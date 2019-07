¿Qué hacer este sábado en Asturias?

Intensa jornada de Longboard

Durante todo el día, en el entorno de la playa de Salinas

El Longboard Festival de Salinas afornta su día grande con un programa plagado de actividades. Desde primera hora habrá animación en el entorno de la playa de El Espartal y en el propio arenal, con el inicio de las competiciones a las 10 horas. A las 15 horas comenzará la Copa de las Naciones. Durante toda la jornada se sucederán las exhibiciones y los talleres de disciplinas como el beach racket, el finger skate y la fabricación de imanes. A partir de las 19.45 horas se sucederán los conciertos con Veenfies, Las Varonas, AlbertSolo & The Firebirdblues y The besto of Foo Fighters. El domingo acabará este festival, cita ineludible del verano asturiano.

Izal, en el Gijón Life

Hoy, a las 22 horas, frente a la Escuela de Marina Civil

Izal, el grupo que interpreta temas como 'La mujer de verde' y 'Pequeña gran revolución', llega a Gijón ofreciendo el espectáculo que realiza con motivo de su último disco, 'Autoterapia'. Se encuentra dentro del ciclo de conciertos Gijón Life, que llegará mañana a su fin con Vermic. Los menores de 16 años deberán entrar al recinto acompañados de un adulto. Precio: 36 euros.

Concierto de Marea en la Laboral

Hoy, a las 22.45 horas, en el recinto gijonés

Marea actuará en Gijón, en La Laboral, donde presentará su nuevo disco 'El azogue', en el que se incluyen canciones como 'Un hierro sin domar' y 'En las encinas'. Ellos no serán los únicos que pisarán el escenario esta noche, ya que a las 21.15 horas abrirá el fuego el grupo Bocanada. Apertura de puertas:20 horas. Los menores de 16 años deberán entrar acompañados de un mayor de edad. Entradas:28 euros.

Familiar

Cuentacuentos en Gijón

Hoy, a las 11 horas, en la plaza de la Soledad, se desarrollará un cuentacuentos dirigido a niños en el que, mediante el cuento 'Las mil y una noches', narrado por Sherezade, se reflexionará acerca de la violencia de género. Entrada libre.

'Circolandia', en el Jardín Botánico de Gijón

Hoy, a las 18 horas, en el Jardín Botánico, tendrá lugar un espectáculo en el que Miguel On contará un cuento utilizando malabares mientras interpreta una historia circense. Aforo limitado. Precio:2,90 euros, mayores de 65 y niños de entre 12 y 26 años, 1,80. Para los menores de 12 años la entrada será gratuita.

Ruta guiada a la Mina del Toniello

Hoy, a las 16 horas, desde el Centro de Interpretación Sierra del Sueve partirá una ruta hasta la Mina del Toniello, dirigida a mayores de cinco años. Duración:2 horas. Plazas limitadas. Reservas hasta las 12 horas llamando al 655 809 773. Precio: 6,50 euros. Para menores de 11 años el precio será de 6 euros.

Músic

Concurso de canción asturiana, en Gijón

Hoy, a las 18.30 horas, en la plaza Mayor de Gijón, tendrá lugar la clasificatoria del concurso de canción asturiana que organiza ELCOMERCIO. Entrada libre.

Mapi Quintana y Elías García, en Gijón

Hoy, a las 19 horas, en la plaza del Periodista Arturo Arias. Mapi Quintana y Elías García ofrecerán un concierto en el que renuevan canciones del concejo de Lena recogidas por Xosé Ambás y Ramses Ilesies mediante el jazz. Entrada libre.

Durango 14, en Gijón

Hoy, a medianoche, el grupo madrileño Durango 14, ofrecerá un concierto en el Savoy en el que interpretará sus canciones de estilo Surf&Roll. Gratuito.

Folclore en la calle, en Oviedo

Hoy, a las 11.30 horas, en la calle Uría de Oviedo, la banda de gaitas La Laguna del Torollu junto a la banda El Carbayón realizarán un concierto acompañados del grupo de baile del Centro Asturiano, que será el encargado de mostrar diferentes danzas. Entrada libre.

Concierto de la Escuela de Música de la FundaciónPrincesa

Hoy, a las 20 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo, se desarrollará un concierto que protagonizarán las orquestas de alumnos de los cursos de la Escuela de Música de la Fundación Princesa de Asturias. El recital pone fin a los cursos de este año.

Otros

'Un mar de oceánicas', en Gijón

Hoy, a las 13 horas, en los Jardines de la Reina, se desarrollará una conferencia en la que investigadoras del Centro Oceanográfico contarán cómo descubrieron su pasión por el mar. Dentro del Arcu Atlánticu. Gratuita.

'Juntos' repite en el Jovellanos

Hoy, a las 20.30 horas, en el coliseo gijonés. Kiti Manver y Gorka Otxoa protagonizan esta obra que retrata la vida de una mujer con un hijo con discapacidad. Cuatro nominaciones a los premios Max la avalan. Entradas, entre 22 y 15 euros.

Motorbeach, en La Espasa

Hoy, a partir de las 10 horas, nueva jornada del festival Motorbeach, que ofrecerá diversas actividades. Entre ellas, una ruta motera y una escuela de dirt track para niños. Además, tendrán lugar diferentes conciertos a cargo de grupos como Hamercross y Stacie Collins. El precio de las entradas va de los 25 a los 50 euros.

Festival Intercelticu, en Avilés

Hoy, a partir de las 13 horas, el Festival Intercelticu incluirá diferentes actividades en las que se mostrará la cultura celta. Para ello, en La Exposición se ofrecerá gastronomía celta de la mano de Xinta Celta a las 13 horas. A las 19.30 horas el grupo de baile Celme hará una actuación en la calle Palacio Valdés. A las 23.15 los grupos Lume de Biqueira, Susana Seivane y Fontoria darán un concierto. Gratis.

Visita guiada, en el Museo Villa Romana de Veranes

Hoy, a las 12.30 horas, en el Museo Villa Romana de Veranes, tendrá lugar una visita guiada de la mano de la compañía de teatro Higiénico Papel en la que descubrirán todos los secretos del recinto. Duración: 1 hora. Plazas limitadas, reservas llamando al985 185 129. Precio:5,50 euros, niños entre 4 y 12 años 3, para los menores de 4 años la entrada es gratuita.

Mercado portugués, en Gijón

Hasta el 28 de julio, de 12 a 22.30 horas, en el Campo Valdés, abrirá sus puertas el mercado portugués, dentro del festival Arcu Atlánticu, que en esta ocasión se encuentra dedicado a la localidad de Vila Nova de Gaia. Entrada gratuita.Rutas históricas a pie, en TrubiaHoy, a las 10 horas, en la plazoleta de Trubia, se desarrollará una ruta histórica a pie bajo el título de 'Trupie', en la que se podrá conocer la historia y el patrimonio del lugar. Plazas limitadas, reservas en 693 457 525. Entrada gratuita.

Exposiciones

'La mujer y los oficios de la mar', en Gijón

Hasta el 4 de agosto en el puerto deportivo se puede ver una exposición de fotografías y textos, situadas en la barandilla del puerto, en las que se muestran los oficios de la mar realizados por mujeres. Perteneciente al festival Arcu Atlánticu. Entrada gratuita.

'El fotógrafo que nunca existió', en el Bellas Artes

Hasta el 6 de octubre, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Exposición dedicada a la figura de José Zamora, capataz de minas de la Real Compañía Asturiana de profesión pero con una riquísima y, hasta ahora, desconocida obra fotográfica a sus espaldas. De martes a viernes, de 10.30 a 14 y de 16 a 20 horas. Domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.