¿Qué hacer este sábado en Asturias? Representación del ballet 'La Bella y la Bestia'. / JOAQUÍN PAÑEDA KAY LEVIN Sábado, 15 junio 2019, 06:09

Un baile con Bella y Bestia

Hoy, a las 18 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero

El coliseo de Pola de Siero acoge la representación de 'La Bella y la Bestia', un espectáculo en formato de danza que será llevado a cabo por parte de la Academia de Baile Paudanza, en la quinta edición de su festival de fin de curso. La obra interpreta el cuento clásico sobre Bella, una joven que sueña con aventuras y que no quiere saber nada del arrogante y engreído Gastón, que la persigue sin descanso. Todo cambia cuando su padre es encarcelado en el castillo de una horrible Bestia, y ella se ofrece a intercambiarse por su padre y queda recluida en el lugar, donde pesa una horrible maldición. Duración: 150 minutos. Entradas: 6 euros.

'Toc toc' se estrena en Llanes

Hoy, a las 20 horas,en la Escuela de Música

El recinto acogerá la representación de la Compañía de Teatro Concejo de Llanes, que dirige Cristina López del Hierro, y que regresa a los escenarios con el estreno de 'Toc toc'. Una comedia hilarante sobre los diversos comportamientos humanos, protagonizada por seis pacientes en una sala de espera, que organizan una terapia de grupo hasta la llegada del doctor. Entradas: 6 euros.

Flórez cumple con Oviedo

Mañana, a las 19 horas,en el Auditorio Príncipe Felipe

El tenor peruano Juan Diego Flórez actuará mañana finalmente en el recinto ovetense, tras posponer su concierto extraordinario de cierre de temporada del 26 de mayo por una afección en la garganta. Estará acompañado por la pianista Cécile Restier. Serán válidas las mismas localidades del recital programado en mayo. Quedan entradas sueltas a 65 euros en butaca de patio y 60 en anfiteatro.

Cine

'Cuentos de la luna pálida', en Gijón

Hoy, a las 20 horas, se proyecta en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura 'Cuentos de la luna pálida', dentro de los Programas Especiales y enmarcada en La Cinemateca, como parte del ciclo especial dedicado a Kenji Mozoguchi. El cineasta nipón firma esta cinta sobre un alfarero del siglo XVI confiado en ganar dinero y mejorar su posición gracias a su maestría con la arcilla. Su amigo, por su parte, sueña con ser un gran samurái. Sus respectivas esposas intentan frenar su ambición pero, cuando la guerra civil llega, emigrarán a la ciudad sin ellas. Duración: 96 minutos. Entradas: 4 euros, 3 euros reducida.

'Ex libris: The New York Public Library ', en Gijón

Hoy, a las 17.30 horas, en la Antigua Escuela de Comercio se podrá ver 'Ex libris: The New York Public Library', de Frederick Wiseman. La película lleva al espectador a la trastienda de una de las más grandes instituciones de conocimiento del mundo y examina cómo se adapta a la vez a la revolución digital. Duración: 197 minutos. Pase libre.

Conferencias

Charla y visita guiada a la muestra 'Amador, Beissel, Camín. Presencia-ausencia', en Gijón

Hoy, a las 18.30 horas, el Museo Evaristo Valle acogerá al crítico de arte Francisco Zapico, que ofrecerá una charla y una visita guiada a la muestra que reúne una treintena de piezas de estos tres importantes autores de la escultura contemporánea española. Entradas:5 euros, 3 la reducida.

Jornadas Europeas de Arqueología, en Gijón

Hoy continúa la celebración, que tendrá lugar hasta el domingo, de las X Jornadas Europeas de Arqueología, en las que los Museos Arqueológicos de Gijón organizarán actividades en las que se mezcla el carácter didáctico y científico con aspectos más lúdicos de la historia y de la arqueología.

Teatro

'Sonidos negros' en Soto del Barco

Hoy, a las 20 horas, el Teatro Clarín acoge la representación de 'Sonidos negros', basada en varios textos de Federico García Lorca.

Música

Conciertos en el Centro de Cultura Antiguo Instituto

Hoy, a las 11.30 y 12.30 horas, habrá concierto de piano en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en Gijón. A las 17 horas se desarrollará un recital con instrumentos de viento y cuerda. A las 19.30 horas tendrá lugar un concierto dedicado a la ópera, la zarzuela y la canción, a cargo de la Escuela de Música Enrique Truan. Pase libre.

Concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo

Hoy, a las 13 horas, la formación dará un recital público en la esquina entre calle Pajares y San Isidro. Gratis.

Música callejera en Mieres

Hoy continúa el ciclo de conciertos 33600 de Música na cai, que tendrá lugar hasta el 23 de junio. Las calles se llenarán de música rock, blues, jazz, fado o electrónica, con una veintena de actuaciones. A las 14.30 horas, en la calle Jerónimo Ibrán, será el turno de Maraya Zideco. Entrada libre.

Familiar

Yincana en Gijón

Hoy, a las 12 horas en el Paseo de Begoña, dentro de la Feria delLibro, tendrá lugar esta yincana sobre 'Los juegos del hambre'. Inscripcion gratuita.

'Reconstruyendo el pasado', en Colunga

Hoy, a las 16.30 horas, el Museo del Jurásico de Asturias acoge esta actividad, que reconstruye el paso de los dinosaurios por Asturias hace millones de años y conocer mejor cómo vivían. La actividad está enmarcada en la celebración del 50 aniversario del descubrimiento de las huellas de la playa de La Griega. Entrada: 3 euros.

Taller de arte prehistórico en Tito Bustillo

Hoy, a las 12 horas, el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo acoge el taller 'Pequeños artistas de la prehistoria', dirigido a niños de 4 a 11 años. Allí se experimentará con aerógrafos, pigmentos y piedras de colores para convertir a los participantes en artistas de la Prehistoria y descubrir cómo los antepasados humanos pintaron cuevas como la de Tito Bustillo. Entradas: 2,5 euros.

'Luces para el artista', en Teverga

Hoy, a las 13 horas, el Parque de la Prehistoria acoge este taller sobre las técnicas de iluminación que utilizaban los antepasados humanos. Entradas: 8 euros y 5,60 la reducida.

Otros

Certamen de pintura al aire libre, en Cenera

La Asociación Cultural Serondaya organiza el Segundo Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre, en el que podrán participar todas aquellas personas mayores de edad que así lo deseen. La temática del certamen abarca cualquier motivo del pueblo de Cenera y la técnica pictórica será libre. Desde las 9 horas se aceptarán las inscripciones y al final de la tarde se entregarán las obras para el reparto de premios.

Literatura

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Avilés

El Parque de Las Meanas acoge una nueva edición de la Feria del Libro antiguo y de ocasión hasta el 23 de junio. Numerosos escritores, poetas y músicos pasarán por la carpa, en la que participan ocho librerías. Horario: de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Exposiciones

Tecnología, naturaleza y humanos, juntos en 'Eco-Visionarios' Laboral Centro de Arte de Gijón exhibe la exposición 'Eco-Visionarios', que explora a través de doce propuestas la relación entre la tecnología, la biosfera y la humanidad. Hasta el 26 de octubre.