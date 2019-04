¿Qué hacer este sábado en Asturias?

Corín Tellado, en el Jovellanos

Hoy, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos

El recinto gijonés acoge el estreno absoluto de la obra 'Corín Tellado, el espectáculo'. El texto, interpretado bajo la dirección de Laura Iglesia, busca rendir homenaje a la escritora asturiana, fallecida hace ahora diez años. La novelista, una de las más leídas en lengua castellana, no gozó sin embargo del reconocimiento merecido por su exitosa trayectoria, ni a nivel de crítica ni a nivel de premios, según la compañía teatral que busca ahora recordar su legado sobre el escenario con este 'biopic' que glosa los hitos de su vida, en la que escribió más de 4.000 novelas y relatos de literatura romántica. Entradas: 18 euros la general y 22 en butaca y entresuelo.

Una ópera de cine en Avilés

Hoy, a las 19 horas,en el Centro Niemeyer

La sala de cine del recinto acoge hoy la proyección de la ópera 'Billy Budd', de Benjamin Britten, como acto de clausura del Festival LGBTIQ. El texto se centra en los temas relacionados con el mar y los marinos, los dilemas éticos y morales, el inefable poder de la belleza juvenil y la reprimida atracción homosexual. Una obra que aborda asimismo la dicotomía entre las diversas caras del bien y el mal. Entradas: 12 euros.

Festival de magia en Gijón

Mañana, a partir de las 16.30 horas,en Laboral Ciudad de la Cultura

El Piccola Laboral inundará de magia la Laboral con talleres y exhibiciones para todos los públicos. Los más pequeños podrán aprender los trucos en diferentes talleres, mientras los adultos se entretienen en el Café, antes de la gran gala de magia en el Teatro (18.30 horas), con El Gran Braulio, Dani Polo, Los Taps y la Maga Gisell. Entradas:6 euros.

Cine

Amores de África, en Gijón

Hoy, a las 20 horas, se podrá ver 'Rafiki' en el CMIPumarín, en colaboración con el Festival de Cine LGBTIQ. Se centra en Kena y Ziki, quienes pese a la rivalidad política entre sus familias, se hacen muy amigas, apoyándose en la búsqueda de sus sueños. Cuando el amor surge entra ambas, tendrán que decidir entre la felicidad o la seguridad. Duración: 83 minutos. Entradas: 4 euros.

Teatro

'La Strada', en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, el Teatro Campoamor acoge la representación de 'La Strada', una obra de Federico Fellini adaptada por Gerard Vázquez, actividad enmarcada dentro del programa Teatro en Primavera para Adultos. Cuenta la historia de tres personajes que se encuentran en el camino durante la posguerra, atrapados en una vida a la que están condenados por su propio carácter, a un destino trágico que resulta inevitable. Entradas: 25 euros en patio y entresuelo, 20 en principal, 16 en anfiteatro y general.

Música

Batalla de gallos en Siero

Hoy, a las 17 horas, el Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge la Batalla de Gallos. Un duelo entre raperos sobre el escenario en el que improvisarán ante un jurado con una base de hip hop de fondo. Además, el evento ofrecerá la actuación del músico Walls. Entradas: 3 euros.

'Looking Back Over Renaissance', jazz en Laviana

Esta tarde, a las 20 horas, la Casa de Cultura de Pola de Laviana acoge 'Looking Back Over the Renaissance', un concierto de jazz con Andreas Prittwitz, Ramiro Morales y Antonio Toledo. El primero, saxofonista, presenta disco en el que mezcla músicas clásicas con jazz.

Sesión vermú en el Café de Macondo

Hoy, a las 13 horas, en este local de Gijón, Rody Herrera y Perro Blanco Blues interpretarán sus temas más conocidos. Gratis.

Familiar

Zarzuela infantil en Tapia de Casariego

Hoy, a las 19 horas, el Auditorio de Tapia de Casariego acoge la representación de 'Princesos y caballeras', a cargo de Zarzuguiñol, sobre un príncipe patoso y una valiente princesa que correrán distintas aventuras. Entrada libre.

Teatro familiar en Castropol

Hoy, a las 19 horas, el municipio de Castropol celebra una función más de la V edición del Ciclo de teatro Tardes en Familia. Se representará 'Mi huerto por un cuento', a cargo de Erica González y Estíbaliz Veiga, de la Compañía O Titiribaile, en el Centro de usos múltiples de Tol.

Otros

Feminismo para torpes

Hoy, a las 11.30 horas, en el Museo Arqueológico de Oviedo, y dentro de la tercera edición de Muyeres Fest, tendrá lugar la conferencia 'Feminismo para torpes', de la comunicadora Nerea Pérez. A las 12.30 horas le seguirá la charla 'Cuerpo & Arte' entre varias artistas.

Del móvil al libro, 'Afrodita'

Hoy, a las 19 horas, en la Librería Central de Gijón se presenta la novela 'Afrodita', de la gijonesa Andrea Villa. La escritora publicó el libro inicialmente en una red social de lectores y escritores y, tras el éxito obtenido, posteriormente ha sido editado en papel. Cuenta la vida de una adolescente fuera de lo común que está convencida de que no es humana. Pase libre.

Exposiciones

'El Reino que nació en Asturias', historia en Oviedo

El Centro del Prerrománico Asturiano acoge, hasta el 30 de abril, esta exposición basada en el cómic del ilustrador y escritor gijonés Gaspar Meana sobre el Reino de Asturias. Gratis.

Les muyeres de la Ciudadela

Alicia Fernández (Mieres, 2004) ha ilustrado los testimonios de las mujeres de la Ciudadela. Puede ver el resultado hasta el día 30 de abril en el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar de Gijón. Entrada gratuita.

Dedicatoria', en Gijón

Hasta el 21 de abril, en las salas 1 y 3 del Antiguo Instituto, se muestra 'Dedicatorias', de José Iges. Son 60 obras de un minuto de duración en las que el artista comenzó a trabajar en 2003 y con las que rinde tributo a diferentes creadores. Gratis. De lunes a viernes de 18 a 21 horas, sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 y domingos, solo por la mañana.

Las brujas modernas toman el Barjola

El Museo Barjola, enGijón, acoge la muestra 'Manos de bruja', que se desarrolla en torno a la quema de brujas y brujos durante la edad moderna, es decir, el feminicidio por la misoginia de la época. A través del arte, la obra suscita preguntas sobre la idea de bruja, su origen y transmisión y sus consecuencias. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Domingos y festivos de 12 a 14 horas. Gratuito.

Mujeres de Bosnia, en Gijón

Hasta el día 13, puede visitarse en el Café de Macondo, en la plaza de La Habana, la muestra fotográfica 'Mujer en Bosnia', con imágenes de Pedro Timón Solinís. La muestra está organizada por el café y la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. El próximo viernes tendrá lugar un coloquio y una proyección comentada.

Fernando VII, en Oviedo

El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge un retrato de Fernando VII. La obra de Francisco de Goya viene acompañada por otro retrato de Carlos IV, obra de Bernardo Martínez del Barranco. El cuadro fue encargada por el Consejo Municipal de Santander tras el cautiverio del monarca en Valençay (Francia). Tras la muerte del rey en 1833, el retrato quedó relegado al olvido. Hasta el 2 de junio. Horarios: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20 horas y domingos de 11.30 a 14.30 horas. Gratis.