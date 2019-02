¿Qué hacer este sábado en Asturias?

En recuerdo de Michael Jackson

Esta tarde, a las 18.30 y 20.30 horas, en el Teatro de la Laboral de Gijón

El próximo 25 de junio se cumplen diez años de la muerte de Michael Jackson, el artista de pop más influyente de todos los tiempos. 'Forever. The best show about the King of Pop', el espectáculo que hoy se representa por partida doble en Gijón, le rinde homenaje. En escena, se ofrece un intenso recorrido por los mayores éxitos del artista, además de nuevos números, coreografías, acrobacias y canciones que sorprenderán a los fans de su música y su obra. Precio: en foso cuesta 55 euros; en las diez primeras filas del patio de butacas, 45; en el resto, 35; en palcos, 39 y en el anfiteatro 28 €.

Concierto en Serondaya

Hoy, a las 20 horas, en el local de la Asociación Serondaya de Mieres

Segundo concierto enmarcado en los décimos conciertos de la Panadería. Corre a cuenta de Kórima Latin, grupo formado por cuatro músicos radicados en Asturias: Sergio Pevida (percusión), Nacho Pevida (percusión), René Ispierto (contrabajo) y Fer Chacón (piano y voz). Hacen música latina (afro-cubana), tanto temas populares como de composición propia. Entrada gratuita.

Música clásica en Oviedo

Esta tarde, a las 20 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe

Oviedo Filarmonía celebra sus dos décadas de historia con un concierto muy especial por el que compartirán escenario con la soprano Julia Lezhneva y el director de orquesta Michael Antonenko. Interpretarán: la obertura de 'Le nozze di Figaro', de Mozart; ''Lascia la spina', de Il trionfo del tempo e del disinganno', de Haendel, además de obras de Rameau y Rossini, entre otros. Precio: 30 / 26 euros.

Artes escénicas

Lo mejor de Tricicle, en Gijón

Hoy, a las 18 y 20.30, Tricicle representa en el Teatro Jovellanos sus grandes éxitos. Cien minutos llenos de 'gags' en los que quizá no estén todos los que son, pero sí que son todos los que están. Precio: butaca por 32 euros; entresuelo, 27 y 18 euros la general.

El festival de teatro amateur ocupa Oviedo

Esta tarde, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica, el XIII Festival de Teatro Amateur de Oviedo acoge la representación de la comedia 'Un xinecólogo mui particular'. El misterio y la risa están servidos. Precio: 6 euros.

'Superpín', en Langreo

Hoy, a las 20.15 horas, en el Nuevo Teatro de la Felguera, se presenta 'Superpín'. Precio: 5 euros.

El último estreno de Kumen se representa en Laviana

Hoy, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de, Teatro Kumen representa 'La comedia de las ilusiones'. Gratis.

No quedan entradas para 'Nanä'

Hoy, a las 21.30 horas, Con Alevosía Teatro vuelve a representar 'Nanä Misericordia' en diferentes espacios de la Laboral. Entradas agotadas.

Familiar

Prehistoria en la Cuevona de Ardines a través de un taller

Hoy, a las 11.45 horas, tras hacer un pequeño recorrido por la gruta, los visitantes conocerán, tocarán y experimentarán con algunas de las herramientas de hueso, piedra y madera que utilizaban hace miles de años. El taller está dirigido a mayores de 4 años. Precios: 5,79 euros y reducido por 5,29.

Prehistomeriendas con taller y cuentacuentos, en Teverga

Hoy, 16 horas, los niños de 4 a 11 años que visiten el Parque de la Prehistoria de Teverga pueden disfrutar de una lectura de cuentos ambientados en el Paleolítico, la realización de un marca-páginas y una merienda.

Cine

'Dogman', en Gijón

Hoy, 20 horas, en el Paraninfo de la Laboral, se proyecta 'Dogman' dentro del ciclo 'Estaciones' de Laboral Cinemateca. Marcello tiene una peluquería para perros en el extrarradio y es feliz. Su colega Simoncino, violento y patán, le exige todo lo posible. Pero aun así, el bueno de Marcello aguanta. Eso sí, todo tiene un límite. Duración: 102 minutos. En italiano con subtítulos en castellano. Precio: 4 / 3 euros.

Cine británico en el Niemeyer

Hoy, 20 horas, en la sala cine del Niemeyer de Avilés, se proyecta, en versión original, la película inglesa 'La sociedad literaria y el pastel de piel de patata'. Mientras Londres se recupera de la Segunda Guerra Mundial, la escritora Juliet Ashton (Lily James) busca el argumento para su próximo libro. Un día, recibe una carta de un desconocido que le presenta un curioso club de lectura. No recomendada para menores de 7 años. Precio: 5 euros.

Música

Festival de rock en la Memphis

Hoy, 20 horas, la sala gijonesa acoge el American Rock Punk, un festival en el que sonarán canciones de The Offspring (Smash), Green Day (Suburbia), Nirvana (Neverminders). Precio: anticipada son 10 euros y 13 en taquilla. A la una, sesión disco con XTFunk2 & Sergio Absolut.

Clásicos del cine y de la vida suenan en Oviedo

Hoy, 19 horas, en el Centro Social de San Claudio, la Banda de la Escuela de Música de Oviedo, dirigida por Jesús Alberto Alonso, interpreta 'My Heart Will Go On' y 'Europa', entre otros temas. Gratis.

Exposiciones

Reflexión en Gijón sobre el paisaje posindustrial

¿Paisaje idílico o porvenir incierto? Ambas perspectivas están presentes en la exposición 'Paraíso postindustrial', que hasta el 15 de febrero se expone en el CMI El Llano. Pretende hacer reflexionar a su espectador en torno a la realidad asturiana actual. Muestra de grabado y cerámica de la Universidad Popular. Gratis.

'Egipto. Vida en el Nilo', en Gijón

El Espaciu Astragal acoge la exposición 'Egipto. Vida en el Nilo', del joven fotógrafo gijonés Guillermo Suárez Llana. Comparte su visión personal del país. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14. Entrada gratuita.

'Creación', en Cimavilla (Gijón)

Hasta el día 15, en la sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález (calle de Óscar Olavarría, 11), se puede visitar 'Creación', compuesta por pintura y escultura de María José Requena. Gratis.

Fotos sobre los 40 años de la Constitución Española, en Luarca

Hasta el 19 de febrero, en la Nueva Sala de Exposiciones Álvaro Delgado, se puede visitar la exposición fotográfica '40 años de la Constitución Española'. Horario: lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21 horas, y martes y jueves, de 12 a 14 h.

'Almas negras', en Oviedo

El Museo de Bellas Artes acoge la muestra 'Litomorfologías: Almas negras (III)', del artista asturiano Francisco Velasco. Una selección de sus estampas más recientes referidas a problemas y situaciones sociales así como a la actual toma de decisiones políticas. Gratuito. Hasta al 31 de marzo.

Chus Prendes muestra su obra en El café de Macondo (Gijón)

En El café de Macondo (plaza de la Ciudad de La Habana, 3) se puede ver 'Música y lluvia', de Chus Prendes. La entrada es libre.

Arte comparado en el Museo Evaristo Valle

El museo de Gijón muestra, hasta marzo, 'La plenitud del vacío. Juan Ariño, pintura / Héctor Jácome, fotografía'. Reúne 35 pinturas de Juan Ariño (Madrid, 1945) y 48 fotografías de Héctor Jácome (Pola de Lena, 1974), que muestran la notoria afinidad que las une. Entrada general: 5 euros. Los niños menores de 12 años pasan gratis.