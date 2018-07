Salinas acoge el Longboard Festival El grupo Staytons. / E. C. Actuarán Real Straits, Los Daytonas, The Benturas, Staytons y Alber Solo, entre otros. En Gijón se celebra el Musafest y pincharán Alan Varlam Project y Hardway Bros JOSÉ CEZÓN Viernes, 27 julio 2018, 11:45

Salinas acoge este fin de semana el XVII Longboard Festival, que contará con la presencia de los mejores especialistas internacionales de este tipo de tabla de surf, más larga, más estable y menos agresiva, ideal para olas pequeñas. Esta cita está considerada como la más importante de 'longboard' de Europa y ofrecerá zona de mercadillo, puestos de comida diversa y atracciones.

El apartado musical se distribuye en dos escenarios. En el San Miguel, la banda asturiana de surf Otus Scops ofrecerá hoy una sesión vermú (13 horas) y a partir de las 22 horas irán desfilando los grupos Durango 14, Polaroids, The Benturas, Blues & Decker y los dj´s Jota de Luxe y Arufe. En el escenario Espartal estarán hoy y mañana, desde las 20.30 horas, los Go Enjoy Dj´s.

El Escenario San Miguel reabrirá mañana, a las 13 horas, con Los Daytonas y a las 18 horas actuarán The Crazy Lovers. A partir de las 22 horas, saldrán a escena los maliayos Staytons, Alber Solo and the Firebirdblues y Real Strait, la banda que versionea a la banda de rock británica Dire Straits. Cerrarán por segunda noche los dj´s Arufe y Jota de Luxe. La oferta musical concluirá el domingo con otros dos conciertos en el escenario San Miguel: el ovetense Pablo Valdés (13 horas) y los madrileños Mademoiselle Delirio.

En Gijón, la banda mierense Fantástico Mundo de Mierda (FMM) ofrecerá esta noche un concierto acústico (23 horas) para presentar su último trabajo autoeditado, 'La fortaleza'. El cuarteto está formado por Fernando Huerga (voz y guitarra eléctrica), Silvia Huerga (voz y guitarra acústica), Héctor Ture (batería) y Manuel Scattini (bajo).

En el local Musaeum se celebrará este fin de semana el Musafest. Mañana, habrá un concierto vermú de Moy Gomar (13 horas. 3 euros). A las 17 horas habrá una exposición gráfica de Dove con entrada libre, y una sesión de house tropical a cargo de Dj Trump. A las 21 horas actuará el grupo de indie psicodélico Dekot.

Soul, funk y latin

Y a partir de las 23 horas, habrá una muy recomendable fiesta con música soul, funk, latin y Brazil, pilotada por los madrileños Juan Maltés y Machuca y los asturianos Mosk Selector y Miguel Arias. El festival concluirá el domingo con otra sesión vermú con el grupo Neverend (13.30 horas. 3 euros).

Hardway Bros

El Lanna Club acogerá esta medianoche una nueva edición del ciclo SYLDJS, protagonizado por Froi, Icram y Deep Dealers. Y mañana, a la misma hora (12 y 15 horas), habrá una fiesta de Bailando con Lobos con la presencia de Dj Manuel, Román Polansky y Hardway Bros, el proyecto de tech-house del productor británico Sean Johnston. Este artista comparte también cabina con el veterano Andrew Weatherall -productor del histórico disco 'Sreamadelica', de Primal Scream- bajo el nombre de Love From Outer Space, cuya principal particularidad es que pinchan temas que nunca superen las 124 pulsaciones o golpes musicales por minuto.

En el Memphis Live Music estará mañana Alan Varlam Project, el alias artístico que Alonso Varela estrenó en 2010 por influencia de su gran amigo Pete Herbert, el gurú del nu-disco. Desde la medianoche, ofrecerá una sesión de más de cuatro horas con electrónica variada, deep-house, leftfield y nu-disco, además de estrenar algunas de sus próximas producciones. El asturiano regresa a casa después de sus últimos sets en Bali, Pekín, París y Londres.

En el Savoy Club actuará esta medianoche el grupo de rock asturiano Pin Pals. Y mañana, lo hará la banda madrileña de surf y rock and roll The Benturas. La sesión vermú del domingo (13.30 horas) estará amenizada por el guitarrista estadounidense Michael Lee Wolfe, quien lleva muchos años afincado en Asturias, y que interpretará un repertorio de rythm&blues y blues.

XIII Vidiago Rock

La Asociación Cultural Vidiago Rock organizará mañana en la villa de Llanes (19 horas. 10 y 13 euros) la decimotercera edición del Festival Vidiago Rock con siete bandas. El cabeza de cartel será el grupo sueco Siena Root -el segundo grupo internacional que actúa en el festival-, considerado como uno de los pioneros del revival setentero que surgió en Escandinavia en los años noventa. Será, además, fecha única en España y en formato de cuarteto.

También actuarán la banda gerundense de metal MorphiuM, el grupo de rock clásico barcelonés Imperial Jade, el power trío madrileño Aathma y la banda vizcaína de stoner Chivo. Y como representante asturiano estará Green Desert Water, que presentará su segundo trabajo 'Solar Plexus', donde se manifiesta una evolución del sonido blues de sus inicios hacia el hard-rock, el stoner o la psicodelia.

Por primera vez, la organización fletará un autobús al festival, con trayecto de ida y vuelta desde Oviedo y Gijón por veinte euros (entrada incluida).