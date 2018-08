¿Qué hacer este sábado en Asturias?

Cervezas del mundo en Avilés

Todos los días hasta el miércoles, desde las 18 horas, en la pista de la Exposición

Hasta el miércoles, los amantes de la cerveza tienen una cita en la pista de la Exposición, en Las Meanas. Hay 28 puestos que sirven diferentes tipos. Ademas, hay actuaciones musicales en directo (hoy, a las 20 y 23 horas, con Mothaphunkers) y una zona infantil para los más pequeños de la casa. El recinto, que todos los días abre a las 18 horas, cierra hoy a las dos y media. Entre semana lo hace a la una.

Teatro de inmersión, en Gijón

Hoy, a las 21.30 horas, en diferentes escenarios de la Laboral

Con Alevosía Teatro representa 'Nanä. Misericordia', un espectáculo de inmersión en el que el miedo tiene un papel fundamental. No se recomienda a personas aprensivas ni a menores de edad porque los actores juegan con el suspense y la angustia. Precio: 16 euros. Con Pasaporte Cultural y Club Cultura Asturias salen por 14 si se compran, al menos, con un día de antelación. Duración aproximada: 130 minutos.

Mercáu con sabor marinero

Hasta el domingo, durante todo el día, en Lastres

La décima edición del mercado tradicional Con Sabor Marinero pone a disposición del visitante exposición y venta de productos artesanales y agroalimentarios. Talleres, juegos, conciertos, cuentacuentos y animaciones configuran el cartel de este año. El programa de hoy incluye: a las 11 horas, inauguración; a las 12, taller de redes marineras, y a las 19.30, espectáculo de magia con Adrián Conde.

Artes escénicas

El agujero estará abierto en Gijón durante diez días

Hasta el 19 de agosto, el Teatro Jovellanos alberga 'The Hole Zero', la precuela de la saga que ya han visto más de un millón y medio de espectadores. Se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los otros para disfrutar del 'show'. Horarios: hoy (19.30 y 22.30 horas), mañana (19 y 22 h.), lunes, miércoles y jueves (20.30 h.), viernes y sábado (19.30 y 22.30 h.) y domingo (19 h.). Listado general de precios: en butaca 35 euros; 30, en entresuelo y 25 euros en la zona general. Duración: 140 minutos.

Música

Zenet y Warcry, en Gijón

El programa musical de la Semana Grande de Gijón incluye hoy: a las 21 horas, la actuación de Zenet. Nuevos ritmos, nuevos géneros y nuevas experiencias componen esta etapa del músico, que aprovechará para presentar su último disco. Después, la actividad musical se traslada al escenario de Poniente, donde actúa Warcry. La banda asturiana de heavy metal melódico cantado en castellano entonará bien fuertes sus canciones, en las que hablan de historia universal, principios y valores humanos y problemas sociales, entre otros temas. Warcry son: Víctor García, Pablo García, Roberto García, Santi Novoa y Rafa Yugueros.

Martha High actúa en Avilés

La IV edición de La Grapa Black Music Festival se despide hoy con uno de los platos fuertes de su cartel: la actuación de Martha High, que tendrá lugar en torno a las dos de la mañana. Antes salen a escena: Juno & Darrell (13 horas), Lulú Men (19.30 h.), Dj Miguel Arias (21 h.), The Agapornis (22 h.), Dj Mosk (23.15 h.), The Slingshots (medianoche) y Dj Miguel A. Sutil (una y cuarto de la madrugada).

'La ratita presumida'

Bailadera Títeres representa 'La ratita presumida', la reconocidísima historia que empieza con una joven ratita que encuentra una moneda de oro mientras barre el patio de su casa. Gratis con la entrada: adultos pagan 2,90 euros; los mayores de 65, y de 12 a 26 años 1,80, y gratis pasan los niños. Por la noche, a las 22.30 horas, El Guateque, o sea, Micky y Plana Mayor, llenan de música la Terraza del Botánico. Precio: 10 euros.

Songs for an Ewan Day, Salinas

Hoy, la música toma el área de El Agüil por la celebración del Ewan Day, festival de entrada gratuita. Actúan: Billy Boom Band (13 horas), Marem Ladson (21 h.), Carmen Boza (21.45 h.), Dani Fernández (22.45 h.), Smile (23.45 h) y L.A. (1 h.).

Camerata Tchaikovsky actúa en el Evaristo Valle de Gijón

Hoy, 20.30 horas, en el museo, la Camerata Tchaikovsky, dirigida por Yuri Zhislin, con la participación del ganador del A.Futer Special Prize, interpreta un programa musical que incluye: 'Aria on the G string', de Bach; 'Divertimento número 2', de Mozart, y las 'Cuatro estaciones' de Vivaldi. Precio: 15 euros.

Pixán y Gamoneda, en Navia con su 'Cancionero asturiano'

Hoy, a las 20.30 horas, en la iglesia Nuestra Señora de la Barca, Pixán y Gamoneda presentan 'Un cancionero asturiano para el siglo XXI'. Con ellos actuarán Marta Moldenhauer al piano, Guillermo Cañal al chelo, María Álvarez al acordeón, Nel Pérez al clarinete y Martín Pérez, a la flauta.

Arte en las calles de Gijón

Hoy, a las 19 horas, en la plaza del Seis de agosto, Patapalo ofrece un concierto de blues-rock, y a las 19.30, taller de folclore a cargo de la Asociación Azabache en el paseo de Begoña.

Música al aire libre en Avilés

Hoy, 20 horas, en la calle Palacio Valdés, dentro del programa Veranín de Art Street, actúa Erik La Chapelle. Lo hará valiéndose solo de guitarra acústica y voz.

Gastronomía

Jornadas del mejillón y el marisco, en Puerto de Vega

Hasta el domingo, tras la rula de la localidad, sirven distintos mariscos de la zona y mejillones.

Otros

Feria Internacional de Muestras de Gijón

Hasta el 19 de agosto, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: la entrada cuesta 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.

La Lluvia de Perseidas se sigue desde Deva

Hoy y mañana, hay mucha actividad en el Monte Deva. De 21.45 a 2.15, visitas guiadas al observatorio astronómico; 21.45 horas, charla sobre 'La Lluvia de Perseidas', y a las 22, los mayores de 8 años pueden participar en un taller en el que crearán una galaxia dentro de una botella y un cuadro-mural del sistema solar con pintura fluorescente. Necesaria inscripción.

Pop Up Chic ocupa Ribadesella

Hoy y mañana, en el Gran Hotel del Sella, hay moda, decoración, ropa, tendencias, complementos...