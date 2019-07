Salinas vuelve a ser la capital del surf europeo Ambiente en el paseo de Salinas. :: MARIETA Ayer se inauguró el XVIII International Longboard Festival, que reunirá a miles de amantes del mar este fin de semana ALEJANDRO L. JAMBRINA Viernes, 26 julio 2019, 05:50

Salinas se vuelve a convertir durante todo el fin de semana en la capital mundial del surf con la XVIII edición del International Longboard Festival, una cita ineludible para los amantes de las olas y el monopatín que el Principado ha catalogado como festival de interés turístico, y que durante cuatro días reunirá a miles de personas que disfrutarán de deporte, diversión, música, cultura y gastronomía.

La inauguración del festival, que ya se ha convertido en una de las citas más esperadas del verano asturiano, tuvo lugar ayer con una jornada que, a pesar de las lluvias intermitentes, llenó el paseo de la playa de buen ambiente y un espíritu de confraternización que cada año hace que muchos surfistas interesados en esta modalidad lleguen a Salinas desde diversas partes del mundo.

El plato fuerte del festival es sin duda la competición de longboard, que con más de doscientos inscritos y seis categorías diferentes se ha convertido en un referente europeo por méritos propios. El campeonato se inauguró ayer con la categoría single, hoy tendrá lugar la competición de Kahunas -surfistas mayores de cincuenta años- y mañana arrancarán las eliminatorias del Campeonato de España y la Copa de las Naciones, cuyas finales tendrán lugar el domingo, al igual que la entrega de trofeos, que será a las siete de la tarde.

El domingo también tendrá lugar una de las principales novedades de esta edición, la categoría de longboard adaptado para personas con discapacidad física, auditiva, intelectual y orgánica. Desde la organización del festival aseguran que esta iniciativa «es una gran apuesta y supone una gran coordinación entre las diferentes administraciones y la Federación Asturiana de Surf. Conllevará un gran despliegue de personal en la playa para poder desarrollarla», destacó el promotor del evento, José González Hevia.

En esta modalidad participará el campeón mundial, Aitor Francesena 'Gallu', y la reciente medalla de cobre en los mundiales de California, la asturiana Carmen López, que entrena habitualmente en la playa de Salinas.

Además de la competición, ayer la gente disfrutó con los 'foodtrucks' y el mercadillo, en el que se mezclan la artesanía local, ropa deportiva como neoprenos para dominar las olas o unas originales camisetas con el logo de Salinas y el característico ancla del paseo de la playa, que estampan a mano Miguel Lana y Bea Arrieta en la entrada del club Espartal.

El festival está preparado para vivirlo las veinticuatro horas del día y son muchos los que han decidido pasar el fin de semana en las dos zonas de camping habilitadas. Ahí es donde se vive el festival más intensamente y se forjan lazos de amistad que perduran durante años, como Álex Merino, un skater vallisoletano que se ha reunido con veinte amigos que conoció el año pasado.

La nota musical del evento la ponen los dos escenarios en los que se animarán las noches con artistas nacionales e internacionales de la música dance, house y electrónica, como Trikinis, Durango 14, Otus Scoop, Las Varonas o The Best of Foo.

La parte musical se complemantará con el Forest Long Fest, en el que DJ Nano, Carlos Jean y Les Castizos son cabeza de cartel de este nuevo evento que ayer se inauguró con la actuacione de The Otter Gang And Friends.