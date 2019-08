¿Qué hacer este sábado en Asturias? Viernes, 9 agosto 2019, 23:23

Diana Navarro, en Gijón

Hoy, a las 23 horas, junto a la playa de Poniente

La cantante Diana Navarro será la encargada de poner música a la noche de Gijón. Esta artista, que esta ultimando su nuevo disco, se dio a conocer en 2005 con el tema 'Sola'. Desde ese momento no dejó de trabajar, con un estilo en el que es capaz de unir la copla con el pop, surgiendo, así, temas como 'No te olvides de mí' y 'No matemos el tiempo'. A la Semana Grande de Gijón llega esta noche con la gira de su último disco, 'Resilencia', que le ha llevado a recorrer durante dos años España interpretando temas como 'El perdón', 'Ni siquiera nos quedó París' y 'Desnuda vengo aquí', que califica como neocopla. Entrada libre.

'Secretos en familia'

Hoy, a las 18 horas, en el Jardín Botánico de Gijón

Tras la Puerta Títeres, realizará un cuentacuentos bajo el título 'Secretos en familia', en el que cuenta los cuentos que tanto le gustaba escuchar cuando la protagonista era pequeña y que dejó plasmados en su libro. Plazas limitadas, se asignarán por orden de llegada. Precio: Gratuito con la entrada al recinto, 2,90 euros, mayores de 65 y personas entre 12 y 26 años, 1,80, los menores de 12 años entrarán de manera gratuita.

Festival La Grapa, en Avilés

Hoy, a partir de las 13 horas, en Avilés

El parque del Muelle de Avilés se encontrará repleto de música negra desde las 13 horas. El segundo día de festival arranca con una sesión vermú conJohn Paperback. Después, se realizará un descanso hasta las 19 horas, cuando Super Panela llevará a Avilés la música colombiana. También se contará con The Soulomonics y The Sweet Vandals. Para cerrar la jornada, a las 3 de la madrugada comenzará a pinchar un DJ.

Literatura

Antonio Perales y Nieves Reyes, en Gijón

Hoy, a las 19 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto tendrá lugar una presentación de libros. Nieves Reyes presentará su '28 Senderos de Baldosas amarillas' y Antonio Perales '. Después del 69...'. Además, el grupo de rock Linze realizará una actuación en acústico. Gratuito.

Música

Varry Brava, en Gijón

Hoy, a las 21 horas, en la plaza Mayor, la banda pop Varry Brava ofrecerá un concierto en el que presentará su último trabajo, 'Furor'. Gratis.

Beatriz Rico, en Gijón

Hoy, a las 22.30 horas, en el Jardín Botánico de Gijón, Beatriz Rico ofrecerá un concierto-guateque. Entradas agotadas.

Tereshkova Swing, en Gijón

Hoy, a partir de la medianoche, el grupo de swing madrileño, ofrecerá un concierto en el Savoy. Entrada gratuita.

Folclore en la calle, en Oviedo

Hoy, a las 11.30 horas, en la plaza de la Escandalera de Oviedo, la banda de gaitas El Carbayón y el grupo folclórico el Filandón ofrecerá un espectáculo de música y danza. Entrada libre.

Piano du lac, en Lugones

Hoy, a las 20 horas, en el parque La Cebera, tendrá lugar el concierto de Piano du lac, en el que los artistas actúan con sus instrumentos sobre el agua. Entrada gratuita.

Teatro

Chinese tradition, en la Villa Romana de Veranes

Hoy, a las 19 horas, en la Villa Romana de Veranes, tendrá lugar un espectáculo que incluye marionetas y títeres, con divertidas historias unidas en escena por un clown. En caso de lluvia será cancelado. Duración:1 hora. Precio: 5,50 euros, entre 4 y 12 años 3 euros, los menores de 4 años entrarán de manera gratuita.

'Adiós Arturo', en Gijón

Hoy, a las 18.30 y a las 22.30 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón, tendrá lugar la representación de la obra 'Adiós Arturo', que la compañía 'La Cubana' ofrecerá hasta el 18 de agosto. Precio:entre 25 y 36 euros. Entradas en:www.teatrojovellanos.com.

Otros

'Sin salida' en el Monte Deva

Hoy, a las 10.30 horas, 12.30 y 16.30, se realizará un juego de escape en el Monte Deva, en el que se deberá encontrar la fórmula para crear un antídoto de un virus letal, superando pruebas de ingenio. Plazas limitadas, reservas en el correo electrónico montedeva@taxusmedioambiente.com. Duración:1 hora y media.

Prestoso fest, en Xedré

Hoy, a partir de las 19.30 horas, tendrá lugar el Prestoso Fest, que acogerá conciertos hasta la madrugada. Contará con las actuaciones de Australian Blonde, a las 21.45 horas y Cupido, a las 23. Precio: desde 30 euros hasta 62,50. Entradas en www.prestosofest.com.Songs for an Ewan Day, en SalinasA partir de las 19 horas, dentro del festival Songs For an Ewan Day, se ofrecerán diferentes conciertos en Salinas. Se contará con la participación de grupos como La sonrisa de Julia y Holly Miranda. Entrada libre.

Festival de la Cerveza, en Avilés

Hasta el miércoles, a partir de las 18 horas, la explanada de la Exposición de Avilés acogerá el Festival de la Cerveza, en el que habrá puestos con diferentes tipo de cerveza artesanal y comida, a partir de las 20 horas se contará además con música en directo en el recinto.

Feria Internacional de Muestras, en Gijón

Hasta el 18 de agosto, de 11 a 22 horas, en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro tendrá lugar una feria en la que diferentes empresas mostrarán sus productos. Precio:4 euros, para menores de 12 años la entrada será de 1,20. Los menores de 3 años entrarán gratis.

En familia

'El Rey León', en Llanes

Hoy, a 17 horas, en la finca Talá de Llanes tendrá lugar el espectáculo 'El Rey León', un tributo musical que llega de la mano de la compañía On Beat. Precio: 12 euros. Plazas limitadas, entradas en www.woutick.es

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga

Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, se desarrollará una visita guiada que permitirá aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro ejemplares más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de T-Rex, camarasaurios y velocirraptores. Duración aproximada: 1 hora. Precio: 3 euros, 2,5 reducida.

'De carroñeros a depredadores', en Teverga

Hoy, a las 13 horas, se ofrece un taller en el que se mostrarán las diferentes técnicas de caza a lo largo de la historia y las herramientas utilizadas. Dirigido a niños partir de 4 años. Duración: 45 minutos. Precio: 2 euros, entrada al parque no incluida. Plazas limitadas, la reserva se puede realizar llamando al 985 122 553, en www.parquedelaprehistoria.es.

Exposiciones

I LOVE LEGO en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón

Hasta el 29 de septiembre, se podrá ver la exposición de LEGO, en la que se podrán observar seis mundos creados mediante piezas de este juego de construcción. Horario: de 11 a 21 horas. Entrada: 7 euros, 6 reducida, 4 euros con Gijón Card o presentando el ticket del autobús turístico.

'Contrastes y confidencias de Mr. Talbot', en Oviedo

En la galería Lucía Dueñas hasta el 14 de agosto. En esta exposición, el artista Ángel Hurtado de Saracho presenta una selección de sus últimos trabajos. Horario: de martes a viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los sábados, de 11 a 14 horas. Entrada gratuita.

'De la idea a la materia', en Gijón

En el Museo Casa Natal de Jovellanos, hasta el 22 de septiembre, tendrá lugar esta exposición que muestra la obra de Sebastián Miranda. Horario: de 10 a 14 horas, lunes cerrado. Gratis