresas del sector y representantes institucionales puedan «conocer de primera mano» el trabajo de Asincar. Las jornadas se harán en las instalaciones del polígono de La Barreda y contará con la participación de varios profesionales del sector que darán ponencias.

Estas se centrarán en el futuro de la industria alimentaria asturiana (miércoles, 17 horas) y en los requisitos legales para el sector (jueves, 18 horas). Además, las charlas se combinarán con talleres, espacios de trabajo y visitas por las instalaciones. Este foro se organizará en dos horarios diferentes . El turno de mañanas (de 9.30 a 14 horas) será para el ámbito escolar y a la ciudadanía interesada, mientras que las empresas y profesionales podrán apuntarse de tarde. Los que quieran acudir tendrán que inscribirse en la web de Asincar.